يُراقص امرأتين.. حقيقة فيديو يشوه سمعة الشيخ وليد مهساس (شاهد)

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وطن – بعد أن أبهر العالم بفيديو القطة التي صعدت إلى كتفه وهو يصلي، تم تداول العديد من الأخبار غير الصحيحة عن الشيخ الجزائري “وليد مهساس”.

وذلك بدءا من تكريمه في الجزائر ومروراً بصورة مركبة له في سرير مستشفى، وصولاً إلى فيديو ادعى ناشروه أنه يُظهر كريستيانو رونالدو وهو يشاهد مقطعه الشهير مع القطة.

حقيقة فيديو يشوه صورة الشيخ وليد مهساس

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بفيديو جديد زعم ناشروه أنه للشيخ الجزائري وليد مهساس في أحد المطاعم وهو يراقص امرأتين.

ليتبين أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو ليس الشيخ الجزائري وليد مهساس، كما أنّ المقطع قديم ومنشور منذ يناير/كانون الثاني عام 2022 على موقع “تيك توك” مع وسوم مرتبطة بباكستان والجزائر.

وأشار موقع مسبار ـ وهو منصة تهدف للتحقق من الأخبار المضللة والزائفة ومحاربة انتشارها بين الناس ـ إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس الشيخ الجزائري على الإطلاق ولا يوجد أيضاً شبه كبير بينهما.

الشخص الظاهر في مقطع الفيديو ليس الشيخ الجزائري #وليد_مهساس. كما أنّ المقطع قديم ومنشور منذ يناير/كانون الثاني عام 2022 على موقع تيك توك مع وسوم مرتبطة بباكستان#الجزائر #مسبار pic.twitter.com/g4tx7YOl7d — Misbar – مسبار (@misbarfc) April 9, 2023

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وتابع المصدر المهتم بكشف المقاطع والصور المضللة، أن المقطع المصور قديم ومنشور منذ يناير 2022 على تيك توك.

ونال الإمام الجزائري، وليد مهساس، اهتماماً دولياً منقطع النظير، وهو إمام مسجد أبي بكر الصديق في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، بعد أن اعتلت قطة كتفه خلال صلاة التراويح قبل أيام.

فيديو الشيخ وليد مهساس مع القطة

يذكر أن قطة تسللت إلى مسجد في الجزائر مساء 4 أبريل الجاري، وتوجهت مباشرة إلى حيث كان شيخه يؤم المصلين خلفه في صلاة التراويح، بحسب فيديو انتشر سريعاً بوسائل التواصل.

وتعامل الإمام ـ وليد مهساس ـ بلطف وبالتي هي أحسن مع القطة التي تحاول مداعبته للحظات، في وقت كان يتلو فيه آيات من الذكر الحكيم، ثم اعتلت كتفه، وبعدها فارقته في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريباً.

وهو المشهد الذي جاب العالم وحقق انتشارا واسعا، وسط إشادة برفق الشيخ الجزائري وحسن تعامله مع الحيوان الأليف أثناء الصلاة.