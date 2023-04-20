الخميس, أبريل 20, 2023
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حياتنا

مضيفة طيران تكشف لماذا يجب علينا ترك حذاء في خزانة الفندق؟

"تكمن مشكلة استخدام الخزنة في أننا لاحقًا لا نتذكر إخراج ما بداخلها"

كتب معالي بن عمر
يجب ترك حذاء في حزانة الفندق watanserb.com
يجب ترك حذاء في حزانة الفندق
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وطن-كشفت مضيفة طيران من خلال حسابها الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، لماذا يجب علينا دائمًا ترك حذاء في خزانة الفندق.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك قول إسباني مأثور يفيد: “من ليس لديه ذاكرة فلديه أرجل”. فعادة ما يمكننا ترك شيء ما والعودة للبحث عنه، ولكن في حالة التواجد في الجانب الآخر من العالم يكاد يكون من المستحيل استعادته.

لذا، كشفت مضيفة طيران على شبكاتها الاجتماعية لماذا يجب علينا دائمًا ترك حذاء في خزنة الفندق. ولا يتعلّق الامر بخرافة أو وسيلة لجذب الحظ السعيد، بل على العكس تمامًا، فنحن نواجه طريقة لشحذ براعتنا التي أثارت ملايين التعليقات.

سبب ترك حذاء في خزنة الفندق

لطالما قدّم حساب وسائل التواصل الاجتماعي للمضيفة esthersturrus، النصائح التي يجب أن نضعها في الاعتبار عندما نكون في فندق. تعتبر هذه المستخدمة من عاشقي السفر، وفي كل رحلة كانت تدون ملاحظاتها ونصائحها باعتبارها خبيرة في السفر والفنادق. وكان من الطبيعي بالنسبة لها أن تقضي يومًا أو أكثر في رحلتها لاكتشاف أسرار الفنادق.

غرفة الفندق هي في الأساس غرفة تستوعب مؤقتًا مئات أو آلاف الأشخاص لفترة من الوقت

غرفة الفندق هي في الأساس غرفة تستوعب مؤقتًا مئات أو آلاف الأشخاص لفترة من الوقت
ومن بين أحد الاكتشافات، أكدت الخبيرة على أنه يجب أن نترك دائمًا حذاءًا في خزنة الفندق في حالة وضعنا أغلى ممتلكاتنا هناك. ليس من السهل اكتشاف أننا بهذه الحيلة البسيطة سنتمكن من عدم ترك أي شيء على الإطلاق، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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تكمن مشكلة استخدام الخزنة في أننا لاحقًا لا نتذكر إخراج ما بداخله. لذا، يمكننا أن نترك شيئًا ذا قيمة في الجانب الآخر من العالم. وبهذه الطريقة نتجنب نسيان أي شيء، فبدون حذاء لا يمكننا مغادرة الفندق أو لن نغادر بحذاء واحد فقط.

هذه الخدعة جعلت المئات من الناس يفكرون فيما إذا كانت فعالة حقًا أم لا، حيث ابتكرت هذه المرأة طريقة لكي لا تنسى أي شيء من ممتلكاتها عندما تسافر حول العالم. علمًا وأنه في كثير من الأحيان يضطرون إلى التحرك في ساعات الفجر وهذا يؤثر على النوم والذاكرة أيضًا. لحسن الحظ، اكتشفنا مع هذه المضيفة طريقة للسفر دون أن ننسى أغراضنا وممتلكاتنا باهظة الثمن.

غرفة الفندق
غرفة الفندق
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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