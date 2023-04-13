الخميس, أبريل 13, 2023
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حياتنا

تناول هذا النوع من الطعام بكميات كبيرة يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف

"تأثر ما يقارب من 50 مليون شخص بالخرف كل عام..."

كتب معالي بن عمر
النظام الغذائي الذي يحميك من الخرف watanserb.com
النظام الغذائي الذي يحميك من الخرف
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وطن-أظهرت دراسة أسترالية أن اتباع نظام غذائي محدد للغاية من شأنه أن يحد من خطر الإصابة بمرض التنكس العصبي.

وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإنه يتأثر ما يقارب من 50 مليون شخص بالخرف كل عام، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. كما يتجلى ذلك من خلال ضعف متزايد في الذاكرة والوظائف المعرفية وكذلك الاضطرابات السلوكية؛ وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الاستقلالية. لذا فإن مسألة الوقاية ضرورية لتجنّب هذه المشكلة الصحيّة.

وفي الواقع ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف، وفقًا لباحثين من الجامعة الوطنية الأسترالية، والتي تم نشر نتائج دراستهم في المجلة الأوروبية للتغذية، وفق ما ترجمته “وطن“.

الأغذية الغنية بالماغنسيوم
الأغذية الغنية بالماغنسيوم

النظام الغذائي الغني بالمغنيسيوم سيكون له تأثيرات على الأعصاب

للوصول إلى هذه الاستنتاجات، اعتمد الباحثون في درايتهم على بيانات أكثر من 6000 مشارك مسجلين في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة، وهي دراسة أجريت بين عامي 2006 و 2010. وكانت تتراوح أعمار هؤلاء المشاركين بين 40 إلى 73 عامًا، كما يتمتعون بصحة إدراكية جيدة. ولاحظ المؤلفون أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 550 ملليغرامًا من المغنيسيوم يوميًا يصغُر عمر دماغهم بعام واحد عند بلوغ 55 عامًا مقارنة بأولئك الذين يتناولون حوالي 350 ملليغرامًا في اليوم.

وفي هذا السياق، قالت الباحثة خولة العتيق من الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU): “تظهر دراستنا أن زيادة تناول المغنيسيوم بنسبة 41٪ قد تقلل من تقلّص حجم الدماغ المرتبط بالعمر، والذي من شأنه أن يحسّن من الوظيفة الإدراكية ويقلل المخاطر أو ظهور الخرف أو يؤخّره”.

الخرف: سيزداد التأثير الوقائي للمغنيسيوم لدى النساء بعد سن اليأس

توضح خولة العتيق في بيان صحفي: “تُظهر الدراسة أن تناول كميات أكبر من المغنيسيوم قد يساهم في حماية الاعصاب في وقت مبكر من مرحلة الشيخوخة، وقد تبدأ الآثار الوقائية قد تبدأ في وقت مبكر من منتصف العمر أو حتى قبل ذلك”.

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نظام غذائي يحتوي على المغنسيوم
نظام غذائي يحتوي على المغنسيوم

كما يشير المؤلفون إلى أن تأثير المغنسيوم على العصاب، قد لوحظ بشكل رئيسي عند النساء، وخاصة بعد سن اليأس. ووفقا لهم، يمكن تفسير ذلك من خلال التأثيرات المضادة للالتهابات للمغنيسيوم.

وبينما لا يوجد علاج لمكافحة الخرف، يريد المؤلفون التأكيد على الوقاية للحماية من الأمراض التنكسية العصبية والتدهور المعرفي، إذ يصر الباحثون على أنه “ينبغي على الناس من جميع الفئات العمرية أن يكونوا أكثر حرصًا بشأن تناول المغنيسيوم”.

 قائمة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

فيما يلي  الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم التي يوصي الباحثون بتضمينها في النظام الغذائي:

  • الخضار الخضراء (السبانخ، الملفوف، الشمر)
  • البقوليات (الفول المجفف، الحمص، العدس)
  • المكسرات (الفول السوداني، الكاجو، المكسرات البرازيلية، البندق)
  • البذور (الكتان، عباد الشمس، الكمون)
  • الحبوب الكاملة (الشوفان، الجاودار، الحنطة السوداء).
يجب أن يكون هناك هناك حرص على تناول المغنسيوم
يجب أن يكون هناك هناك حرص على تناول المغنسيوم
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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