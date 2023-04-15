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رياضة

ميسي يُعادل رقم رونالدو القياسي في أوروبا (فيديو)

ميسي يُصبح الهداف التاريخي لدوريات ال5 الكبرى في أوروبا برصيد 495 هدفاً

كتب فارس أبو شيحة
ميسي watanserb.com
ميسي
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وطن- تخطى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الرقم القياسي للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، على مستوى صدارة الهدافين التاريخيين في القارة الأوروبية العجوز.

وبحسب الأرقام والإحصائيات في عالم كرة القدم المستديرة، فقد أصبح البرغوث ميسي الهداف التاريخي للدوريات ال5 الكبرى في قارة  أوروبا برصيد 495 هدفاً، معادلاً بذلك رقم أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو.

ميسي يعادل رقم رونالدو القياسي

وتمكن لاعب باريس سان جيرمان ميسي، من معادلة رقم البرتغالي رونالدو، بعد تسجيله الهدف من تمريرة رائعة عن طريق زميله كليان مبابي، في شباك مرمى منافسه لانس في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وما زال مستقبل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان غامضاً، في ظل الحديث عن فكرة عودته إلى فريقه السابق برشلونة مع نهاية الموسم، أو تجديد عقده مع النادي الباريسي لموسم آخر إضافي.

كما وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، في شهر يونيو/ حزيران الصيف المقبل.

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ميسي يتعادل رقم رونالدو
ميسي يتعادل رقم رونالدو

من جانبه، أصبح زميل ميسي الفرنسي كيليان مبابي (الغزال الأسمر)، الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان. برصيد 139 هدفاً، متجاوزاً بذلك رقم الأوروغواياني إدينسون كافاني.

فوز باريس سان جيرمان على لانس

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز الثمين للحفاظ على الصدارة. أمام منافسه لانس بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في الجولة ال31 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وسيلتقي باريس سان جيرمان في المواجهة القادمة المرتقبة مع نهاية الأسبوع الجاري، أمام أنجيه، في منافسات الدوري الفرنسي 2022-2023.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

ويعتلي حامل اللقب باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 72 نقطة، كما وبفارق 9 نقاط عن الوصيف لانس صاحب المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 63 نقطة.

 

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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