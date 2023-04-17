الإثنين, أبريل 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا"لا تلمسوها بأيديكم".. جورجينا تعامل أصدقاءها بطريقة لا تصدّق تثير غضب رونالدو!
حياتنا

“لا تلمسوها بأيديكم”.. جورجينا تعامل أصدقاءها بطريقة لا تصدّق تثير غضب رونالدو!

من الواضح أن جورجينا قد كرّست نفسها حرفياً للغاية لإظهار ممتلكاتها دون قيود وأيضًا للتفاخر بها بأكثر الطرق السطحية التي يفهمونها

كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز
- Advertisement -

وطن– تلقّت جورجينا رودريغيز شريكة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، انتقاداتٍ قاسية لسلوكها مع أصدقائها.

“أنانية ومغرورة”

في الواقع، أطلق الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على جورجينا، صفات مثل الأنانية. ووصفوها بأنها تفتقر إلى التواضع بسبب الطريقة التي تتصرف بها.

لم يتغاضَ المشاهدون عن الإهانات التي تلقَّتها صديقات جورجينا روديغيز منها، في أثناء مشاهدة برنامج الواقع الخاص بها على “نت فليكس”.

جورجينا وصديقاتها

أول تلك المواقف، عندما طلبت إحداهن ارتداء أحذية جديدة تماماً، وطلبت من جورجينا منحها إياهم.

“لا تلمسوها بأيديكم!”

المثير للدهشة أنّ جورجينا وافقت دون تردد قائلةً: “سأمنحك أحذيتي القديمة، كنت حاملًا وأصبت بداء الفيل”.

لكن تلك الإهانات مستمرة. حيث تستعرض جورجينا للفتيات حقيبة هيرميس الجديدة التي وصلت، ودون تردد، تقول لهن: “لا تلمسوها بأيديكم، خذوها بهذه”، وتلفّ المقبض بكيس القماش الذي جاءت به الحقيبة.

- Advertisement -

هذه المواقف، على ما يبدو، لا ترضي كريستيانو رونالدو على الإطلاق. وهي تسبّب انطلاق الشائعات عن الانفصال، بحسب صحيفة “ماركا“.

رونالدو غاضب

ورد أنّ كريستيانو رونالدو عبّر عن استيائه مما فعلته شريكته “جورجينا“، ويشعر باشمئزاز من تصرّفها، واصفاً إياها بأنّ اهتماماتها أصبحت “متمحورة حول الذات”.

في الواقع، هناك تكهنات بالفعل حول أزمة بين الزوجين. لأنه من الواضح أن جورجينا قد كرّست نفسها حرفياً للغاية لإظهار ممتلكاتها دون قيود وأيضًا للتفاخر بها بأكثر الطرق السطحية التي يفهمونها. ومن ثم، فإن هذا التباهي المفرط لا يحبه اللاعب البرتغالي.

وفي تصريحاتٍ، ألمحت جورجينا رودريغيز لحفل زفافها المنتظر، حيث زعمت أنّها وكريستيانو رونالدو “متزوجان أمام الله”، خلال إحدى حلقات مسلسل “أنا جورجينا“، الذي يتحدث عن مسيرتها، والذي تعرضه منصة نتفليكس.

زواج أمام الله

وشرحت جورجينا رودريغيز العلاقة بينها وبين صديقها، رونالدو بصدر رحب وأكثر انفتاحاً مقارنةً بتصريحاتها السابقة.

قالت: “أنا حقًا لا أستطيع أن أكون متزوجة أكثر، أنا وكريستيانو رونالدو متزوجان في عيني الله، هذا كل ما يهمني”.

وتابعت جورجينا: “إنه يحمينا ويبقينا معاً. ومع ذلك، في يوم من الأيام، سيتبع ذلك حفل زفاف”.

وأضافت: “أنا محظوظة لأنني أستطيع أن أريكم أن الأحلام تتحقق حقًا. وأنا أقدّر الفرص التي منحها الله لي”.

المصدرالماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

رونالدو وجورجينا يقرران عرض قصرهما الفاخر في مدريد للإيجار بمبلغ خيالي! (شاهد)

الهدهد

بعد التسبب في إقالته.. كريستيانو رونالدو يبعث برسالة غير متوقعة لـ “رودي غارسيا”.. ماذا قال؟

حياتنا

رونالدو في برنامج رامز نيفر إند ورد فعل غير متوقع أجبر “MBC” على الرضوخ لطلبه!

حياتنا

رونالدو “غير مرتاح”.. إقالة مدرب النصر ومفاوضات مع آخر أرجنتيني.. ما القصة؟

رياضة

3 صفقات سوبر.. مطالب كريستيانو رونالدو من أجل البقاء مع النصر السعودي

الهدهد

وليد مهساس في بث مباشر مع رونالدو.. حقيقة مقطع اجتاح “تيك توك”

حياتنا

“بيكيني وقُبل حارة” .. صور مثيرة لجورجينا على متن يخت رونالدو (شاهد)

حياتنا

ممثلة إسبانية تفجر قنبلة عن علاقة بين كريستيانو رونالدو وسونيا مونروي!

حياتنا

جورجينا ترد بقوة على زميلها الذي كشف حركاتها لتلفت نظر رونالدو! (شاهد)

حياتنا

زميل جورجينا السابق يفضحها.. هذا ما كانت تفعله لتلفت نظر رونالدو! (فيديو)

حياتنا

جورجينا رودريغيز غاضبة بشدة لما أثير عن أبناءها في مدارس الرياض! (شاهد)

حياتنا

عشاق جورجينا قبل ارتباطها برونالدو.. جميعهم أكثر وسامة وإثارة منه! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ما تراه أولاً في هذه الصورة يكشف عما تبحث عنه في العلاقة العاطفية

ما مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه الطفل ذو العامين على الشاشات كل يوم؟

مصر تحجب “بي بي سي” و”المصري اليوم” بسبب فيديوهات إهانة الجنود المصريين في السودان

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد تعثر برشلونة بالتعادل أمام خيتافي

مصر وتونس نموذج صارخ.. قروض صندوق النقد تدمر الاقتصادات المتعثرة

هبة عبوك ترد على خداع أشرف حكيمي لها بشأن ثروته.. ماذا قالت؟!

التونسية مريم الدباغ تتعرى لتجربة منتج لإزالة الدهون بلا اعتبار لشهر رمضان! (شاهد)

لماذا لم يخاطب البرهان السودانيين بعد أكثر من 3 أيام على القتال مع قوات حميدتي؟

حميدتي يفر من مخبأه هارباً بدون زيه العسكري قبل وصول الجيش السوداني إليه! (شاهد)

“متخفون بأزياء فلسطينية ويحملون سجادة صلاة”.. خدعة إسرائيلية لتنفيذ عمليات بالضفة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC