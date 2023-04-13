الخميس, أبريل 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا5 طرق فعالة لحرق الدهون في رمضان
حياتنا

5 طرق فعالة لحرق الدهون في رمضان

"لا يوجد طعام لديه القدرة على التسبب في التخلص من الدهون المتراكمة في الخلايا الشحمية أو الدهنية"

كتب معالي بن عمر
طرق لحرق الدهون في شهر رمضان watanserb.com
طرق لحرق الدهون في شهر رمضان
- Advertisement -

وطن-لحرق الدهون المتراكمة في الجسم وإنقاص الوزن، ينبغي اتّباع  بعض النصائح الفعالة، على الرغم من أن الجسم يحتاج السعرات الحرارية يوميًا ليكون في نشاط وحيوية.

وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن عمليّة التمثيل الغذائي الأساسي (أي: الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لتنشيط لوظائف الحيوية، مثل: التنفس القلب) على عدة عوام ، بما في ذلك العمر والجنس، الطول أو الوزن.

لامتلاك هذه الطاقة، يستهلك جسمنا أولاً السكريات التي يتلقاها من الطعام مثل: الكربوهيدرات وهي “وقود” الجسم الرئيسي.

وفي حالة بذل جهد طويل (جسديًا أو فكريًا)، فإن أجسامنا سوف تعتمد على احتياطياتها من الدهون؛ هذه الدهون (المخزنة بشكل رئيسي في الفخذين والأرداف والوركين عند النساء) ستتحول إلى طاقة، خاصة لتغذية كتلة العضلات.

تمارين التحمل تساعد على إنقاص الوزن
تمارين التحمل تساعد على إنقاص الوزن

تناول (القليل) المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه لإنقاص الوزن بطريقة صحية ودون تعريض صحتك للخطر، ليس هناك سر، إذ يجب أن تبدأ باتباع نظام غذائي متوازن. وباختصار، يمكن أن نأكل كل شيء ولكن دون إفراط.

عندما يكون الهدف هو “إجبار” الجسم على الاستفادة من احتياطياته من الدهون، فإن أفضل شيء هو استهلاك المزيد من البروتين. لماذا ؟ لأن البروتينات هي التي تبني كتلة العضلات. ومع ذلك، فكلما زاد عدد العضلات لديك، زاد استهلاك هذه العضلات للطاقة، وبالتالي كلما زاد ميل الجسم إلى استخدام الدهون المخزنة.

- Advertisement -

دون الذهاب إلى حد اتباع نظام غذائي عالي البروتين (ضار بالصحة  وخاصة للكلى)، يُفضل البروتين في وجبات اليوم المختلفة: عجة في الصباح على الإفطار، وجبنة بدون سكر للحلوى على الغداء، بيضة مسلوقة كوجبة خفيفة، قطعة من اللحم (حمراء أو بيضاء) للعشاء …

مارس رياضة التحمل لحرق الدهون

تعتبر ممارسة أنواع من الرياضة مثل: السباحة وركوب الدراجات، والمشي السريع، رياضة التحمل. وتعدّ هذه النشاطات البدنية ممتازة لحرق الدهون، حيث يبدأ الجسم، بعد حوالي 10 دقائق من النشاط البدني، في استهلاك الدهون المخزنة في الخلايا الشحمية.

وإذا لم تكن رياضات التحمل هذه شديدة مثل رياضات “القلب” (مثل Zumba أو HIIT، على سبيل المثال)، فلا يزال من الضروري بذل جهد لملاحظة تأثيرها على جسمك، وهكذا، عندما تتمرن، يجب زيادة معدل ضربات القلب.

تمارين العضلات تحرق الدهون المتراكمة في الأرداف
تمارين العضلات تحرق الدهون المتراكمة في الأرداف

جرب النشاط البدني مع نظام الحصص المتقطعة لفقدان الوزن

ممارسة الرياضة مع نظام الحصص المتقطعة؛ هي أيضًا نصيحة رائعة لحرق الدهون وتنحيف الجسم بشكل واضح.

