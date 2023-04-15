السبت, أبريل 15, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالدعم السريع: جاري القبض على عبد الفتاح البرهان بعد تحديد مخبأه
الهدهد

الدعم السريع: جاري القبض على عبد الفتاح البرهان بعد تحديد مخبأه

أعلنت قوات الدعم السريع في أحدث بيان لها سيطرتها على عدد من المقرات والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة الخرطوم والولايات الأخرى

كتب باسل النجار
القبض على عبد الفتاح البرهان watanserb.com
القبض على عبد الفتاح البرهان
- Advertisement -

وطن- أعلنت قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، في بيان جديد لها أنه جاري القبض على رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان وعدد من قادة الجيش، بعد تحديد مخبأهم.

قوات الدعم السريع تصدر بيانا جديدا

الدعم السريع أوضحت في بيانها أنها حددت مخبأ الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، ورئيس هيئة أركان الجيش السوداني، حسب وسائل إعلام سودانية.

وجاء في نص البيان: تعلن قوات الدعم السريع سيطرتها على عدد من المقرات والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة والولايات ومنها:

1.القيادة العامة للقوات المسلحة.

2. رئاسات الفرق في ولايات دارفور وعدد من الولايات جار حصرها.

3. السيطرة على الملاحة الجوية في كل السودان.

- Advertisement -

4. انضمام عدد من كبار الضباط في الجيش وعلى رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة، الفريق دكتور مبارك كوتي كمتور وهناك عدد كبير من الضباط من القوات المسلحة مصابون.

5. القاعدة الجوية بجبل الأولياء.

6. معسكر سوبا الباقير الذي يضم أكثر من 60 دبابة وكميات كبيرة من الأليات والمعدات العسكرية.

7. التصنيع الحربي قري.

8. مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

9. تم تحديد مخبأ البرهان وكباشي ومحمد عثمان الحسين وجار العمل للقبض عليهم.

10. تم أسر واحتجاز 42 قناصا بأسلحتهم وجميعهم يتبعون الى مجموعة الإسلاميين يقودها أسامة عبد الله تقاتل الى جانب قيادة القوات المسلحة.

وأضاف البيان: “إن ما قامت به قيادة القوات المسلحة وعدد من الضباط يمثل تعديا واضحا على قواتنا التي كانت تلتزم بالسلمية وتتحلى بضبط النفس، ونشير إلى أن مسلك قيادة القوات المسلحة يؤكد عدم الرغبة في استقرار وأمن الوطن إلا أن الشرفاء من أبناء القوات المسلحة انضموا لخيار الشعب”.

جاري القبض على عبد الفتاح البرهان بعد تحديد مخبأه
جاري القبض على عبد الفتاح البرهان بعد تحديد مخبأه

الجيش السوداني يعلن انشقاق قيادات بالدعم السريع

وتابعت القوات في بيانها: “نطمئن المواطنين الكرام بتواجدهم آمنين دون التعدي على سلامتهم وأن الأوضاع تحت السيطرة”.

وأردفت: “كما نؤكد الى شعب وقيادة جمهورية مصر أن رعاياهم في أمن وامان وأننا مستعدون لتسليمهم إلى قيادتهم متى ما هدأت الأحوال الأمنية..ستظل قوات الدعم السريع حامية لكرامة الوطن وأمنه وسلامته”.

وعلى الجانب الآخر أعلن الجيش السوداني أن رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء الركن الخير أبو مريدات، أعلن انضمامه للقوات المسلحة السودانية، كما سلم دائرة الاستخبارات للقوات المسلحة.

وتواصلت الاشتبكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، حيث تسعى كلا القوتين للسيطرة على المواقع الاستراتيجية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

حميدتي يطمئن السيسي بعد “فيديو” أسر ضباط وجنود مصريين في السودان

الهدهد

عبد الفتاح البرهان يتابع الأحداث عبر “الجزيرة” من مقر قيادة الجيش (فيديو)

الهدهد

الجيش المصري يعلق على أسر جنوده في السودان.. وسبب تواجدهم هناك

الهدهد

لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني وقصف غرفة التحكم (فيديو)

تقارير

أسسها البشير لخدمة مصالحه وكتبت نهايته.. ما هي قوات الدعم السريع؟

الهدهد

تحولت لكتلة لهب.. قصف طائرة سعودية في مطار الخرطوم (فيديو)

الهدهد

قصف صاروخي لمقرات الدعم السريع وأبراج الاتصالات التابعة لها (فيديو)

الهدهد

حميدتي يتحدى البرهان في أول تعليق له.. ما علاقة البشير بتحركات الجيش؟

الهدهد

السودان.. “الدعم السريع” تعتقل قوات مصرية داخل مطار مروي (فيديو)

الهدهد

طالبت بتنفيذ هذا الأمر فورا.. قطر تدخل على خط الأزمة في السودان

تقارير

الحرب تشتعل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. استهداف مواقع حساسة وسقوط مطار الخرطوم (فيديو)

الهدهد

الخطة بدأت لإشعال السودان..صحيفة إماراتية تزعم وصول طائرات مصرية لدعم البرهان!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“ليس الجمعة”.. فلكي كويتي يثير الجدل بشأن موعد عيد الفطر

غير مسبوق.. شاهد ما فعله رامز جلال مع أحمد حاتم وأخرجه عن شعوره

حميدتي يطمئن السيسي بعد “فيديو” أسر ضباط وجنود مصريين في السودان

الـ FBI يحذّر .. لماذا يجب عليك عدم شحن هاتفك الذكي مطلقًا في فندق أو مطار؟!

عبد الفتاح البرهان يتابع الأحداث عبر “الجزيرة” من مقر قيادة الجيش (فيديو)

الجيش المصري يعلق على أسر جنوده في السودان.. وسبب تواجدهم هناك

لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني وقصف غرفة التحكم (فيديو)

أسسها البشير لخدمة مصالحه وكتبت نهايته.. ما هي قوات الدعم السريع؟

تحولت لكتلة لهب.. قصف طائرة سعودية في مطار الخرطوم (فيديو)

هولندا تُجيز “القتل الرحيم” بحق هذه الفئة من الأطفال.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC