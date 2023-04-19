السلطات نقلته من السجن.. فيديو يقلب تونس لـ”احتفالات أمام منزل الغنوشي بعد اعتقاله”

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وطن – انتشر مقطع فيديو في تونس، حقّق رواجا كبيرا أظهر ما قيل إنه تجمع شعبي كبير أمام منزل زعيم حركة النهضة التونسية المعارضة راشد الغنوشي احتفالا بتوقيفه من قِبل السلطات التونسية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم التقاطه ليلاً، حشود من الناس يحتفلون وسط الشارع حاملين أعلام تونس، وذكر التعليق المرفق: “من أمام منزل راشد الغنوشي”.

وتم تداول هذا المقطع في أعقاب إعلان حركة النهضة التونسية المعارضة توقيف رئيسها راشد الغنوشي، من قِبل وحدة أمنية داهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى “جهة غير معلومة”.

لكن من خلال التحقق من صحة الفيديو، تبيّن أنه غير دقيق وليس من احتفالات باعتقال راشد الغنوشي، فمن خلال التفتيش عن المقطع باستعمال نفس التعليق المرافق وحصر النتائج في سنوات محدّدة، يُرشد إليه منشوراً على فيسبوك بتاريخ 26 يوليو 2021.

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فكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن في 25 يوليو 2021 تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً وتولي السلطات في البلاد، وقد شهدت عدّة مدن تونسية حينها خروج مئات المواطنين في الشوارع ليلاً للاحتفال بقرارات الرئيس على وقع الزغاريد والمفرقعات النارية.

والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، وكان زعيم النهضة رئيساً للبرلمان الذي حلّه سعيّد في 2022.

وأصدر الحزب بيانا قال فيه، إنّ فرقة أمنية قامت مساء الاثنين بمداهمة منزل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية.

ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إنّ “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية”.

ونددت حركة النهضة بما وصفته بالتطور الخطير جدا، وطالبت بإطلاق سراح الغنوشي فورا والكف عما وصفتها باستباحة النشطاء السياسيين المعارضين.

وقالت الحركة إنها تعتبر راشد الغنوشي مختطفا، مشيرة إلى أن محاميه مُنعوا من الدخول معه بعد اقتياده لمقر التحقيق.

وأكدت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي وقياديَين من النهضة أن المحامين لا يزالون داخل ثكنة الحرس الوطني ولم يسمح لهم بمقابلة موكليهم.

نقل الغنوشي للمستشفى

في سياق متصل، أفاد رئيس جبهة الخلاص المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي، بنقل راشد الغنوشي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية عقب ساعات من اعتقاله.

السلطات توضح حيثيات اعتقال الغنوشي

في المقابل، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التونسية، إنَّ إيقاف الغنوشي جاء بأمر من النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد تفتيش منزله، عقب تصريحات له اعتبرتها النيابة العامة تحريضية.

فيما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني في تونس حسام الدين الجبابلي، إيقاف 5 أشخاص على ذمة التحقيقات بينهم راشد الغنوشي.

وقال المتحدث إن فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات تعهدت بالتحقيق في تصريحات رئيس حركة النهضة.

وأضاف أن هذه التصريحات تندرج ضمن أفعال مجرّمة المقصود منها تبديل هيئة الدولة أو حملُ السكان على مهاجمة بعضهم، موضحا أن النيابة العامة أذنت بوضع مقر حزب النهضة على ذمة الفرقة الخامسة لتفتيشه.

ماذا قال الغنوشي ليتم اعتقاله؟

وكان الغنوشي قال في كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة هذا الأسبوع: “تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية”. وأضاف “الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون، وهم دعاة حرب أهلية”.