هالاند في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023

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وطن- يعتلي النجم النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صدارة جدول هدّافي دوري أبطال أوروبا 2023، مع ختام منافسات ذهاب دور ربع نهائي البطولة الأوروبية لهذا الموسم.

وتمكّن الفتي الذهبي الأشقر هالاند صاحب الـ22 عاماً، من إحراز 11 هدفاً في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بعد هدفه الأخير في شباك بايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء.

ويعدّ المصري محمد صلاح هدّاف ليفربول، ثاني جدول ترتيب الهدافين في منافسات دوري الأبطال برصيد 8 أهداف، ويليه الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان برصيد 7 أهداف.

ترتيب هدّافي دوري أبطال أوروبا 2023

وجاء ترتيب هدّافي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، مع نهاية مواجهات ذهاب دور ربع نهائي البطولة الأوروبية، على النحو الآتي:

إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 11 هدفاً.

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محمد صلاح (ليفربول) 8 أهداف.

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 7 أهداف.

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 6 أهداف.

جواو ماريو (بنفيكا) 6 أهداف.

مهدي طارمي (بورتو) 5 أهداف.

رافا سيلفا (بنفيكا) 5 أهداف.

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 5 أهداف.

داروين نونيز (ليفربول) 4 أهداف.

جياكومو راسبادوري (نابولي) 4 أهداف.

نتائج مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وشهدت نتائج منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، فوز حامل اللقب ريال مدريد على تشيلسي بهدفين نظيفين دون مقابل، وفوز ميلان على نابولي بهدف دون رد.

وفوز إنتر ميلان على بنفكيا بهدفين نظيفين دون مقابل، وخسارة بايرن ميونخ أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة دون رد.

وستنطلق مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بمواجهة نابولي وميلان في 18 من شهر نيسان/إبريل الجاري، وستختتم بمواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في الـ19 من الشهر ذاته.