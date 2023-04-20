الخميس, أبريل 20, 2023
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دهسوا وسحقوا.. مقتل 78 يمنياً أثناء التدافع للحصول على تبرعات بقيمة 9 دولارات! (شاهد)

التدافع وقع بالعاصمة اليمنية صنعاء بينما تجمع سكان في مدرسة لتلقي تبرعات نقدية يوزعها التجار خلال شهر رمضان

كتب سالم حنفي
مقتل 78 يمنياً أثناء التدافع للحصول على تبرعات watanserb.com
مقتل 78 يمنياً أثناء التدافع للحصول على تبرعات
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وطن- قال شهود وإدارة جماعة الحوثي يوم الخميس إن ما لا يقل عن 78 شخصا قتلوا في تدافع بالعاصمة اليمنية صنعاء بينما تجمع سكان في مدرسة لتلقي تبرعات نقدية يوزعها التجار خلال شهر رمضان.

وقال شاهدان شاركا في جهود الإنقاذ لرويترز إن مئات الأشخاص احتشدوا لتلقي الصدقات التي بلغت خمسة آلاف ريال يمني ، أو نحو تسعة دولارات للفرد.

وقال أحد المسعفين “عندما فتح الباب ، كان هناك اندفاع كبير من قبل الناس الذين يريدون الوصول إلى ساحة المدرسة أولاً وبدأ بعض الناس في السقوط على الدرج المؤدي إلى المدخل”.

مقتل 78 يمنياً أثناء التدافع للحصول على تبرعات بقيمة 9 دولارات
مقتل 78 يمنياً أثناء التدافع للحصول على تبرعات بقيمة 9 دولارات

77 إصابة وحالات خطيرة

وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إن 77 شخصا أصيبوا ، بينهم 13 في حالة حرجة ، في الحادثة التي وقعت أثناء توزيع الأموال التي تم جمعها في الأيام الأخيرة من صيام شهر رمضان المبارك قبل عيد الفطر.

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أظهر مقطع فيديو نشره تلفزيون الحوثي على تطبيق المراسلة Telegram حشدًا من الناس محتشدين معًا ، بعضهم يصرخ ويصرخ ويمد يده لينتقل إلى بر الأمان. قاتل أفراد الأمن لدفع الناس إلى الخلف والسيطرة على الحشد.

وأظهر مقطع فيديو آخر بعد التدافع عشرات الأحذية المهملة وعكازا وملابس على درجات المبنى ومحققون شرعيون يرتدون بدلات بيضاء واقية يفرزون المتعلقات الشخصية.

مقتل 78 يمنياً أثناء التدافع للحصول على تبرعات بقيمة 9 دولارات
مقتل 78 يمنياً أثناء التدافع للحصول على تبرعات بقيمة 9 دولارات
مقتل 78 يمنياً أثناء التدافع للحصول على تبرعات بقيمة 9 دولارات
مقتل 78 يمنياً أثناء التدافع للحصول على تبرعات بقيمة 9 دولارات

اعتقال التجار

وقالت وزارة الداخلية إن التجار المسؤولين عن تنظيم حفل التبرع اعتقلا ولا يزال التحقيق جاريا.

مأساة كبيرة

وقال عبد العزيز بن حبتور ، رئيس وزراء جماعة الحوثي ، سلطات الأمر الواقع في شمال اليمن ، “إننا نشهد مأساة كبيرة ، وقد مات عدد كبير من مواطنينا خلال هذا التدافع”.

وقال في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للتنظيم إنه سيتم اتخاذ إجراءات “لإيجاد حل جاد حتى لا يتكرر مرة أخرى”. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودخل اليمن في صراع استمر ثماني سنوات بين تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. تسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ودمرت الاقتصاد ودفعت الملايين إلى الجوع.

يطعم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة 13 مليون شخص في اليمن ، لكن نقص التمويل أدى إلى تقليص أنشطته.

قدمت هدنة منتهية بوساطة الأمم المتحدة عامًا من الهدوء النسبي ، وهي أطول فترة في الصراع ، وتنخرط السعودية والحوثيين في محادثات بالتوازي مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين بعد شهور من طرد الجماعة للحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء. يُنظر إلى الصراع على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران.

واتفقت الرياض وطهران في مارس آذار على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في 2016 وأثار تبادل الأسرى هذا الشهر بين الجانبين الآمال في حل للصراع.

المصدرتويتر، رويترز، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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