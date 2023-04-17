“لا تلمسوها بأيديكم”.. جورجينا تعامل أصدقاءها بطريقة لا تصدّق تثير غضب رونالدو!

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وطن– تلقّت جورجينا رودريغيز شريكة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، انتقاداتٍ قاسية لسلوكها مع أصدقائها.

“أنانية ومغرورة”

في الواقع، أطلق الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على جورجينا، صفات مثل الأنانية. ووصفوها بأنها تفتقر إلى التواضع بسبب الطريقة التي تتصرف بها.

لم يتغاضَ المشاهدون عن الإهانات التي تلقَّتها صديقات جورجينا روديغيز منها، في أثناء مشاهدة برنامج الواقع الخاص بها على “نت فليكس”.

أول تلك المواقف، عندما طلبت إحداهن ارتداء أحذية جديدة تماماً، وطلبت من جورجينا منحها إياهم.

“لا تلمسوها بأيديكم!”

المثير للدهشة أنّ جورجينا وافقت دون تردد قائلةً: “سأمنحك أحذيتي القديمة، كنت حاملًا وأصبت بداء الفيل”.

لكن تلك الإهانات مستمرة. حيث تستعرض جورجينا للفتيات حقيبة هيرميس الجديدة التي وصلت، ودون تردد، تقول لهن: “لا تلمسوها بأيديكم، خذوها بهذه”، وتلفّ المقبض بكيس القماش الذي جاءت به الحقيبة.

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هذه المواقف، على ما يبدو، لا ترضي كريستيانو رونالدو على الإطلاق. وهي تسبّب انطلاق الشائعات عن الانفصال، بحسب صحيفة “ماركا“.

رونالدو غاضب

ورد أنّ كريستيانو رونالدو عبّر عن استيائه مما فعلته شريكته “جورجينا“، ويشعر باشمئزاز من تصرّفها، واصفاً إياها بأنّ اهتماماتها أصبحت “متمحورة حول الذات”.

في الواقع، هناك تكهنات بالفعل حول أزمة بين الزوجين. لأنه من الواضح أن جورجينا قد كرّست نفسها حرفياً للغاية لإظهار ممتلكاتها دون قيود وأيضًا للتفاخر بها بأكثر الطرق السطحية التي يفهمونها. ومن ثم، فإن هذا التباهي المفرط لا يحبه اللاعب البرتغالي.

وفي تصريحاتٍ، ألمحت جورجينا رودريغيز لحفل زفافها المنتظر، حيث زعمت أنّها وكريستيانو رونالدو “متزوجان أمام الله”، خلال إحدى حلقات مسلسل “أنا جورجينا“، الذي يتحدث عن مسيرتها، والذي تعرضه منصة نتفليكس.

زواج أمام الله

وشرحت جورجينا رودريغيز العلاقة بينها وبين صديقها، رونالدو بصدر رحب وأكثر انفتاحاً مقارنةً بتصريحاتها السابقة.

قالت: “أنا حقًا لا أستطيع أن أكون متزوجة أكثر، أنا وكريستيانو رونالدو متزوجان في عيني الله، هذا كل ما يهمني”.

وتابعت جورجينا: “إنه يحمينا ويبقينا معاً. ومع ذلك، في يوم من الأيام، سيتبع ذلك حفل زفاف”.

وأضافت: “أنا محظوظة لأنني أستطيع أن أريكم أن الأحلام تتحقق حقًا. وأنا أقدّر الفرص التي منحها الله لي”.