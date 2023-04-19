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حياتنا

بعد محاولته إجبار طفل على مص لسانه.. دالاي لاما يتحرش بفتاة قاصر ويتحسس جسدها!

سبق لـ دالاي لاما أن تحرش بالمغنية الأمريكية ليدي غاغا عام 2016

كتب سالم حنفي
فضيحة الدالاي لاما watanserb.com
دالاي لاما يتحرش بفتاة قاصر
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وطن – بعد أيام قليلة فقط من فضيحة طلبه من طفل قاصر مص لسانه وقيامه بتقبيله بطريقة شاذة أثارت غضبا وأجبرته على الاعتذار، أخذت فضيحة الدالاي لاما منعطفًا جديدا بعد اكتشاف صور أخرى كان الزعيم التبتي فيها يميل إلى لمس الناس بشكل مفرط ، بغض النظر عن جنسهم.

وتم تداول مقطع فيديو للزعيم الروحي للتبت خلال ترؤسه حضوره حفلا وظهرت إلى يمينه فتاة قاصرة لم يتوقف دالاي لاما من تحسس ذراعها الأيسر والاحتكاك به من الأعلى للأسفل دون أن تبدي الفتاة القاصر أية مقاومة.

دالاي لاما يطلب من طفل مص لسانه

وقبل أيام قليلة ، ظهر مقطع فيديو لـ الدالاي لاما أثار جدلا كبيرا. وفيها شوهد القائد الروحي يقبل طفلاً على شفتيه ويطلب منه مص لسانه.

وانتشر الفيديو حول العالم وبرر الدالاي لاما فعلته بالقول إنه غالبًا ما كان يتصرف “بطريقة بريئة ومرحة، حتى في الأماكن العامة وأمام الكاميرا”.

https://twitter.com/lopezrache/status/1648434976629886980?s=20

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حادثة ليدي غاغا

نتيجة للاضطراب الناتج عن سلوك القائد الروحي للتبت ، لجأ مستخمي مواقع التواصل لاستذكار لحظة أخرى غير مريحة حدثت عام 2016 وكان بطلها المغنية ليدي غاغا .

وفي وقت ما خلال مؤتمر عقد في ولاية إنديانا حول مساعدة أولئك الذين يعانون من صعوبات جسدية ونفسية ، وضع رئيس الإدارة التبتية المركزية يده على ركبة المغنية وبدأ في دغدغتها، وهي لحظة محرجة حلها المترجم بإمساك يد الدالاي لاما لمنعه من الاستمرار.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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