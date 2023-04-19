الأربعاء, أبريل 19, 2023
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رياضة

ريال مدريد وميلان يتأهلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
فوز ريال مدريد على تشيلسي watanserb.com
فوز ريال مدريد على تشيلسي
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وطن- حجز فريقا ريال مدريد وميلان بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على حساب تشيلسي ونابولي اللذينِ ودّعا البطولة الأوروبية من منافسات دور الربع النهائي.

وحقّق حامل اللقب ريال مدريد الفوز النظيف على تشيلسي، بهدفين دون رد، في منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

وسجّل هدفَي انتصار ريال مدريد على تشيلسي في مباراة إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية، النجم البرازيلي رودريغو في الدقيقة الـ58 والـ80.

وكان الفريق الملكي قد فاز بتلك النتيجة على البلوز في مباراة منافسات ذهاب هذا الدور، على ملعب (سانتياغو برنابيو)، الأسبوع الماضي.

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ريال مدريد
ريال مدريد

مباراة ميلان ضد نابولي

ونجح ميلان في التأهّل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله الإيجابي في مباراة الإياب، أمام نابولي بهدف لكليهما، مستفيداً من نتيجة مباراة الذهاب التي حقّق فيها الفوز بهدف نظيف دون مقابل.

وأحرز هدف ميلان داخل شباك نابولي في مباراة العودة، النجم الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة الـ43.

تأهل ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تأهل ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وسجّل نابولي هدف التعادل في الدقيقة الـ93 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيلتقي ريال مدريد أمام الفائز من مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في المواجهة القادمة، بينما سيواجه ميلان أمام الفائز من مباراة إنتر ميلان وبنفيكا البرتغالي.

فرحة ميلان
فرحة ميلان

كما ستنطلق منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في مباراتي الذهاب والإياب خلال الفترة ما بين 9 – 16 من شهر مايو/آيار القادم، لحسم فريقين فقط في العبور إلى نهائي البطولة التي من المقرر أن تقام في مدينة إسطنبول التركية في شهر يونيو/حزيران المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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