ريال مدريد وميلان يتأهلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

- Advertisement -

وطن- حجز فريقا ريال مدريد وميلان بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على حساب تشيلسي ونابولي اللذينِ ودّعا البطولة الأوروبية من منافسات دور الربع النهائي.

وحقّق حامل اللقب ريال مدريد الفوز النظيف على تشيلسي، بهدفين دون رد، في منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

وسجّل هدفَي انتصار ريال مدريد على تشيلسي في مباراة إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية، النجم البرازيلي رودريغو في الدقيقة الـ58 والـ80.

🎥شــــاهد | ريال مدريد يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه في الإياب على مستضيفه تشلسي بهدفين دون رد ، بذلك واصل الفريق الملكي حملة الدفاع عن لقبه

🎙️ تقرير | سمير دويدي@SamirDouidi pic.twitter.com/3tJVMwGOT2 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 18, 2023

وكان الفريق الملكي قد فاز بتلك النتيجة على البلوز في مباراة منافسات ذهاب هذا الدور، على ملعب (سانتياغو برنابيو)، الأسبوع الماضي.

- Advertisement -

مباراة ميلان ضد نابولي

ونجح ميلان في التأهّل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله الإيجابي في مباراة الإياب، أمام نابولي بهدف لكليهما، مستفيداً من نتيجة مباراة الذهاب التي حقّق فيها الفوز بهدف نظيف دون مقابل.

وأحرز هدف ميلان داخل شباك نابولي في مباراة العودة، النجم الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة الـ43.

وسجّل نابولي هدف التعادل في الدقيقة الـ93 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيلتقي ريال مدريد أمام الفائز من مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في المواجهة القادمة، بينما سيواجه ميلان أمام الفائز من مباراة إنتر ميلان وبنفيكا البرتغالي.

كما ستنطلق منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في مباراتي الذهاب والإياب خلال الفترة ما بين 9 – 16 من شهر مايو/آيار القادم، لحسم فريقين فقط في العبور إلى نهائي البطولة التي من المقرر أن تقام في مدينة إسطنبول التركية في شهر يونيو/حزيران المقبل.