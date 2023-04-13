دنيا بطمة ليست بريئة.. محكمة الاستئناف تستدعي الفنانة!

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وطن– يبدو أن دنيا بطمة لم تنته بعد من قضية ابتزاز المشاهير المعروفة إعلاميا باسم “حمزة مون بيبي”.

تهرب دنيا

فقد ادعت صاحبة حساب شربليتا التي تصف نفسها بأنها “ملكة الفضائح” في الوسط الفني، أن محكمة الاستئناف استدعت دنيا بطمة.

وأشارت شربليتا إلى أن محكمة الاستئناف استدعت الفنانة المغربية مع شاهدتين، من ضمنهما شقيقتها ابتسام بطمة التي ساعدتها في قضية “حمزة مون بيبي“.

وقالت شربليتا: “سيتم مواجهة الفنانة وشقيقتها والشاهد الآخر، لإصدار الحكم النهائي، والمبرم في القضية التي تتهرب منها دنيا بطمة”.

خدعت الجميع ببراءتها

وسبق أن ادعت الفنانة المغربية سعيدة شرف، أن دنيا بطمة خدعت الجميع بإعلان برائتها من قضية حمزة مون بيبي”.

وقالت سعيدة شرف في مؤتمر صحفي أقيم بنفس الفندق الذي أقامت به دنيا بطمة مؤتمراً الأسبوع الماضي. إن ما فعلته زميلتها كان تحدي للقانون والقضاء المغربي وتزيف للحقائق وعرض الحقيقة لكن بشكل مبتور.

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وأشارت سعيدة شرف إلى أنها قامت بهذه الخطوة لرد الاعتبار لنفسها وكشف الحقيقة التي أخفاها محامي دنيا بطمة. مؤكدةً أنها تملك جميع الوثائق التي تثبت إدانة دنيا بطمة من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بثلاثة جنح من أصل ستة.

وقالت سعيدة شرف خلال المؤتمر: “مسؤولية دنيا بطمة في ملف حمزة مون بيبي ثابتة وهذا ما أكده القضاء خلال المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية. وإلا لماذا تمت إدانتها وإضافة أربع أشهر في المرحلة الإستئنافية؟”.

تورط دنيا مثبت في التحقيقات

وأكدت سعيدة أنه لا يوجد لديها مشكلة مع دنيا بطمة، مضيفة: “بالعكس هي ابنة بلادي ولا مصلحة لي في كشفها. ولكني ضد تزييف الحقائق ومسؤوليتها مع عصابة حساب حمزة مون بيبي ثابتة وأثبتتها تحقيقات الأمن “.

وأشارت سعيدة شرف إلى أن صك اتهام بطمة في المحكمة الابتدائية كان يضم ستة جنح، أولها المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

أما الجنحة الثانية فهي المشاركة عمدا في عرقلة سير النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته. كذلك بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم.

سيمو بن بشير وراء حساب “حمزة مون بيبي”

وتابعت سعيدة شرف: “التهمة الرابعة بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم. أما الخامسة فهي المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالأشخاص بقصد التشهير بهم، وأخيراً التهديد”.

وكشفت شرف أن من يدير حساب “حمزة مون بيبي” هو الإعلامي المقيم بأمريكا سيمو بن بشير، مضيفة: “ألم يخبروكم أن صاحب الحساب هو سيمو بن بشير. وإنهم اعترفوا عليه في الملف وكل الاعترافات مسجلة”.

وعرضت بن سعيد ما كُتب في المحضر، وقالت: “فضلا عن تأكيدهما أنهما على علم أن عائشة عياش قرصنت حساب سهام بادة. وأن دنيا بطمة تواصلت مع مسير الحساب بخصوص زوج سعيدة شرف. هذا علاوة على التصريح التمهيدي للمتهمة عايشة عياش. التي أكدت علاقة دنيا بطمة وابتسام بطمة، بمسير الحساب، محمد بن بشير”.

بن بشير أتاح لبطمة وشقيقتها إدارة الحساب

واستطردت سعيدة: “طلب بن بشير من دنيا التواصل وفسح المجال لشقيقتها ابتسام بطمة من أجل الولوج لهذا الحساب. وأخبرها أنه أًصبح لديها إمكانية الولوج إلى نفس الحساب وهي التصريحات التي أكدتها أيضا عند استنطاقها عند قاضي التحقيق”.

وتابعت: “كما أن علاقة دنيا وابتسام بالحساب المذكور وبمسيريه أكدته أيضا صوفيا شاكيري تمهيديا وكل أمام سيد قاضي التحقيق. كما أكدته المسماة سكينة جناح في ملف مماثل”.

وعقدت دنيا بطمة العام الماضي، مؤتمراً صحفياً في الدار البيضاء لتُعلن خلاله براءتها وشقيقتها ابتسام من تهمة النصب والتشهير في قضية “حمزة مون بيبي”.