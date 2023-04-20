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نبأ سار لعشاق كريم بنزيما

بنزيما سيجدد عقده مع ريال مدريد حتى صيف عام 2024

كتب فارس أبو شيحة
تجديد عقد كريم بنزيما watanserb.com
تجديد عقد كريم بنزيما
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وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة نادي ريال مدريد الحالية، سيجدد عقده مع الملكي حتى صيف عام 2024.

وقالت صحيفة ” آس” الإسبانية، بأن الفرنسي بنزيما سيجدد عقده مع ريال مدريد (الملكي). لموسم أخر إضافي، أي حتى صيف عام 2024.

تجديد عقد بنزيما مع ريال مدريد

وجاء خبر تجديد عقد بنزيما مع نادي ريال مدريد، بعد اتفاق مسبق مع إدارة الملكي، عقب حصول اللاعب على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022 من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. خلال حفل أقيم في العاصمة الفرنسية (باريس).

وأردفت الصحيفة، “اللاعب بنزيما سيجدد عقده مع الريال. حتى شهر يونيو/ حزيران صيف عام 2024”. كما هو الحال بالنسبة لزميليه لوكا مودريتش وتوني كروس.

فيما لم يعلن النادي بعد بشكل رسمي  عن تجديد عقد نجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي قدم المستوى الاستثنائي مع الفريق الملكي الموسم الماضي، تكلل في نهائي المطاف بتتويجه بالكرة الذهبية، إلى جانب حصد العديد من الألقاب الجماعية على المستوى المحلي والقاري.

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تجديد عقد بنزيما مع ريال مدريد
تجديد عقد بنزيما مع ريال مدريد

وينافس بنزيما برفقة زملائه على بطولتي كأس ملك إسبانيا على المستوى المحلي. هذا الموسم، والدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، في ظل ابتعاده عن غريمه برشلونة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

واستطاع كريم بنزيما إحراز 21 هدفاً في 21 مباراة. في الأدوار الإقصائية  من منافسات دوري أبطال أوروبا، كما أنه يتساوى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد أهدافه المسجلة في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال برصيد 16 هدفاً.

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ووصل الفرنسي بنزيما إلى المباراة رقم 150 مباراة. في تاريخ مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقا أولمبيك ليون وريال مدريد. خلال مسيرته الكروية في عالم الكرة المستديرة.

كما ويحتل لاعب ريال مدريد كريم بنزيما وصافة جدول ترتيب هدافين الدوري الإسباني. برصيد 14 هدفاً، خلف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة برصيد 17 هدفاً حتى الآن.

كريم بنزيما
كريم بنزيما

يذكر بأن ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، سيواجه نظيره مانشستر سيتي في قمة النهائية من دور نصف نهائي البطولة الأوروبية. لهذا الموسم من أجل الدفاع عن لقبه.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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