غرفة نوم إيلون ماسك قبل الثراء الفاحش.. حقيقة صور غزت تويتر (شاهد)

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وطن – تداولت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لغرفة تضم فراشاً متواضعاً ممدوداً على الأرض، ادعى ناشروها أنها لغرفة نوم رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الذي تصدر خلال السنوات الماضية قائمة الأغنى حول العالم.

غرفة نوم إيلون ماسك

وتُظهر الصورة غرفة شبه خالية تضم فراشاً ممدوداً على الأرض وإلى جانبه حاسوبان محمولان.

وعلى هذه الصورة، علّق ناشرو الصورة بالقول: “صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لغرفة نوم إيلون ماسك مالك عملاق السيارات تيسلا وموقع تويتر”.

وتحظى مثل تلك المنشورات بتفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لأهمية الشخص وشُهرته، فإيلون ماسك عدا كونه الرجل الأغنى في العالم خلال تصنيفات كثيرة مؤخرا، هو كذلك مالك مثير للجدل لمنصة تويتر.

هذا وحصدت الصورة آلاف التفاعلات عبر وسائل التواصل منذ ظهورها بهذه الصيغة باللغة الإنجليزية على حساب موثق عبر تويتر في العاشر من أبريل 2023.

وما زاد من شكوك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو عدم تردد ماسك بالرد على التغريدة قائلاً: “ليس بالأمر المستبعد، لقد نمت على أريكة أحد الأصدقاء في عطلة نهاية الأسبوع الماضي”.

Elon Musk is worth $188B. One of the richest people in the world. This is his bedroom: pic.twitter.com/fdgqooYbKj — gaut (@0xgaut) April 10, 2023

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حقيقة غرفة إيلون ماسك المتواضعة؟

الادعاءات حول الصورة المتداولة بشكل كبير كونها غرفة نوم إيلون ماسك، خاطئة وغرفة النوم تلك لا تعود لماسك، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس“.

ويُرشد البحث عن الصورة إلى أنها منشورة في مايو 2022 على حساب يهتم بشأن العملات الرقمية مرفقة بتعليق جاء فيه: “شقة جديدة بنفس نمط سابقتها”.

New apartment same style pic.twitter.com/S9GFm6FhTC — Peary (@cmspeary) May 3, 2022

وقام صاحب الحساب نفسه بنشر صور لغرفة شبيهة جداً يختلف فيها شكل الأرضية لكن الفراش هو نفسه.

This is what peak performance looks like. pic.twitter.com/KKpBRN58Eg — Peary (@cmspeary) October 20, 2021

وكان صاحب الحساب قد ذكر في تغريدات عدة أن الصورة تعود لشقته.

وإيلون ماسك هو رجل أعمال ورائد أعمال جنوب إفريقي-أمريكي، وهو المدير التنفيذي لشركات مثل Tesla و SpaceX و Neuralink وتويتر.

وفقًا لتقرير مجلة فوربس لعام 2022، فإن ثروة إيلون ماسك تبلغ حوالي 142 مليار دولار، وهو يعد أحد أثرياء العالم.

يتمتع إيلون ماسك بشهرة كبيرة بسبب نجاحاته في تحقيق التقدم التكنولوجي في مجالات السيارات الكهربائية والفضاء والعقل الآلي وغيرها، مما جعله واحدًا من أكثر الشخصيات شهرة في العالم.