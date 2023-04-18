الثلاثاء, أبريل 18, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرصحيفة إماراتية تزعم: الجزائر غاضبة جداً من السعودية وما فعلته لن يمر...
تقارير

صحيفة إماراتية تزعم: الجزائر غاضبة جداً من السعودية وما فعلته لن يمر مرور الكرام!

دبلوماسي جزائري استنكر عقد الاجتماع التشاوري في جدة دون دعوة الجزائر لا كدولة عربية مهتمة بالعمل العربي المشترك، ولا بصفتها كرئيس دوري للجامعة العربية

كتب سالم حنفي
الجزائر غاضبة من السعودية watanserb.com
الجزائر غاضبة من السعودية
- Advertisement -

وطن- زعمت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات إن الجزائر غاضبة من الرياض بسبب تفردها الأخير في ملف عودة سوريا للحظيرة العربية.

وقال الصحيفة في تقرير لها إن الاجتماعي التشاوري الذي عقد في الرياض بين دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق لبحث عودة سوريا للجامعة العربية أثار غضب الجزائر التي ترأس القمة العربية.

وزعمت الصحيفة أن الجزائر رأت في عدم دعوتها للاجتماع “تغييبا ومحاولة من السعودية للانفراد بمهمة إعادة سوريا إلى الصف العربي واستثمار ذلك سياسيا، وهو الدور الذي سعت إليه الجزائر من خلال “قمة لمّ الشمل” في نوفمبر الماضي لكن تم تعطيله بغياب أيّ حماس له خاصة من دول الخليج”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي جزائري رفض الكشف عن هويته، تعبيره عن غضب بلاده من انفراد الرياض بملف عودة سوريا، مستنكرا عقد الاجتماع التشاوري في جدة الأسبوع الماضي “دون دعوة الجزائر لا كدولة عربية مهتمة بالعمل العربي المشترك، ولا بصفتها كرئيس دوري للجامعة العربية”.

واستنكر الدبلوماسي الجزئري في تصريحاته للصحيفة الإماراتية “تهميش بلاده في الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الرياض من أجل إعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية، حيث لم تتم دعوتها إلى اللقاء الذي حضره وزراء خارجية دول الخليج العربي، إلى جانب مصر والأردن والعراق، في حين غابت الدول العربية الأخرى، بما فيها الجزائر التي تترأس الجامعة العربية”.

الجزائر غاضبة جداً من السعودية
الجزائر غاضبة جداً من السعودية

ما تقوم به السعودية أمر خطير ومزعج

كما نقلت الصحيفة الإماراتية تساؤل طرحه موقع “TSN” الجزائري الناطق بالفرنسية “عمّا تقوم به السعودية قبل أسابيع من انعقاد القمة العربية القادمة على أراضيها”، معتبرا “أنه أمر خطير ومزعج للجزائر”.

- Advertisement -

وقالت الصحيفة إن الموقع الجزائري استند في تقريره حول الاجتماع التشاوي في جدة الدبلوماسي الجزائري السابق.

وأدعت صحيفة “العرب” أن تصريح الدبلوماسي الجزائري للموقع المحلي كان “مقتضبا، لكي لا يأخذ طابعا رسميا ويجر البلدين إلى أزمة دبلوماسية مفاجئة. لكنه عبّر عن الاستغراب بالقول “الجزائر لا تفهم الموقف السعودي”.

وقالت الصحيفة إن تقرير موقع “TSN” ذهب ما أسماه بـ”الهوس السعودي بالانتصارات الدبلوماسية الإقليمية”، في إشارة إلى التطبيع المسجل بين الرياض وطهران في الآونة الأخيرة.

نجاح قمة الجزائر أزعج السعودية

وقال إن “قيادة محمد بن سلمان، تبحث عن موقف طلائعي في المنطقة العربية، وأن نجاح الجزائر في عقد قمة لمّ الشمل في شهر نوفمبر الماضي، أزعج السعوديين، ولذلك يجري إقصاؤها بهذا الشكل، رغم أنها أول الدول العربية المبادرة بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، إلى جانب أنها رئيس دوري للجامعة”.

الموقف السعودي لن يمر

ونقل الموقع على لسان المصدر الدبلوماسي قوله “هذا الموقف السعودي لا يمرّ”، وأن الجزائر لا ترضى بأن يؤدي طرف آخر دور رئيس الجامعة العربية ووظيفته، وأن هذا “التصرف” هو مؤشر فشل القمة القادمة، لأنه بدل تجميع وتعبئة الجهود تجري المناورة داخل أطراف الجامعة.

