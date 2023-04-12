تشكيلة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي 2023

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وطن- يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام منافسه إشبيلية، الخميس، في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين، في منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

ويستضيف ملعب ” رامون سانشيز”، مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

كما وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة القوية أمام إشبيلية، في منافسات ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: دي خيا.

دفاع التشكيلة: مالاتسيا، ليساندرو مارتينيز، هاري ماغواير، بيساكا (رافاييل فاران).

When you and your running partner accidentally match… 😅🏃‍♂️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 10, 2023

خط الوسط: برونو فيرنانديز، سكوت ماكتومناي (كاسيميرو)، كريستيان إريكسن.

مركز الهجوم:سانشو، ماركوس راشفورد، أنتوني.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية

وسيعلق على أحداث مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية، في منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، المعلق التونسي عصام الشوالي، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 73 نقطة.

كما وآتى الفريق المنافس إشبيلية في المركز ال13 من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 32 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر برشلونة برصيد 72 نقطة.