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رياضة

نجم الأهلي أحمد عبد القادر مطلوب في الدوري الروسي الممتاز

الأهلي يدرس عرض أحمد عبد القادر للانتقال إلى نادي سسكا موسكو الروسي

كتب فارس أبو شيحة
أحمد عبد القادر watanserb.com
أحمد عبد القادر
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وطن-  أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن نجم الأهلي المصري أحمد عبد القادر 23 عاماً، مطلوب للاحتراف في أوروبا، من بوابة نادي سسكا موسكو الروسي.

وبين موقع “كوورة” الرياضي، بأن نادي الأهلي المصري. تلقى بالفعل عرضاً رسمياً، للحصول على خدمات اللاعب أحمد عبد القادر، دون وضع المقابل المادي للحصول على اللاعب.

أحمد عبد القادر مطلوب في الدوري الروسي

وأضاف الموقع، ” نادي سسكا موسكو الروسي ينتظر موقف نادي الأهلي المصري واللاعب، من الانتقال إلى صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري”.

ومن المتوقع أن تدرس إدارة نادي الأهلي عرض أحمد عبد القادر، من خلال التشاور مع المدرب السويسري مارسيل كولر. المدير الفني للمارد الأحمر الأهلاوي، في ظل اعتماد المدرب عليه كأحد العناصر الأساسية في الفريق المصري.

وكان المصري عبد القادر، قد خاض تجربة احترافية في وقت سابق. مع فريق سبارتا براج التشيكي، بعد رحيله عن قطاع الناشئين في فريق الأهلي المصري.

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من هو أحمد عبد القادر؟!

أحمد عبد القادر، لاعب مصري محترف في صفوف نادي الأهلي، يبلغ من العمر 23 عاماً، بدأ مسيرته الكروية مع المارد الأحمر في عام 2016. لينتقل بعدها إلى صفوف سبارتا براج التشيكي في عام 2018.

ولعب مع نادي سموحة على سبيل الإعارة عام 2020، قبل عودته إلى صفوف الأهلي في ذات العام.

كما ودخل لاعب الجناح الأيسر في صفوف الأهلي عبد القادر، في صدام مع مدرب الفريق مارسيل كولر، خلال مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال أفريقيا. بسبب قرار استبداله ورفض الاحتفال مع مدربه، ليتلقى عقوبة مالية من إدارة النادي.

وغاب نجم الأهلي عن صفوف المارد الأحمر. أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر 2023، الذي توج به المارد الأحمر الأهلاوي للمرة ال38 في تاريخ مسيرته بسبب الإصابة.

عرض أحمد عبد القادر نجم الأهلي
عرض أحمد عبد القادر نجم الأهلي

وينتهي عقد أحمد عبد القادر مع نادي الأهلي المصري في صيف عام 2026، وفق ما ذكرته تقارير صحفية مصرية في وقت سابق.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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