وأضاف المصدر أن “السعودية يجب أن تنسق مع الجزائر التي تتولى الرئاسة الحالية لجامعة الدول العربية، للإعداد بشكل أفضل للقمة المقبلة للمنظمة العربية، لكن الرياض لم تبدأ إلى حد الآن، أيّ محادثات معها بشأن عقد القمة المقبلة”.

اجتماع جدة لمناقشة عودة سوريا للجامعة العربية

وكان وزراء الخارجية العرب الذين شاركوا في اجتماع جدة بالسعودية، قد دعوا إلى “دور قيادي عربي” في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية السعودية، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وناقش الاجتماع ضرورة المضي قدما نحو إنهاء االأزمة السورية، واتخاذ إجراءات لدعم الاستقرار في البلاد.

لكن بيان الوزراء لم يشر إلى التوصل لأي قرار يتعلق بعودة دمشق المحتملة إلى جامعة الدول العربية.

واكتفى بيان الخارجية السعودية بالقول إن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعيتها ويحافظ على وحدة سوريا.

كما شدد المشاركون على أهمية حل الأزمة الإنسانية بسوريا وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق.

الدعوة لإنهاء تواجد “المليشيات”

وأكد بيان جدة على أهمية قيام المؤسسات السورية بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد المليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

وجدد البيان أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا، مؤكدا ضرورة وجود دور عربي فعال في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.

المصدرتويتر، صحيفة العرب، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

لجين عمران بإطلالة مثيرة في رمضان واستعراض لمنزلها الفخم في دبي (شاهد)

الهدهد

ابن سلمان يتجاهل محمود عباس.. نائب أمير مكة هو من استقبله (شاهد)

الهدهد

العيد يوم الجمعة.. الفلكي السعودي خالد الزعاق يؤكد بالأدلة (فيديو)

الهدهد

رسميا.. العيد يوم الجمعة في السعودية وهذا ما كشفته فلكية جدة

حياتنا

جزائريون يؤدبون المغربية أسماء لمنور بعد تصريحاتها حولهم! (فيديو)

الهدهد

إهانة وسخرية من اللحية.. تقليد عادل الكلباني في “استوديو 23” (فيديو)

الهدهد

عباس وهنية في السعودية.. ما هدف ابن سلمان الخفي من محاولته لم الشمل الفلسطيني؟

الهدهد

بعد السعودية.. المقداد في الجزائر وتونس لاستكمال مشروع “إعادة تدوير الأسد”

الهدهد

محمد بن سلمان يتخذ قرارا مفاجئا لزيادة ثروة الصندوق السيادي التابع له

الهدهد

يتعاطى مخدرات ومدمن للخمور.. مصادر سعودية تكشف مفاجآت مدوية عن خالد بن سلمان

الهدهد

سوري عاد من ألمانيا لزيارة أهله فباغته مسلحون بجريمة مأساوية

الهدهد

وفد رفيع من حماس في زيارة مفاجئة للسعودية.. برئاسة هنية وهذه التفاصيل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هكذا تصرّف ولي العهد المغربي مع وزير تقدّم عنه خطوة محاولاً اللحاق بالملك (فيديو)

طائرة إسعاف جوي من أجل شاكيرا.. ماذا حدث؟

أردوغان يستعرض عضلاته بافتتاح مركز مالي.. ظاهره الاقتصاد وباطنه السياسة والانتخابات

حليمة بولند لم تستطع التخلي عن مكياجها وغنجها حتى أمام الكعبة! (فيديو)

تحذير من أذرع السيسي لإثيوبيا بسبب الاقتتال في السودان.. هل تتسع دائرة الحرب؟

تشكيلة النصر والهلال والموعد في ديربي الدوري السعودي

هبة عبوك توجه رسالة إلى أشرف حكيمي وللجميع: المال لا يعنين وهذا فقط ما يهمني!

دنيا بطمة تصدم متابعيها بإطلالة كالفضائيين.. ماذا فعلت أيضاً في وجهها؟ (فيديو)

“تقدم حميدتي في حرب السودان أحرج الجيش المصري”.. تغريدة مثيرة لإيدي كوهين

ريال مدريد يُرد على تصريحات لابورتا المثيرة للجدل بكلماتٍ قوية (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC