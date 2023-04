غرفة نوم إيلون ماسك قبل الثراء الفاحش.. حقيقة صور غزت تويتر (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تداولت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لغرفة تضم فراشاً متواضعاً ممدوداً على الأرض، ادعى ناشروها أنها لغرفة نوم رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الذي تصدر خلال السنوات الماضية قائمة الأغنى حول العالم.

وتُظهر الصورة غرفة شبه خالية تضم فراشاً ممدوداً على الأرض وإلى جانبه حاسوبان محمولان.

وعلى هذه الصورة، علّق ناشرو الصورة بالقول: “صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لغرفة نوم إيلون ماسك مالك عملاق السيارات تيسلا وموقع تويتر”.

وتحظى مثل تلك المنشورات بتفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لأهمية الشخص وشُهرته، فإيلون ماسك عدا كونه الرجل الأغنى في العالم خلال تصنيفات كثيرة مؤخرا، هو كذلك مالك مثير للجدل لمنصة تويتر.

هذا وحصدت الصورة آلاف التفاعلات عبر وسائل التواصل منذ ظهورها بهذه الصيغة باللغة الإنجليزية على حساب موثق عبر تويتر في العاشر من أبريل 2023.

وما زاد من شكوك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو عدم تردد ماسك بالرد على التغريدة قائلاً: “ليس بالأمر المستبعد، لقد نمت على أريكة أحد الأصدقاء في عطلة نهاية الأسبوع الماضي”.

Elon Musk is worth $188B.

One of the richest people in the world.

This is his bedroom: pic.twitter.com/fdgqooYbKj

— gaut (@0xgaut) April 10, 2023