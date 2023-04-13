الخميس, أبريل 13, 2023
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وهم بصري لن يحلّه إلا العبقري .. حدد وجه الرجل المختبئ في 15 ثانية!

أي وهم بصري كما هو معروف، هو صورة محيرة للعقل تتحدى طريقة الدماغ في إدراك الأشياء.

كتب أنس السالم
وهم بصري لن يحلّه إلا العبقري watanserb.com
العبقري يمكنه تحديد وجه الرجل المختبئ داخل صورة تسلق الجبال في 15 ثانية!
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وطن – نضع بين أيديكم قراءنا الأعزاء، وهماً بصرياً لاختبار الذكاء، وفقط العبقري يمكنه تحديد وجه الرجل المختبئ داخل صورة تسلق الجبال في 15 ثانية!

وهم بصري لن يحلّه إلا العبقري

إن أي وهم بصري كما هو معروف، هو صورة محيرة للعقل تتحدى طريقة الدماغ في إدراك الأشياء.

يمكن للدماغ البشري العادي أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف مكونًا تصورًا مختلفًا من كل زاوية.

لذا، فإن الأوهام البصرية هي أيضًا جزء من مجال التحليل النفسي لأنها تلقي بعض الضوء على كيفية إدراكك للأشياء.

يمكن رؤية أحد هذه الرسوم التوضيحية الذكية في صورة يختبئ فيها وجه رجل في مكان ما داخل صورة لتسلق الجبال.

وهم بصري
وهم بصري: هل ترى وجه الرجل المختبئ داخل صورة تسلق الجبال في 15 ثانية!

الصورة أعلاه عبارة عن لغز صعب، حيث يتعين عليك تحديد الوجه الخفي للرجل.

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في هذا الوهم البصري، يمكنك أن ترى رجلاً يتسلق الجبل بمساعدة فأس.

ومع ذلك، فإن وجه الرجل يختبئ داخل الجبل. لذا، فإن الجزء الأصعب من هذا الوهم البصري هو تحديد وجه الرجل الخفي في هذه الصورة.

تركت الصورة آلاف البالغين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون اكتشاف الرجل المخفي.

هل لاحظت وجه الرجل الخفي في 15 ثانية؟

ألق نظرة فاحصة على هذا الوهم البصري وحاول تحديد وجه الرجل المخفي داخل الصورة.

قد يبدو من الصعب جدًا العثور على الوجه المخفي للرجل، ولكن إذا قلبت الصورة رأسًا على عقب، فقد يساعدك ذلك.

وجه الرجل مختبئ بالقرب من الساق اليسرى لمتسلق الجبال.

حل الوهم البصري
حل الوهم البصري: وجه الرجل مختبئ بالقرب من الساق اليسرى لمتسلق الجبل

وفق ما أورد موقع “jagranjosh” وترجمت عنه وطن، فإنّك إذا تمكنت من التعرف على وجه الرجل داخل الصورة في 15 ثانية فقط، فقد يكون ذلك علامة على ذكائك غير العادي.

تشير الدراسات إلى أنه كلما مارست عقلك أكثر مع الألغاز الصعبة، كلما كنت أكثر ذكاءً.

يمكن لمجموعات محددة من الألوان والضوء والأنماط أن تخدع أدمغتنا لإدراك شيء غير موجود بصريًا.

لذلك ، تقدم الأوهام البصرية دائمًا بعض الأفكار الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا.

أخبرنا، هل لاحظت وجه الرجل مختبئًا داخل هذا الوهم البصري؟

المصدرjagranjosh - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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