تشكيلة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي 2023

وطن- يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام منافسه إشبيلية، الخميس، في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

ويستضيف ملعب ” رامون سانشيز”، مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة القوية أمام إشبيلية، في منافسات ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: دي خيا.

دفاع التشكيلة: مالاتسيا، ليساندرو مارتينيز، هاري ماغواير، بيساكا (رافاييل فاران).

