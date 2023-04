تسريبات البنتاغون.. كيف وصل شاب يبلغ 21 عاما لهذه المواد الحساسة؟ (مفاجآت مدوية)

- Advertisement -

وطن – كشف جون ميللر كبير محللي الشؤون الاستخباراتية وإنفاذ القانون، مفاجآت مدوية عن التحقيقات التي قادت إلى اعتقال المُشتبَه به في قضية تسريبات وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وفي مقابلة له مع شبكة CNN الأمريكية، سُئِل المسؤول الاستخباراتي الأمريكي عن كيفية تمكُّن شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، ويعمل في رتبة مبتدئ في الحرس الجوي الوطني، الوصول لهذا النوع من المواد، فقال ميللر: “يجب فهم إلى أي مدى نعتمد على الشباب في الوظائف الحساسة في الجيش”.

وأضاف أن جاك تيكسيرا عمل في الجناح الاستخباراتي 102 من الحرس الجوي الوطني، وأن وظيفته لها طبيعة حساسة وحيوية، موضحا أن هذا الجناح مسؤول عن تحليق الطائرات المُسيَّرة التي تجري مهاماً استخباراتية ومراقبة واستطلاع لدعم القوات الجوية والمقاتلين الجويين في الميدان في مناطق مثل العراق وأفغانستان وسوريا، وكذلك لدعم فرق العمليات الخاصة التي قد تُرسَل لأي مكان في مهام سرية.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يعني أنَّ الوحدات تحتاج لتزويدها بحجم هائل من التحليلات والبيانات الاستخباراتية المُجمَّعة؛ لأنها ربما تعمل في عدة ساحات ضد جبهات عديدة، وتُوكَل إليها أيضاً مهام جمع المعلومات الأمنية السيبرانية؛ وهذه وظيفة أوسع نطاقاً، على حد قوله.

ونوه بأن أغلب المُجنّدين شباب، والتحقوا بالجيش لأداء مهام والتعلم والتطور، وجميعهم تقريباً موثوق بالتزامهم بقسم المهنة الذي أدوه، لكن يظل هؤلاء بشراً، وفق تعبيره.

وتابع المسؤول الاستخباراتي: “سنرى المزيد من إدوارد سنودن (مؤسس ويكيليكس)، وتشيلسيا مانينغ (التي سرّبت آلاف الوثائق السرية لموقع ويكيليكس)، وريالتي وينر (مُسرِّبة التقرير الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016)، وغيرهم من الجنود والمتعاقدين الذين يحنثون بقسم الوظيفة، ونراهم وقد أُلقِي القبض عليهم -باستثناء سنودن الذي فرّ للخارج-، ويدفعون ثمن أفعالهم بقضاء سنوات في السجن”.