على سبيل المثال: ابدأ بالجري بوتيرة متوسطة لمدة 5 دقائق. ثم، لمدة 3 دقائق، قم بالتسريع عن طريق الجري بسرعة مضاعفة على الأقل. ثم عد إلى متوسط ​​وتيرتك لمدة دقيقتين. كرر 3 دقائق “سريعة” ثم دقيقتين “متوسطة”.

تجنب الأطعمة الزائفة التي تحرق الدهون

في الحقيقة، لا يوجد طعام لديه القدرة على التسبب في التخلص من الدهون المتراكمة في الخلايا الشحمية أو الدهنية. مثال  الأناناس، والذي يُشار إليه غالبًا باسم حارق الدهون، وفي الواقع، توجد جزيئات التخسيس التي يحتويها في جذعه. لذلك، لا داعي لاستهلاكها بشكل مفرط، ما يؤدي إلى عسر الهضم

يساعد الأناناس على حرق الدهون
يساعد الأناناس على حرق الدهون

قلل من تناول الوجبات الخفيفة قدر الإمكان

الوجبات الخفيفة هي العدو الأول الذي يحارب عملية إنقاص الوزن، لإزالة الدهون المتراكمة في الخلايا وفقدان الوزن بطريقة صحية، من الضروري محاربة هذه الآفة. للقيام بذلك، نتحقق من أننا نأكل ما يكفي أثناء الوجبات (مع طبق مكون من أجزاء متساوية من البروتينات والكربوهيدرات والدهون) وإذا لزم الأمر، يجب تناول الوجبات الخفيفة في الساعة 11:00 صباحًا و / أو 16:00 مساءً.

هذه الوجبات الخفيفة (التي يمكن أن تكون حلوة أو مالحة، ولكنها متوازنة بالضرورة: يمكن أن تكون بيضة مسلوقة، أو شريحة من لحم..) كما يُنصح بعم إضافة إلى شيء للوجبات، حتى لا تزيد السعرات الحرارية في اليوم.

المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

هل يمكن أن يساعد تناول الموز في إنقاص الوزن؟

حياتنا

لحرق الدهون… تعرف على أفضل وقت لممارسة الرياضة بحسب العلم

حياتنا

هذا هو الوزن الذي يمكن فقدانه حقًا خلال شهر بطريقة صحية..

حياتنا

الحصول على بطن مشدود ومُسطّح هدف منشود.. فيما يلي أسهل طريقة لذلك:

حياتنا

دراسة بريطانية تكشف أسرارا ستعرفها لأول مرة عن محاولات إنقاص الوزن

حياتنا

4 أطعمة كنت تعتقد أنها تزيد من الوزن.. لكنها تُفقدك إياه بطريقة صحيّة

حياتنا

نظام غذائي يساعد على التغلّب على داء السكري ويُغنيك عن الدواء

حياتنا

5 تقنيات بسيطة لإنقاص الوزن دون عناء

حياتنا

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها في اليوم لإنقاص الوزن؟

حياتنا

خبراء يقدمون لك 5 طرق فعالة لحرق الدهون وفقدان الوزن بشكل صحي

حياتنا

المشي لفقدان الوزن.. ما يجب القيام به للحصول على نتائج جيدة

حياتنا

تحدٍّ خطير لإنقاص الوزن على موقع تيك توك وضع الأطباء في حالة تأهب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“استقطب مراهقة ليبية ويغوي المسلمين”.. اعتقال أمريكي في ليبيا (فيديو)

هل سمعت من قبل عن الأرز الأحمر؟..فوائده ستُدهشك

أطباء يعثرون على ديدان تزحف تحت جلد امرأة بعدما تناولت هذه الوجبة

هالاند في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023

محكمة استئناف باريس تخيب آمال النظام المغربي وترفض قبول دعاويه بشأن “بيغاسوس”

وهم بصري لن يحلّه إلا العبقري .. حدد وجه الرجل المختبئ في 15 ثانية!

أركتوروس..ظهور متحور جديد من فيروس كورونا واللجنة العالمية تُحذر

عارضتان تنشران فيديوهات سحاقية مع بعضهما البعض في دبي التي يقيمان بها حالياً (شاهد)

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والتشكيلة في الدوري المصري

هذه العادة السيئة تزيد من المخاطر ارتفاع ضغط الدم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC