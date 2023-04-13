الخميس, أبريل 13, 2023
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حياتنا

غرفة نوم إيلون ماسك قبل الثراء الفاحش.. حقيقة صور غزت تويتر (شاهد)

انتشرت على الإنترنت صورة لغرفة شبه فارغة تحتوي فقط على فراش بسيط ممدود على الأرض وإلى جانبه حاسوبان محمولان، وادعى كثيرون أنها لـ إيلون ماسك قبل أن يصبح ثريا

كتب فهمي الورغمي
غرفة نوم إيلون ماسك watanserb.com
رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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وطن – تداولت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لغرفة تضم فراشاً متواضعاً ممدوداً على الأرض، ادعى ناشروها أنها لغرفة نوم رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الذي تصدر خلال السنوات الماضية قائمة الأغنى حول العالم.

غرفة نوم إيلون ماسك

وتُظهر الصورة غرفة شبه خالية تضم فراشاً ممدوداً على الأرض وإلى جانبه حاسوبان محمولان.

وعلى هذه الصورة، علّق ناشرو الصورة بالقول: “صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لغرفة نوم إيلون ماسك مالك عملاق السيارات تيسلا وموقع تويتر”.

وتحظى مثل تلك المنشورات بتفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لأهمية الشخص وشُهرته، فإيلون ماسك عدا كونه الرجل الأغنى في العالم خلال تصنيفات كثيرة مؤخرا، هو كذلك مالك مثير للجدل لمنصة تويتر.

هذا وحصدت الصورة آلاف التفاعلات عبر وسائل التواصل منذ ظهورها بهذه الصيغة باللغة الإنجليزية على حساب موثق عبر تويتر في العاشر من أبريل 2023.

وما زاد من شكوك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو عدم تردد ماسك بالرد على التغريدة قائلاً: “ليس بالأمر المستبعد، لقد نمت على أريكة أحد الأصدقاء في عطلة نهاية الأسبوع الماضي”.

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حقيقة غرفة إيلون ماسك المتواضعة؟

الادعاءات حول الصورة المتداولة بشكل كبير كونها غرفة نوم إيلون ماسك، خاطئة وغرفة النوم تلك لا تعود لماسك، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس“.

ويُرشد البحث عن الصورة إلى أنها منشورة في مايو 2022 على حساب يهتم بشأن العملات الرقمية مرفقة بتعليق جاء فيه: “شقة جديدة بنفس نمط سابقتها”.

وقام صاحب الحساب نفسه بنشر صور لغرفة شبيهة جداً يختلف فيها شكل الأرضية لكن الفراش هو نفسه.

وكان صاحب الحساب قد ذكر في تغريدات عدة أن الصورة تعود لشقته.

وإيلون ماسك هو رجل أعمال ورائد أعمال جنوب إفريقي-أمريكي، وهو المدير التنفيذي لشركات مثل Tesla و SpaceX و Neuralink وتويتر.

وفقًا لتقرير مجلة فوربس لعام 2022، فإن ثروة إيلون ماسك تبلغ حوالي 142 مليار دولار، وهو يعد أحد أثرياء العالم.

يتمتع إيلون ماسك بشهرة كبيرة بسبب نجاحاته في تحقيق التقدم التكنولوجي في مجالات السيارات الكهربائية والفضاء والعقل الآلي وغيرها، مما جعله واحدًا من أكثر الشخصيات شهرة في العالم.

المصدرفرانس برس + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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