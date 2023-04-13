تناول هذا النوع من الطعام بكميات كبيرة يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف

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وطن-أظهرت دراسة أسترالية أن اتباع نظام غذائي محدد للغاية من شأنه أن يحد من خطر الإصابة بمرض التنكس العصبي.

وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإنه يتأثر ما يقارب من 50 مليون شخص بالخرف كل عام، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. كما يتجلى ذلك من خلال ضعف متزايد في الذاكرة والوظائف المعرفية وكذلك الاضطرابات السلوكية؛ وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الاستقلالية. لذا فإن مسألة الوقاية ضرورية لتجنّب هذه المشكلة الصحيّة.

وفي الواقع ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف، وفقًا لباحثين من الجامعة الوطنية الأسترالية، والتي تم نشر نتائج دراستهم في المجلة الأوروبية للتغذية، وفق ما ترجمته “وطن“.

النظام الغذائي الغني بالمغنيسيوم سيكون له تأثيرات على الأعصاب

للوصول إلى هذه الاستنتاجات، اعتمد الباحثون في درايتهم على بيانات أكثر من 6000 مشارك مسجلين في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة، وهي دراسة أجريت بين عامي 2006 و 2010. وكانت تتراوح أعمار هؤلاء المشاركين بين 40 إلى 73 عامًا، كما يتمتعون بصحة إدراكية جيدة. ولاحظ المؤلفون أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 550 ملليغرامًا من المغنيسيوم يوميًا يصغُر عمر دماغهم بعام واحد عند بلوغ 55 عامًا مقارنة بأولئك الذين يتناولون حوالي 350 ملليغرامًا في اليوم.

وفي هذا السياق، قالت الباحثة خولة العتيق من الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU): “تظهر دراستنا أن زيادة تناول المغنيسيوم بنسبة 41٪ قد تقلل من تقلّص حجم الدماغ المرتبط بالعمر، والذي من شأنه أن يحسّن من الوظيفة الإدراكية ويقلل المخاطر أو ظهور الخرف أو يؤخّره”.

الخرف: سيزداد التأثير الوقائي للمغنيسيوم لدى النساء بعد سن اليأس

توضح خولة العتيق في بيان صحفي: “تُظهر الدراسة أن تناول كميات أكبر من المغنيسيوم قد يساهم في حماية الاعصاب في وقت مبكر من مرحلة الشيخوخة، وقد تبدأ الآثار الوقائية قد تبدأ في وقت مبكر من منتصف العمر أو حتى قبل ذلك”.

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كما يشير المؤلفون إلى أن تأثير المغنسيوم على العصاب، قد لوحظ بشكل رئيسي عند النساء، وخاصة بعد سن اليأس. ووفقا لهم، يمكن تفسير ذلك من خلال التأثيرات المضادة للالتهابات للمغنيسيوم.

وبينما لا يوجد علاج لمكافحة الخرف، يريد المؤلفون التأكيد على الوقاية للحماية من الأمراض التنكسية العصبية والتدهور المعرفي، إذ يصر الباحثون على أنه “ينبغي على الناس من جميع الفئات العمرية أن يكونوا أكثر حرصًا بشأن تناول المغنيسيوم”.

قائمة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

فيما يلي الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم التي يوصي الباحثون بتضمينها في النظام الغذائي: