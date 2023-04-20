دهسوا وسحقوا.. مقتل 78 يمنياً أثناء التدافع للحصول على تبرعات بقيمة 9 دولارات! (شاهد)

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وطن- قال شهود وإدارة جماعة الحوثي يوم الخميس إن ما لا يقل عن 78 شخصا قتلوا في تدافع بالعاصمة اليمنية صنعاء بينما تجمع سكان في مدرسة لتلقي تبرعات نقدية يوزعها التجار خلال شهر رمضان.

وقال شاهدان شاركا في جهود الإنقاذ لرويترز إن مئات الأشخاص احتشدوا لتلقي الصدقات التي بلغت خمسة آلاف ريال يمني ، أو نحو تسعة دولارات للفرد.

وقال أحد المسعفين “عندما فتح الباب ، كان هناك اندفاع كبير من قبل الناس الذين يريدون الوصول إلى ساحة المدرسة أولاً وبدأ بعض الناس في السقوط على الدرج المؤدي إلى المدخل”.

قلوبنا توجعنا عما حصل في صنعاء

مصيبة كدرت افراحنا وادمعت عيوننا فمن من لم يمت بالحرب مات بالحصار والجوع والتدافع من اجل لقمة العيش …الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته 😭😭

صدقات #الكبوس تحول عيدنا إلى دموع وكابوس..؟#الكبوس #صنعاء pic.twitter.com/6cJsipFj4I — أنيس منصور (@anesmansory) April 20, 2023

77 إصابة وحالات خطيرة

وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إن 77 شخصا أصيبوا ، بينهم 13 في حالة حرجة ، في الحادثة التي وقعت أثناء توزيع الأموال التي تم جمعها في الأيام الأخيرة من صيام شهر رمضان المبارك قبل عيد الفطر.

مقطع مؤلم من صنعاء

انتشال عشرات الجثث لفقراء خرجوا يبحثوا مايسد رمق جوعهم فماتوا على ابواب احدالتجار بسبب كثرتهم وتدافعهم

الله ينتقم ممن وصل باليمن واليمنيين الى هذا الحال

الحوثي عدو اليمنيين ياعالم لا يريد لنا الخير pic.twitter.com/Z307t33Cyb — الشاعر محمد بن جريد (@goored_Alh) April 19, 2023

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أظهر مقطع فيديو نشره تلفزيون الحوثي على تطبيق المراسلة Telegram حشدًا من الناس محتشدين معًا ، بعضهم يصرخ ويصرخ ويمد يده لينتقل إلى بر الأمان. قاتل أفراد الأمن لدفع الناس إلى الخلف والسيطرة على الحشد.

مشاهد أولية لحادثة التدافع الأليمة التي حدثت أمام مركز توزيع مساعدات تابع لأحد التجار في #صنعاء راح ضحيته 80 قتيل وعشرات المصابين،، في هذه الليله المباركة #ليله_٢٩ ندعو الله الرحمة للقتلى والشفاء العاجل للجرحى والمصابين؛ وتعازينا لأسر الضحايا

تعازينا شعب اليمن الشقيق. pic.twitter.com/scjOnKVbij — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) April 19, 2023

وأظهر مقطع فيديو آخر بعد التدافع عشرات الأحذية المهملة وعكازا وملابس على درجات المبنى ومحققون شرعيون يرتدون بدلات بيضاء واقية يفرزون المتعلقات الشخصية.

اعتقال التجار

وقالت وزارة الداخلية إن التجار المسؤولين عن تنظيم حفل التبرع اعتقلا ولا يزال التحقيق جاريا.

مأساة كبيرة

وقال عبد العزيز بن حبتور ، رئيس وزراء جماعة الحوثي ، سلطات الأمر الواقع في شمال اليمن ، “إننا نشهد مأساة كبيرة ، وقد مات عدد كبير من مواطنينا خلال هذا التدافع”.

وقال في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للتنظيم إنه سيتم اتخاذ إجراءات “لإيجاد حل جاد حتى لا يتكرر مرة أخرى”. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودخل اليمن في صراع استمر ثماني سنوات بين تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. تسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ودمرت الاقتصاد ودفعت الملايين إلى الجوع.

يطعم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة 13 مليون شخص في اليمن ، لكن نقص التمويل أدى إلى تقليص أنشطته.

قدمت هدنة منتهية بوساطة الأمم المتحدة عامًا من الهدوء النسبي ، وهي أطول فترة في الصراع ، وتنخرط السعودية والحوثيين في محادثات بالتوازي مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين بعد شهور من طرد الجماعة للحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء. يُنظر إلى الصراع على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران.

واتفقت الرياض وطهران في مارس آذار على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في 2016 وأثار تبادل الأسرى هذا الشهر بين الجانبين الآمال في حل للصراع.