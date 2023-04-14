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تسريبات البنتاغون.. كيف وصل شاب يبلغ 21 عاما لهذه المواد الحساسة؟ (مفاجآت مدوية)

وزارة العدل أعلنت اعتقال المشتبه بأنه سرّب وثائق البنتاغون السرية وسيحال للمحاكمة

كتب فهمي الورغمي
المشتبه بتسريب وثائق البنتاغون watanserb.com
المشتبه به بتسريب وثائق البنتاغون السرية
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وطن – كشف جون ميللر كبير محللي الشؤون الاستخباراتية وإنفاذ القانون، مفاجآت مدوية عن التحقيقات التي قادت إلى اعتقال المُشتبَه به في قضية تسريبات وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وفي مقابلة له مع شبكة CNN الأمريكية، سُئِل المسؤول الاستخباراتي الأمريكي عن كيفية تمكُّن شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، ويعمل في رتبة مبتدئ في الحرس الجوي الوطني، الوصول لهذا النوع من المواد، فقال ميللر: “يجب فهم إلى أي مدى نعتمد على الشباب في الوظائف الحساسة في الجيش”.

وأضاف أن جاك تيكسيرا عمل في الجناح الاستخباراتي 102 من الحرس الجوي الوطني، وأن وظيفته لها طبيعة حساسة وحيوية، موضحا أن هذا الجناح مسؤول عن تحليق الطائرات المُسيَّرة التي تجري مهاماً استخباراتية ومراقبة واستطلاع لدعم القوات الجوية والمقاتلين الجويين في الميدان في مناطق مثل العراق وأفغانستان وسوريا، وكذلك لدعم فرق العمليات الخاصة التي قد تُرسَل لأي مكان في مهام سرية.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يعني أنَّ الوحدات تحتاج لتزويدها بحجم هائل من التحليلات والبيانات الاستخباراتية المُجمَّعة؛ لأنها ربما تعمل في عدة ساحات ضد جبهات عديدة، وتُوكَل إليها أيضاً مهام جمع المعلومات الأمنية السيبرانية؛ وهذه وظيفة أوسع نطاقاً، على حد قوله.

ونوه بأن أغلب المُجنّدين شباب، والتحقوا بالجيش لأداء مهام والتعلم والتطور، وجميعهم تقريباً موثوق بالتزامهم بقسم المهنة الذي أدوه، لكن يظل هؤلاء بشراً، وفق تعبيره.

وتابع المسؤول الاستخباراتي: “سنرى المزيد من إدوارد سنودن (مؤسس ويكيليكس)، وتشيلسيا مانينغ (التي سرّبت آلاف الوثائق السرية لموقع ويكيليكس)، وريالتي وينر (مُسرِّبة التقرير الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016)، وغيرهم من الجنود والمتعاقدين الذين يحنثون بقسم الوظيفة، ونراهم وقد أُلقِي القبض عليهم -باستثناء سنودن الذي فرّ للخارج-، ويدفعون ثمن أفعالهم بقضاء سنوات في السجن”.

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وأشار ميللر إلى أنه لا أحد في مكتب التحقيقات الفيدرالي رضي عن كيفية سير القضية؛ لأنَّ هناك الكثير من العوامل التي كان من الممكن أن تتخذ منحى سيئاً، ومع ذلك انتهت المسألة بأمان.

اعتقال المتهم بتسريب وثائق البنتاغون السرية

وكان وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، قد أعلن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل، أمس الخميس، المتهم بتسريب وثائق البنتاغون السرية، فيما وصفت وزارة الدفاع تسريب المعلومات السرية بأنه “عمل إجرامي متعمد”.

جاء ذلك في واحدة من أخطر التسريبات لأسرار الولايات المتحدة منذ سنوات، والمرتبطة بشكل كبير بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال وزير العدل إن جهاز “إف بي آي” اعتقل العنصر في مخابرات الحرس الوطني الجوي بولاية ماساتشوستس الأمريكية، جاك تيكسيرا، دون أي تعقيدات، في حين أكد البنتاغون أنه يعمل على تقييد وصول بعض الأفراد للمعلومات الحساسة.

وصرح الوزير الأمريكي بأن التحقيقات مستمرة، والمشتبه فيه سيمثل أمام المحكمة، فيما قال الـ”إف بي آي” إنه لا يمكنه تقديم مزيد من المعلومات حالياً بشأن اعتقال المشتبه فيه بتسريب وثائق البنتاغون السرية.

تحقيق أمريكي يتعلق بالأمن القومي

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت في وقت سابق، أن الشخص الذي سرب وثائق سرية أمريكية أدت إلى تحقيق يتعلق بالأمن القومي هو شاب في العشرينيات من العمر، مولع بالأسلحة النارية، وكان يعمل في قاعدة عسكرية، وذلك نقلاً عن زملائه في مجموعة دردشة على الإنترنت.

وأوضحت أن الشخص نشر معلومات سرية في مجموعة على منصة المراسلة الفورية ديسكورد، تضم حوالي 20 رجلاً وفتى يجمعهم “الحب المشترك للأسلحة والعتاد العسكري”.

المصدرCNN + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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