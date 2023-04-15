ميسي يُعادل رقم رونالدو القياسي في أوروبا (فيديو)

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وطن- تخطى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الرقم القياسي للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، على مستوى صدارة الهدافين التاريخيين في القارة الأوروبية العجوز.

وبحسب الأرقام والإحصائيات في عالم كرة القدم المستديرة، فقد أصبح البرغوث ميسي الهداف التاريخي للدوريات ال5 الكبرى في قارة أوروبا برصيد 495 هدفاً، معادلاً بذلك رقم أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو.

ميسي يعادل رقم رونالدو القياسي

وتمكن لاعب باريس سان جيرمان ميسي، من معادلة رقم البرتغالي رونالدو، بعد تسجيله الهدف من تمريرة رائعة عن طريق زميله كليان مبابي، في شباك مرمى منافسه لانس في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وما زال مستقبل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان غامضاً، في ظل الحديث عن فكرة عودته إلى فريقه السابق برشلونة مع نهاية الموسم، أو تجديد عقده مع النادي الباريسي لموسم آخر إضافي.

تيكي تاكا بين مبابي وميسي والأخير يهز شباك لونس 😮💙#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/NZVQrsUIZL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2023

كما وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، في شهر يونيو/ حزيران الصيف المقبل.

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من جانبه، أصبح زميل ميسي الفرنسي كيليان مبابي (الغزال الأسمر)، الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان. برصيد 139 هدفاً، متجاوزاً بذلك رقم الأوروغواياني إدينسون كافاني.

🚨 الأسطورة ليو ميسي يحطم رقم كريستيانو ويصبح الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى : ▪️ 🇦🇷 الأسطورة ليو ميسي 495 هدف في 572 مباراة

▪️🇵🇹 كريستيانو رونالدو 495 هدف في 626 مباراة pic.twitter.com/q2tRQN2iDa — Messi World (@M10GOAT) April 15, 2023

فوز باريس سان جيرمان على لانس

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز الثمين للحفاظ على الصدارة. أمام منافسه لانس بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في الجولة ال31 من الدوري الفرنسي الممتاز.

رسميًا | الأسطورة ليو ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو ويصبح الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى: 🇦🇷 | الأسطورة ليو ميسي: ⚽️| 495 هدف

👕| 572 مباراة 🇵🇹 | كريستيانو رونالدو : ⚽️| 495 هدف

👕| 626 مباراة • ليس مهاجم

• بمباريات أقل

• بركلات جزاء أقل 👑 pic.twitter.com/eXX8jA0GCQ — Abokr Omar (@Abokr10) April 15, 2023

وسيلتقي باريس سان جيرمان في المواجهة القادمة المرتقبة مع نهاية الأسبوع الجاري، أمام أنجيه، في منافسات الدوري الفرنسي 2022-2023.

ويعتلي حامل اللقب باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 72 نقطة، كما وبفارق 9 نقاط عن الوصيف لانس صاحب المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 63 نقطة.