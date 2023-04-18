الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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لما يجب عليك ألا تستخدم آلة صنع القهوة في غرفتك بالفندق؟

"لن تكون آلة صنع القهوة الموجودة في غرفة الفندق في أفضل حالاتها..."

كتب معالي بن عمر
استعمال آلة صنع القهوة في غرفة الفندق watanserb.com
استعمال آلة صنع القهوة في غرفة الفندق
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وطن– إنّ قضاء الليل أو عدة ليالٍ، في غرفة فندق، يستدعي عاجلاً أم آجلاً استخدام الثلاجة الصغيرة أو آلة صنع القهوة المتوفرة عادةً في الغرفة. وعلى الرغم من أنّ استخدام الثلاجة قد يكون مكلّفاً إلى حدٍّ ما، فإن الاضطرار إلى إعداد قهوة من خلال آلة صانع القهوة، أمر غير منصوح به مُطلقًا. ولكن لماذا؟

وفيما يلي كشفت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، عن سبب عدم استخدام آلة صنع القهوة في غرفتك بالفندق.

لا تستخدم آلة صنع القهوة في غرفتك بالفندق

وفق ترجمة “وطن“، غالبًا ما تكون معدات المطبخ في الأماكن العامة موضع تساؤل، خاصةً إذا لم يتمَّ صيانتها وتنظيفها بانتظام. نفس الشي، يمكن أن يحدث في المطاعم، وكذلك في الفنادق، بحيث قبل أن تقوم بإعداد القهوة في الماكينة المتاحة بمجرد دخولك الغرفة التي تقيم فيها، من الأفضل أن تفكر مرتين.

وعلى الرغم من أنّه قد تكون أمضيت رحلة طويلة، أو سئمت من صخب الإجازات، فلا تلجأ مهما حدث أبدًا إلى استعمال صانع القهوة المجاني في غرفتك للحصول على جرعتك الأولى من القهوة في الصباح.

لا ينصح باستخدام آلة صنع القهوة في غرفة الفندق
لا ينصح باستخدام آلة صنع القهوة في غرفة الفندق

فكما هو الحال مع آلات صنع الثلج في العديد من الحانات والمطاعم، فإذا لم يتم صيانتها وتعقيمها بانتظام، يمكن أن تتراكم الجراثيم والبكتيريا على الجهاز. ونظرًا لأنّ الرواسب تعلق وتظل الأجهزة رطبة، فمن المرجح أن يتشكّل العفن بمرور الوقت، وحتى إذا لم تره، فقد يكون قد تراكم، كما تمّ توضيح ذلك مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث نشر حساب hotel_hacks المتخصص في نشر نصائح حول الفنادق على موقع الـTikTok، فيديو بيّن فيه كيف يتراكم العفن في آلة صانع القهوة بالفندق، ولهذا السبب أوضح ما يجب عليك فعله بدلاً من ذلك لاختيار صنع القهوة في غرفتك، إذ نصح بطلب خدمة الغرف لإحضار قهوة لك لأنهم يصنعون باستمرار فناجين قهوة وشاي طازجة.

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بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تكون قهوة خدمة الغرف مجانية أيضًا. ليس في جميع الفنادق، ولكن في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، يمكنك أن تطلب، وسيتم إحضار قهوتك على الفور.

أخيرًا، لا تنسَ أنه يجب عليك أيضًا توخي الحذر مع آلة القهوة في منزلك؛ فوفقًا لدراسة أجرتها NSF الدولية حول الجراثيم المنزلية لعام 2011، فإن 50٪ من ماكينات صنع القهوة المنزلية تحتوي على عفن في الخزان.

آلة صنع القهوة
آلة صنع القهوة
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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