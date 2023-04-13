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رياضة

هالاند في الصدارة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023

هالاند يتصدّر هدّافي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 برصيد 11 هدفاً

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023 watanserb.com
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023
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وطن- يعتلي النجم النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صدارة جدول هدّافي دوري أبطال أوروبا 2023، مع ختام منافسات ذهاب دور ربع نهائي البطولة الأوروبية لهذا الموسم.

وتمكّن الفتي الذهبي الأشقر هالاند صاحب الـ22 عاماً، من إحراز 11 هدفاً في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بعد هدفه الأخير في شباك بايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء.

ويعدّ المصري محمد صلاح هدّاف ليفربول، ثاني جدول ترتيب الهدافين في منافسات دوري الأبطال برصيد 8 أهداف، ويليه الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان برصيد 7 أهداف.

هالاند لاعب مانشستر سيتي
هالاند لاعب مانشستر سيتي

ترتيب هدّافي دوري أبطال أوروبا 2023

وجاء ترتيب هدّافي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، مع نهاية مواجهات ذهاب دور ربع نهائي البطولة الأوروبية، على النحو الآتي:

إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 11 هدفاً.

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محمد صلاح (ليفربول) 8 أهداف.

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 7 أهداف.

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 6 أهداف.

جواو ماريو (بنفيكا) 6 أهداف.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

مهدي طارمي (بورتو) 5 أهداف.

رافا سيلفا (بنفيكا) 5 أهداف.

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 5 أهداف.

داروين نونيز (ليفربول) 4 أهداف.

جياكومو راسبادوري (نابولي) 4 أهداف.

نتائج مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وشهدت نتائج منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، فوز حامل اللقب ريال مدريد على تشيلسي بهدفين نظيفين دون مقابل، وفوز ميلان على نابولي بهدف دون رد.

وفوز إنتر ميلان على بنفكيا بهدفين نظيفين دون مقابل، وخسارة بايرن ميونخ أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة دون رد.

وستنطلق مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بمواجهة نابولي وميلان في 18 من شهر نيسان/إبريل الجاري، وستختتم بمواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في الـ19 من الشهر ذاته.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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