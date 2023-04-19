الأربعاء, أبريل 19, 2023
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الهدهد

صورة لفتاة عمانية تُحدث ضجة ووسم “احذفي الصورة” يتصدر.. ما القصة؟

أثار المرسوم السلطاني الذي أتاح للرجال الزواج من نساء أجنبيات ردود فعل واسعة بين النشطاء في سلطنة عُمان

كتب فهمي الورغمي
سلطنة عُمان watanserb.com
سلطنة عُمان
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وطن- تصدر وسم بعنوان “احذفي الصورة” قوائم الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، على إثر مشاركة ناشطة عمانية في الجدل الدائر حول الزواج من الأجنبيات عبر نشر تعليق لها على الأمر شمل صورة فتاة أخرى دون أخذ موافقتها.

وسم احذفي الصورة يتصدر في سلطنة عُمان

ونشرت الناشطة العمانية شذى الجابرية صورة عبر حسابها الرسمي على تويتر لفتاة عمانية ترتدي الحجاب، في سياق مشاركتها في الجدل الدائر بالسلطنة حول زواج الرجال العمانيين من النساء الأجنبيات.

وكتبت الجابرية تعليقا على الصورة يقول “بعض الناس صارت تغرد بثقه ويرغبون بالزواج من الخارج.. بس لا تنسى العمانية عز وذخر وإذا اختلفت معها عندها أهل قريبين تتفاهم معهم”.

لاحقاً، تحول منشور الجابرية، الذي كان السبب الرئيسي منه لفت انتباه الكثيرين لقيمة المرأة العمانية ودورها في النهضة الحضارية بالسلطنة، عن مقصده.

حيث طالب كثيرون في تعليقهم على منشور الناشطة العمانية، بحذف صورة الفتاة المرفقة.

وتحت وسم “احذفي الصورة” أصبح منشور شذى الجابرية موضوعا لجدل كبير حول حقوق الصورة وضرورة استشارة صاحبتها قبل نشرها.

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وسم احذفي الصورة يتصدر في سلطنة عُمان
وسم احذفي الصورة يتصدر في سلطنة عُمان
وسم احذفي الصورة يتصدر في سلطنة عُمان
وسم احذفي الصورة يتصدر في سلطنة عُمان

الصورة أشعلت جدلا في سلطنة عُمان

في التعليقات على الصورة، انتقد كثيرون نشر شذى الجابرية لصورة أحد الفتيات العمانيات دون إذن مسبق منها.

فكتبت “سمية” تقول “يعني استغرب من الجرأة اللي تخليكم تاخذوا صور ما صوركم و تنزلوها فحساباتكم تريدي تنشري افكارش حطي صورش”.

وقال “محمد” في السياق: “الواحد يستغرب انه انتي الي نشرتي الصورهو برضاش وحسابش ببلك كيف م تبغي حد ياخذها باي عقل تتكلمي؟”.

وقال مغرد بإسم “سندباد” في تعليقه على المنشور: “الكل صار من ضغط ليش وصار يبرر ويسهل الامور بعد ما طلع القرار وقبل ما شفنا ولا سامعنا”.

فيما قال “أحمد سالم الهنائي“: “شذى أختي الكريمة ليست الفكرة الهروب من المسؤولية الاجتماعية قضايا الخلافات فهذا موجود مع كل جنسيات العالم.”

وتابعت:”ولكن هناك الكثير من المعوقات لتى تمنع الزواجي من العمانية بصراحة أولها العادات والتقاليد ما أعتقد شكل الخرجى والمظهر أهم من الشخصية وهذا منكور في اي زواج تقليدي عندنا”.

وكتب نشاط بإسم “الفزاري” في ذات الصدد “انا عن نفسي ما ابدل لو ذهب ما فيه مثل ام العيال الله يحفظها هي الي صابره على الحلوه و المره و هي الي تقدر تعبي و معاناتي الي تجي من برا ما راح تفهمني لو الي يصير”

ويشار أن سلطان عمان، هيثم بن طارق، كان قد أصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا أتاح بموجبه للرجال في سلطنة عُمان الزواج بنساء أجنبيات، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة بالبلاد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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