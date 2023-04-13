الخميس, أبريل 13, 2023
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الهدهد

يُراقص امرأتين.. حقيقة فيديو يشوه سمعة الشيخ وليد مهساس (شاهد)

أكد موقع "مسبار" أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس الشيخ الجزائري وليد مهساس على الإطلاق ولا يوجد أيضاً شبه كبير بينهما

كتب خالد الأحمد
تشويه وليد مهساس watanserb.com
محاولات عديدة لتشويه صورة الشيخ الجزائري وليد مهساس
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وطن – بعد أن أبهر العالم بفيديو القطة التي صعدت إلى كتفه وهو يصلي، تم تداول العديد من الأخبار غير الصحيحة عن الشيخ الجزائري “وليد مهساس”.

وذلك بدءا من تكريمه في الجزائر ومروراً بصورة مركبة له في سرير مستشفى، وصولاً إلى فيديو ادعى ناشروه أنه يُظهر كريستيانو رونالدو وهو يشاهد مقطعه الشهير مع القطة.

حقيقة فيديو يشوه صورة الشيخ وليد مهساس

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بفيديو جديد زعم ناشروه أنه للشيخ الجزائري وليد مهساس في أحد المطاعم وهو يراقص امرأتين.

ليتبين أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو ليس الشيخ الجزائري وليد مهساس، كما أنّ المقطع قديم ومنشور منذ يناير/كانون الثاني عام 2022 على موقع “تيك توك” مع وسوم مرتبطة بباكستان والجزائر.

وأشار موقع مسبار ـ وهو منصة تهدف للتحقق من الأخبار المضللة والزائفة ومحاربة انتشارها بين الناس ـ إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس الشيخ الجزائري على الإطلاق ولا يوجد أيضاً شبه كبير بينهما.

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وتابع المصدر المهتم بكشف المقاطع والصور المضللة، أن المقطع المصور قديم ومنشور منذ يناير 2022 على تيك توك.

ونال الإمام الجزائري، وليد مهساس، اهتماماً دولياً منقطع النظير، وهو إمام مسجد أبي بكر الصديق في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، بعد أن اعتلت قطة كتفه خلال صلاة التراويح قبل أيام.

فيديو الشيخ وليد مهساس مع القطة

يذكر أن قطة تسللت إلى مسجد في الجزائر مساء 4 أبريل الجاري، وتوجهت مباشرة إلى حيث كان شيخه يؤم المصلين خلفه في صلاة التراويح، بحسب فيديو انتشر سريعاً بوسائل التواصل.

وتعامل الإمام ـ وليد مهساس ـ بلطف وبالتي هي أحسن مع القطة التي تحاول مداعبته للحظات، في وقت كان يتلو فيه آيات من الذكر الحكيم، ثم اعتلت كتفه، وبعدها فارقته في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريباً.

وهو المشهد الذي جاب العالم وحقق انتشارا واسعا، وسط إشادة برفق الشيخ الجزائري وحسن تعامله مع الحيوان الأليف أثناء الصلاة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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