الخميس, أبريل 20, 2023
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حياتنا

في 7 ثوانٍ.. العبقري من يمكنه اكتشاف كلمة CAT المخبأة داخل الصورة

تُحفز الألغاز والأحجيات قدرة العقل على التفكير والإدراك بطريقة غير تقليدية

كتب فهمي الورغمي
اكتشاف كلمة مخفية في صورة watanserb.com
في هذا اللغز تحتاج إلى العثور على كلمة "CAT" التي كانت مختبئة داخل الحروف الموجودة في الصورة
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وطن – في هذا اللغز الذهني، حاوِل تحديد كلمة “قطة CAT” المخبأة داخل الصورة. يمكن للأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع فقط اكتشاف الكلمة المخفية في 7 ثوانٍ!

هل يمكنك اكتشاف كلمة “Cat” داخل الصورة؟

ستساعدك هذه الصورة في اختبار مستوى ذكائك جنبًا إلى جنب مع مهارات الملاحظة.

يعد اختبار معدل الذكاء هذا، طريقة ممتعة لمعرفة معدل الذكاء الخاص بك.

أثناء حل ألغاز الدماغ هذه، تحتاج إلى مسح المشكلة والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير المنطقي.

ألعاب العقل تجعل اللغز البسيط أكثر إثارة للاهتمام، حيث يتم حل هذه الألعاب الممتعة بالتفكير الإبداعي.

تحتاج إلى التفكير بشكل مختلف قليلاً للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

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لذلك، توصلنا إلى أحجية مُشوقة ومثيرة للاهتمام، حيث يتعين عليك تحديد كلمة “Cat” المخبأة داخل الصورة.

في الصورة المرفقة تحتاج إلى تحديد كلمة “CAT” المخفية داخل الصورة، المأخوذة أساسا عن موقع “jagranjosh“.

هل عرفت الإجابة؟

يتحدى اللغز المشاهدين للعثور على الكلمة المخفية عن طريق السؤال “اعثر على كلمة قطة”.

يمكن لعقل متيقظ فقط، تحديد الكلمة المخفية في غضون 7 ثوانٍ.

أنت مطالب بالنظر إلى الصورة بعناية قبل الإجابة على السؤال لأن الإجابة صعبة للغاية.

في لغز الدماغ هذا، تحتاج إلى العثور على كلمة “CAT” التي كانت مختبئة داخل الحروف الموجودة في الصورة.

يوجد 5 صفوف و 13 عمودًا مملوءة بالأحرف c و a و t.

للعثور على كلمة “Cat” في غضون 7 ثوانٍ، يجب أن تبحث بسرعة وتصفح جميع الصفوف والأعمدة داخل الصورة.

لراحتك، قمنا بتمييز كلمة “قطة” في الصورة أدناه.

حل اللغز

لا تتطلب بعض الألغاز بالضرورة مهارات في الرياضيات أو التفكير الجانبي ولكنها اختبار بسيط لمهارات الملاحظة لديك.

كان هذا اللغز صعبًا ولكنه بسيط لأنه يحتاج إلى وقت أقل وقوة عقلية لحله.

لكن من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ.

هذه الأحجية الذهنية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل الذكاء الخاص بك.

المصدرjagranjosh - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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