5 طرق فعالة لحرق الدهون في رمضان

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وطن-لحرق الدهون المتراكمة في الجسم وإنقاص الوزن، ينبغي اتّباع بعض النصائح الفعالة، على الرغم من أن الجسم يحتاج السعرات الحرارية يوميًا ليكون في نشاط وحيوية.

وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن عمليّة التمثيل الغذائي الأساسي (أي: الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لتنشيط لوظائف الحيوية، مثل: التنفس القلب) على عدة عوام ، بما في ذلك العمر والجنس، الطول أو الوزن.

لامتلاك هذه الطاقة، يستهلك جسمنا أولاً السكريات التي يتلقاها من الطعام مثل: الكربوهيدرات وهي “وقود” الجسم الرئيسي.

وفي حالة بذل جهد طويل (جسديًا أو فكريًا)، فإن أجسامنا سوف تعتمد على احتياطياتها من الدهون؛ هذه الدهون (المخزنة بشكل رئيسي في الفخذين والأرداف والوركين عند النساء) ستتحول إلى طاقة، خاصة لتغذية كتلة العضلات.

تناول (القليل) المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه لإنقاص الوزن بطريقة صحية ودون تعريض صحتك للخطر، ليس هناك سر، إذ يجب أن تبدأ باتباع نظام غذائي متوازن. وباختصار، يمكن أن نأكل كل شيء ولكن دون إفراط.

عندما يكون الهدف هو “إجبار” الجسم على الاستفادة من احتياطياته من الدهون، فإن أفضل شيء هو استهلاك المزيد من البروتين. لماذا ؟ لأن البروتينات هي التي تبني كتلة العضلات. ومع ذلك، فكلما زاد عدد العضلات لديك، زاد استهلاك هذه العضلات للطاقة، وبالتالي كلما زاد ميل الجسم إلى استخدام الدهون المخزنة.

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دون الذهاب إلى حد اتباع نظام غذائي عالي البروتين (ضار بالصحة وخاصة للكلى)، يُفضل البروتين في وجبات اليوم المختلفة: عجة في الصباح على الإفطار، وجبنة بدون سكر للحلوى على الغداء، بيضة مسلوقة كوجبة خفيفة، قطعة من اللحم (حمراء أو بيضاء) للعشاء …

مارس رياضة التحمل لحرق الدهون

تعتبر ممارسة أنواع من الرياضة مثل: السباحة وركوب الدراجات، والمشي السريع، رياضة التحمل. وتعدّ هذه النشاطات البدنية ممتازة لحرق الدهون، حيث يبدأ الجسم، بعد حوالي 10 دقائق من النشاط البدني، في استهلاك الدهون المخزنة في الخلايا الشحمية.

وإذا لم تكن رياضات التحمل هذه شديدة مثل رياضات “القلب” (مثل Zumba أو HIIT، على سبيل المثال)، فلا يزال من الضروري بذل جهد لملاحظة تأثيرها على جسمك، وهكذا، عندما تتمرن، يجب زيادة معدل ضربات القلب.

جرب النشاط البدني مع نظام الحصص المتقطعة لفقدان الوزن

ممارسة الرياضة مع نظام الحصص المتقطعة؛ هي أيضًا نصيحة رائعة لحرق الدهون وتنحيف الجسم بشكل واضح.

على سبيل المثال: ابدأ بالجري بوتيرة متوسطة لمدة 5 دقائق. ثم، لمدة 3 دقائق، قم بالتسريع عن طريق الجري بسرعة مضاعفة على الأقل. ثم عد إلى متوسط ​​وتيرتك لمدة دقيقتين. كرر 3 دقائق “سريعة” ثم دقيقتين “متوسطة”.

تجنب الأطعمة الزائفة التي تحرق الدهون

في الحقيقة، لا يوجد طعام لديه القدرة على التسبب في التخلص من الدهون المتراكمة في الخلايا الشحمية أو الدهنية. مثال الأناناس، والذي يُشار إليه غالبًا باسم حارق الدهون، وفي الواقع، توجد جزيئات التخسيس التي يحتويها في جذعه. لذلك، لا داعي لاستهلاكها بشكل مفرط، ما يؤدي إلى عسر الهضم

قلل من تناول الوجبات الخفيفة قدر الإمكان

الوجبات الخفيفة هي العدو الأول الذي يحارب عملية إنقاص الوزن، لإزالة الدهون المتراكمة في الخلايا وفقدان الوزن بطريقة صحية، من الضروري محاربة هذه الآفة. للقيام بذلك، نتحقق من أننا نأكل ما يكفي أثناء الوجبات (مع طبق مكون من أجزاء متساوية من البروتينات والكربوهيدرات والدهون) وإذا لزم الأمر، يجب تناول الوجبات الخفيفة في الساعة 11:00 صباحًا و / أو 16:00 مساءً.

هذه الوجبات الخفيفة (التي يمكن أن تكون حلوة أو مالحة، ولكنها متوازنة بالضرورة: يمكن أن تكون بيضة مسلوقة، أو شريحة من لحم..) كما يُنصح بعم إضافة إلى شيء للوجبات، حتى لا تزيد السعرات الحرارية في اليوم.