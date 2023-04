هالاند في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023

- Advertisement -

وطن- يعتلي النجم النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صدارة جدول هدّافي دوري أبطال أوروبا 2023، مع ختام منافسات ذهاب دور ربع نهائي البطولة الأوروبية لهذا الموسم.

وتمكّن الفتي الذهبي الأشقر هالاند صاحب الـ22 عاماً، من إحراز 11 هدفاً في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بعد هدفه الأخير في شباك بايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء.

Nothing but pure love for this competition! 🔵 #mancity #UCL pic.twitter.com/3r5VqWAXMu

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) April 11, 2023