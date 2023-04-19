بعد محاولته إجبار طفل على مص لسانه.. دالاي لاما يتحرش بفتاة قاصر ويتحسس جسدها!

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وطن – بعد أيام قليلة فقط من فضيحة طلبه من طفل قاصر مص لسانه وقيامه بتقبيله بطريقة شاذة أثارت غضبا وأجبرته على الاعتذار، أخذت فضيحة الدالاي لاما منعطفًا جديدا بعد اكتشاف صور أخرى كان الزعيم التبتي فيها يميل إلى لمس الناس بشكل مفرط ، بغض النظر عن جنسهم.

وتم تداول مقطع فيديو للزعيم الروحي للتبت خلال ترؤسه حضوره حفلا وظهرت إلى يمينه فتاة قاصرة لم يتوقف دالاي لاما من تحسس ذراعها الأيسر والاحتكاك به من الأعلى للأسفل دون أن تبدي الفتاة القاصر أية مقاومة.

Eine weitere Videoaufnahmen von dem Dalai Lama und seinem seltsamen Verhalten mit Kindern. 🤨 Das Hören die Buddhisten natürlich nicht gerne, das ihr Dalai Lama Pädophile ist.

Aber die Fakten sehen anders aus.https://t.co/LAhPCHOuON pic.twitter.com/X0suqG8JhW — Angelika Stratmann (@AngelikaStratm6) April 18, 2023

دالاي لاما يطلب من طفل مص لسانه

وقبل أيام قليلة ، ظهر مقطع فيديو لـ الدالاي لاما أثار جدلا كبيرا. وفيها شوهد القائد الروحي يقبل طفلاً على شفتيه ويطلب منه مص لسانه.

وانتشر الفيديو حول العالم وبرر الدالاي لاما فعلته بالقول إنه غالبًا ما كان يتصرف “بطريقة بريئة ومرحة، حتى في الأماكن العامة وأمام الكاميرا”.

https://twitter.com/lopezrache/status/1648434976629886980?s=20

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حادثة ليدي غاغا

نتيجة للاضطراب الناتج عن سلوك القائد الروحي للتبت ، لجأ مستخمي مواقع التواصل لاستذكار لحظة أخرى غير مريحة حدثت عام 2016 وكان بطلها المغنية ليدي غاغا .

وفي وقت ما خلال مؤتمر عقد في ولاية إنديانا حول مساعدة أولئك الذين يعانون من صعوبات جسدية ونفسية ، وضع رئيس الإدارة التبتية المركزية يده على ركبة المغنية وبدأ في دغدغتها، وهي لحظة محرجة حلها المترجم بإمساك يد الدالاي لاما لمنعه من الاستمرار.