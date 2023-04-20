مضيفة طيران تكشف لماذا يجب علينا ترك حذاء في خزانة الفندق؟

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وطن-كشفت مضيفة طيران من خلال حسابها الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، لماذا يجب علينا دائمًا ترك حذاء في خزانة الفندق.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك قول إسباني مأثور يفيد: “من ليس لديه ذاكرة فلديه أرجل”. فعادة ما يمكننا ترك شيء ما والعودة للبحث عنه، ولكن في حالة التواجد في الجانب الآخر من العالم يكاد يكون من المستحيل استعادته.

لذا، كشفت مضيفة طيران على شبكاتها الاجتماعية لماذا يجب علينا دائمًا ترك حذاء في خزنة الفندق. ولا يتعلّق الامر بخرافة أو وسيلة لجذب الحظ السعيد، بل على العكس تمامًا، فنحن نواجه طريقة لشحذ براعتنا التي أثارت ملايين التعليقات.

سبب ترك حذاء في خزنة الفندق

لطالما قدّم حساب وسائل التواصل الاجتماعي للمضيفة esthersturrus، النصائح التي يجب أن نضعها في الاعتبار عندما نكون في فندق. تعتبر هذه المستخدمة من عاشقي السفر، وفي كل رحلة كانت تدون ملاحظاتها ونصائحها باعتبارها خبيرة في السفر والفنادق. وكان من الطبيعي بالنسبة لها أن تقضي يومًا أو أكثر في رحلتها لاكتشاف أسرار الفنادق.

غرفة الفندق هي في الأساس غرفة تستوعب مؤقتًا مئات أو آلاف الأشخاص لفترة من الوقت

ومن بين أحد الاكتشافات، أكدت الخبيرة على أنه يجب أن نترك دائمًا حذاءًا في خزنة الفندق في حالة وضعنا أغلى ممتلكاتنا هناك. ليس من السهل اكتشاف أننا بهذه الحيلة البسيطة سنتمكن من عدم ترك أي شيء على الإطلاق، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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تكمن مشكلة استخدام الخزنة في أننا لاحقًا لا نتذكر إخراج ما بداخله. لذا، يمكننا أن نترك شيئًا ذا قيمة في الجانب الآخر من العالم. وبهذه الطريقة نتجنب نسيان أي شيء، فبدون حذاء لا يمكننا مغادرة الفندق أو لن نغادر بحذاء واحد فقط.

هذه الخدعة جعلت المئات من الناس يفكرون فيما إذا كانت فعالة حقًا أم لا، حيث ابتكرت هذه المرأة طريقة لكي لا تنسى أي شيء من ممتلكاتها عندما تسافر حول العالم. علمًا وأنه في كثير من الأحيان يضطرون إلى التحرك في ساعات الفجر وهذا يؤثر على النوم والذاكرة أيضًا. لحسن الحظ، اكتشفنا مع هذه المضيفة طريقة للسفر دون أن ننسى أغراضنا وممتلكاتنا باهظة الثمن.