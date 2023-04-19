الأربعاء, أبريل 19, 2023
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حياتنا

للموظف الجديد..4 أخطاء شائعة احذر من ارتكابها في مكان عملك

بصفتك موظفًا جديدًا، فأنت بطبيعة الحال لا تريد المخاطرة بارتكاب الأخطاء

كتب ايمان الباجي
للموظف الجديد..4 أخطاء شائعة احذر من ارتكابها في مكان عملك watanserb.com
أخطاء احذر من ارتكابها في مكان العمل
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وطن- نشر موقع “integritystaffing” تقريرا تحدث فيه عن الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الموظفين الجدد في مكان العمل وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبََا على نمو الشركة وتطورها.

عدم طرح أسئلة كافية

يعتقد البعض من الموظفين الجدد أنه عند الإعتراف بأنهم لا يفهمون شيئًا فهي علامة تدل على الفشل. لذلك غالبًا ما يتجنبون طرح أي أسئلة لها علاقة بالعمل.

في الواقع، يريدك مدربك ومشرفك وزملائك جميعًا أن تنجح في مهامك الجديدة، لأن ذلك سيساعدهم على النجاح أيضًا.

لذا، تحدث إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح أو كنت تشعر أنك لم تفهم شيء ما في العمل.

الأخطاء التي قد ترتكبها في مكان العمل وخاصة إذا كنت جديداََ قد ينعكس سلبا على نمو الشركة وتطورها

عدم التحضير المسبق

بعدما ما قُبلت في الوظيفة الجديدة، ومع أول أيام العمل، قد يعطيك مديرك قائمة من الأشياء التي يجب إحضارها إلى يومك الأول في الوظيفة، مثل الأعمال الورقية.

إذا كنت على وشك بدء وظيفة جديدة، يجب عليك التحقق جيدًا من وصولك إلى مكان عمك ومعك جميع الأساسيات لقضاء يوم عمل مثالي.

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أن تكون مستعدًا يعني أيضًا معرفة كيفية الوصول إلى عملك في الوقت المحدد. ينصح الخبراء دائمََا بالوصول مبكرًا بـ 15 دقيقة لتجنب الإزدحام المروري.

تجد صعوبة في تكوين الصداقات

من الطبيعي أن تشعر بالخجل والخوف عندما تكون في وظيفة جديدة ومعك مجموعة من الغرباء.

لكن من المهم جدًا تكوين صداقات جديدة في العمل. لست مضطرًا إلى مشاركة قصة حياتك معهم. فكل ما عليك فعله هو أن تبتسم وتلقي التحية لمن حولك وستترك بالتالي انطباعًا جيدًا لدى الفريق والعملاء.

من المهم تكوين صداقات جديدة في العمل

انجاز القليل من العمل

بصفتك موظفًا جديدًا، فأنت بطبيعة الحال لا تريد المجازفة وارتكاب الأخطاء.

قد تعتقد أنه كلما قمت بالقليل من العمل، سيكون هناك مجال أقل للخطأ. الجانب السلبي لهذا المنطق هو أنه يخلق مشكلة جديدة وسيرى زملاء العمل أنك متهرب من العمل. ومن الصعب جدًا التخلص من هذه الصورة، خاصة مع الأشخاص الذين لا يعرفونك خارج مكان العمل هذا.

المصدرموقع "integritystaffing"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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