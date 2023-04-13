الخميس, أبريل 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمفاجأة حول هوية مُسرب "وثائق البنتاغون" وحقيقة رسالته الأخيرة
الهدهد

مفاجأة حول هوية مُسرب “وثائق البنتاغون” وحقيقة رسالته الأخيرة

وثائق البنتاغون وهي مجموعة من الوثائق السرية التي تم تسريبها على الإنترنت في أبريل 2023، تبين أن شابا أمريكيا كان يعمل في منشأة عسكرية هو من تسبب في تنزيلها على الإنترنت

كتب فهمي الورغمي
وثائق البنتاغون watanserb.com
وثائق البنتاغون مجموعة من الوثائق السرية التي تم تسريبها على الإنترنت في أبريل 2023
- Advertisement -

وطن – كشفت صحيفة “واشنطن بوست” معطيات مهمة حول هوية الشخص المسؤول عن التسريب الأخير للوثائق الأمريكية الاستخباراتية، المعروفة إعلاميا بـ “وثائق البنتاغون”.

وكانت المفاجأة أن الفاعل، شاب في العشرينيات من العمر مُولع بالأسلحة النارية وكان يعمل في قاعدة عسكرية، وقام بتسريب الوثائق بطريقة غير مُتوقعة.

كيف تم تسريب “وثائق البنتاغون”؟

الصحيفة الأمريكية “واشنطن بوست” أوضحت أن الشخص الذي يقف وراء التسريب الهائل لأسرار الحكومة الأمريكية، هو شاب يتمتع بـ “شخصية كاريزمية” شارك تلك الوثائق السرية للغاية مع مجموعة من الأصدقاء على منصة “ديسكورد”.‌

وأكدت الصحيفة أن الشاب المذكور، كوَّنَ رفقة أصدقائه، ناديا مغلقًا على “ديسكورد” مكوّنا من حوالي عشرين شخصًا عام 2020.

عام 2022، نشر مُستخدم يسميه البعض “أو جي” رسالة مليئة بالاختصارات والمصطلحات الغريبة، كانت عبارة عن أسرار حجبتها الحكومة عن الناس العاديين – على حد تعبير أحد أعضاء المجموعة – لم يوليها أحد اهتمامًا كبيرًا.

وأشار العضو ذاته إلى أن الوثائق عبارة عن نصوص شبه حرفية لوثائق استخباراتية سرية، أشار “أو جي” إلى أنه أحضرها إلى المنزل من وظيفته في “قاعدة عسكرية” رفض تحديدها.

- Advertisement -

المسؤول عن التسريب يعمل في منشأة عسكرية أمريكية

ادعي “أو جي” أنه قضى على الأقل جزءًا من يومه داخل منشأة آمنة تحظر الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى، التي يمكن استخدامها لتوثيق المعلومات السرية الموجودة على شبكات الكمبيوتر الحكومية أو التخزين المؤقت من الطابعات.

وقال هذا العضو إنه “شرح بعض المستندات المطبوعة يدويًا مثل توضيح أن كلمة “نو فورن” تعني أن المعلومات الواردة في المستند حساسة للغاية ويجب عدم مشاركتها مع الرعايا الأجانب.

أخبر “أو جي” المجموعة بأنه عمل لساعات في كتابة المستندات السرية لمشاركتها مع رفاقه في خادم ديسكورد الذي كان يتحكم فيه. وكانت المنصة ملاذا لهؤلاء الشبان خلال فترة الجائحة، خاصةً للاعبين المراهقين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في منازلهم وبعيدين عن أصدقائهم في العالم الحقيقي.

مُسرب الوثائق “شخص ذكي”

حاول “أو جي” إحاطتهم علمًا ببعض الشؤون العالمية والعمليات الحكومية السرية، معتقدا أن هذه المعلومات ستوفر للآخرين الحماية من العالم المضطرب من حولهم.

وصرح العضو ذاته بأن “أو جي” شخص ذكي، ويدرك بالطبع ما كان يفعله عندما نشر هذه الوثائق التي لم تكن “تسريبات عرضية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستندات المنسوخة التي نشرها “أو جي” كانت حول مجموعة من المواضيع الحساسة التي يكون عدد المسموح لهم بالاطلاع عليها مقيدًا.

وأوضح العضو ذاته أن “هناك تقارير سرية للغاية حول مكان وتحركات القادة السياسيين رفيعي المستوى وتحديثات تكتيكية على القوات العسكرية؛ ناهيك عن تحليلات جيوسياسية على جهود الحكومات الأجنبية للتدخل في الانتخابات”.

في تلك المشاركات الأولية، قدّم “أو جي” لبقية الأعضاء نبذة من سيل الأسرار المخفية. عندما ثبُت أن تحويل مئات الملفات السرية يدويًا كان مرهقًا للغاية، بدأ في نشر مئات الصور للوثائق نفسها.

وقد مثلت هذه المنصة مخبأ مذهلا للأسرار التي تسربت بشكل مطرد إلى الرأي العام خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تعطيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأثار قلق وحفيظة الدول الحليفة للولايات المتحدة.

وفي هذا التقرير، توضح الصحيفة كييفية وصول الوثائق الاستخباراتية التفصيلية المخصصة لدائرة حصرية من القادة العسكريين وصناع القرار الحكوميين إلى مجتمع “أو جي” المغلق، ثم خروجها منه جزئيًا عن طريق عضو من مجموعة “ديسكورد” الذي أجرت معه صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقابلات بشرط عدم الكشف عن هويته.

