ريال مدريد وميلان يتأهلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وطن- حجز فريقا ريال مدريد وميلان بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على حساب تشيلسي ونابولي اللذينِ ودّعا البطولة الأوروبية من منافسات دور الربع النهائي.
وحقّق حامل اللقب ريال مدريد الفوز النظيف على تشيلسي، بهدفين دون رد، في منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.
مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي
وسجّل هدفَي انتصار ريال مدريد على تشيلسي في مباراة إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية، النجم البرازيلي رودريغو في الدقيقة الـ58 والـ80.
🎥شــــاهد | ريال مدريد يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه في الإياب على مستضيفه تشلسي بهدفين دون رد ، بذلك واصل الفريق الملكي حملة الدفاع عن لقبه
🎙️ تقرير | سمير دويدي@SamirDouidi pic.twitter.com/3tJVMwGOT2
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 18, 2023
وكان الفريق الملكي قد فاز بتلك النتيجة على البلوز في مباراة منافسات ذهاب هذا الدور، على ملعب (سانتياغو برنابيو)، الأسبوع الماضي.
ريال مدريد يفتتح التسجيل بواسطة البرازيلي رودريغو#دوري_الأبطال #تشلسي_ريال_مدريد#UCL pic.twitter.com/j52hFS8max
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 18, 2023
عمل مميز من فالفيردي ورودريغو بسهولة يضع الكرة في الشباك#دوري_الأبطال #تشلسي_ريال_مدريد#UCL pic.twitter.com/x39wSfZlBH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 18, 2023
مباراة ميلان ضد نابولي
ونجح ميلان في التأهّل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله الإيجابي في مباراة الإياب، أمام نابولي بهدف لكليهما، مستفيداً من نتيجة مباراة الذهاب التي حقّق فيها الفوز بهدف نظيف دون مقابل.
وأحرز هدف ميلان داخل شباك نابولي في مباراة العودة، النجم الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة الـ43.
وسجّل نابولي هدف التعادل في الدقيقة الـ93 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.
وأخيراً جيرو يسجل#دوري_أبطال_أوروبا #نابولي_ميلان pic.twitter.com/wJkIJq9mup
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 18, 2023
دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
وسيلتقي ريال مدريد أمام الفائز من مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في المواجهة القادمة، بينما سيواجه ميلان أمام الفائز من مباراة إنتر ميلان وبنفيكا البرتغالي.
كما ستنطلق منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في مباراتي الذهاب والإياب خلال الفترة ما بين 9 – 16 من شهر مايو/آيار القادم، لحسم فريقين فقط في العبور إلى نهائي البطولة التي من المقرر أن تقام في مدينة إسطنبول التركية في شهر يونيو/حزيران المقبل.
🎥شــــــاهد | حجز ميلان @acmilanar مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا @ChampionsLeague رغم تعادله مع مضيفه نابولي @sscnapoliES بهدف لمثله في لقاء الإياب.. تأهل هو الأول للروسونيري إلى نصف النهائي منذ موسم 2006/2007
🎙️ تقرير | وائل البزرة @WaelAlbezreh pic.twitter.com/YvymEWozcr
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 18, 2023