“أو جي”.. “ليس مخبرا”

نقلت “واشنطن بوست” عن أحد أعضاء مجموعة ديسكورد العشرون، قوله إنه رغم استياء “أو جي” من الحكومة الفيدرالية، إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى كونه يتصرف بشكل يتنافى مع المصلحة العامة من خلال الكشف عن الأسرار الرسمية.

وتابع العضو الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن الوثائق السرية كانت تهدف فقط إلى تثقيف مجموعته على الإنترنت؛ مشيرا إلى أنه “لم يكن مخبرا”.
‌‌
ونقلت الصحيفة عن العضو ذاته أن “أو جي” في رسالته الأخيرة أوصاهم بحذف أي معلومات يمكن أن تتعلق به بما في ذلك أي نسخ من الوثائق السرية التي شاركها. في المقابل، يعتقد العضو أن “العالم يجب أن يطلع على أسرار “أو جي” التي تم نقلها إلى مجموعة صغيرة.

وجادل ذات المتحدث بأن الجمهور يستحق أن يعرف كيف تنفق وكالات الاستخبارات، أموال دافعي الضرائب وكان مستاء بشكل خاص من مراقبة الولايات المتحدة لحلفاء أجانب.

ووفقًا لمسؤولين وخبراء أمريكيين اطلعوا على الوثائق التي وصلت إلى وسائل الإعلام، فإن آلاف الأفراد العسكريين والموظفين الحكوميين من المستوى الأدنى يمكنهم الوصول إلى وثائق سرية مثل تلك التي يُزعم أنه شاركها.

وقد أوضح ذات عضو مجموعة ديسكورد الخاصة أنه واثقٌ من أن السلطات ستعثر على “أو جي” ولن توجه إليه أي اتهامات، وسوف يسجنونه دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في خليج غوانتانامو أو يختفي في “موقع أسود” هذا إن لم يتم “اغتياله” بسبب ما يعرفه.

وأصر العضو ذاته على أنه “لن يكشف عن هوية أو موقع “أو جي” إلى سلطات إنفاذ القانون حتى يتم القبض عليه أو يمكنه الفرار من الولايات المتحدة؛ مشيرا إلى أنه قد يتعرض للاعتقال في نهاية المطاف”.

ويشار أنّ وثائق البنتاغون، هي مجموعة من الوثائق السرية التي تم تسريبها على الإنترنت في أبريل 2023، وتحتوي على تقارير استخباراتية أمريكية بشأن الوضع في أوكرانيا وروسيا، وعمليات التجسس على حلفاء واشنطن وكذلك أعدائها.

المصدرواشنطن بوست - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

تطور خطير بشأن الوثائق الأمريكية المسربة.. هل تُكشف الحقائق؟

الهدهد

في أسوأ حالاته.. ملامح صادمة لترامب في أول ظهور له داخل المحكمة (شاهد)

تقارير

محمد بن سلمان: لن نقدم أي خدمات مجانية للولايات المتحدة بعد الآن

الهدهد

فزع بأمريكا بعد انتشار مخدر الزومبي.. الشباب يتعاطون عقارا يستخدم لتهدئة الحيوانات

تقارير

السعودية وعمالقة النفط يخفضون الإنتاج فجأةً.. صدمة لواشنطن وملءٌ لخزائن بوتين

الهدهد

وقف المبيعات العسكرية.. هل توجه واشنطن ضربة للسعودية بسبب إيران؟ (تحليل)

الهدهد

توفي في قطر.. قرار عاجل يعيد قصة أقدم حراس صدام حسين للواجهة

الهدهد

صور من داخل منزل المتحولة جنسيا التي قتلت 6 أشخاص تكشف مفاجآت مدوية

الهدهد

نادية قحف.. سورية تحقق إنجازا وتصبح أول قاضية ترتدي الحجاب في نيوجيرسي

تقارير

هل يقضي الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر؟.. هارفارد تحسم الجدل

الهدهد

20 عاما على غزو العراق.. معلومات استخبارية أمريكية مزيفة جلبت الكوارث (تقرير)

حياتنا

سيدة أمريكية تتعرض للتحرش 35 مرة في 10 ساعات (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

داليا عبد الغني مذيعة فلسطينية فضلت العمل في قناة إسرائيلية:”أستحقها بجدارة”

بحجم فنجان كبير.. مواصفات لا تُصدق لأصغر كلب في العالم (شاهد)

القمع تحت عباءة “الإسلام المعتدل والتسامح”.. الإمارات والسعودية نموذجا

“شجرة عائلة” الرئيس الأمريكي جو بايدن ومفاجأة بشأن أصوله (شاهد)

“جواسيس” لمنع المسلمين من صيام رمضان.. الصين تُمعن في قمع الإيغور

سبب وفاة آن بيري.. قتلت أم صديقتها ثم أصبحت أشهر كاتبة روايات بوليسية

“تسريح عاملات النسيج” يفجر غضب العمانيين ودعوات لتدخل السلطان:”مؤشر خطير”

بعد ستورمي دانيلز.. فضيحة جنسية جديدة تُلاحق ترامب ومفاجأة حول هوية الشاكية

رغم موالاته لـ الأسد.. ممثل سوري فاض به الكيل يكشف عن فضيحة للنظام

أغلى 7 فواكه في العالم .. لن تصدّقوا بكم تباع! (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC