الأربعاء, أبريل 12, 2023
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حياتنا

اعتداء عنيف وغير مسبوق على رامز جلال.. أحمد فتوح أشبعه ضربا (فيديو)

حاول الحراس الشخصيون للبرنامج نقل لاعب الزمالك أحمد فتوح إلى غرفة المقلب "الغسالة"، إلا أنه قام بضربهم أثناء دفعه إلى الغرفة كما ألقى رامز جلال أرضاً

كتب خالد الأحمد
أحمد فتوح مع رامز جلال watanserb.com
أحمد فتوح مع رامز جلال
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وطن- حل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، ضيفًا على برنامج رامز جلال ليكون ضحية جديدة في برنامج المقالب “رامز نيفر إند” والذي يعرض ضمن برامج رمضان 2023، عبر قناة mbc مصر.

حلقة أحمد فتوح مع رامز جلال

وكعادته في السخرية من ضحاياه قال رامز جلال خلال تقديمه لأحمد فتوح: “مش هقدم الضيف هلبس توب المحقق وهعرف إذا كان صادق ولا بريء، أحمد فتوح أحسن باك شمال في الجيل”.

وأضاف: “معانا ومعاكم اللي اتقال كلام عليه مش مسموح واللي قلبه مجروح أحمد فتوح”، متابعًا: “هنشعللها نار وهنتقل مع فتوح العيار”.

كما سخر نجم “رامز نيفر إند” خلال الفقرة الأولى من فتوح أثناء ركوبه الخيل قائلا: «الحصان شكله أهلاوي بيهرب من أحمد فتوح».

وأضاف رامز: «أحمد فتوح وهو بينشن شبه شعار نادي الزمالك».

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وترك “رامز” اختيار المقلب للأوزة، قائلًا: “حلقات لاعيبة الكورة بتبقى في منتهى الخطورة أخاف رجلة تتمزق أو يتطبح في القورة اسحبي يا عزة وخليكي شطورة، ألف مبروك مقلب الغسالة يا فتوح بس غباء وضرب مش مسموح”.

شاهد حلقة أحمد فتوح مع رامز جلال ورد فعل نجم الزمالك
شاهد حلقة أحمد فتوح مع رامز جلال ورد فعل نجم الزمالك

انفعال أحمد فتوح واعتداء عنيف جدا على رامز جلال

وظهر رامز جلال بشخصية الشيف والذي قام بضرب أحمد فتوح بالتورتة في وجهه، ما تسبب عصبية شديدة لدى لاعب الزمالك وهياج، حيث انهال على رامز ـ كان يتخفى في شخصية الشيف ـ بالضرب العنيف والاعتداء وفشل الحراس في حمايته.

وأثناء الفقرة الثانية، حاول الحراس الشخصيون للبرنامج نقل أحمد فتوح إلى غرفة المقلب «الغسالة» إلا أنه قام بضربهم أثناء دفعه إلى الغرفة كما ألقى رامز جلال أرضاً.

وشهدت الحلقة انفعالاً شديداً للاعب الزملك على رامز جلال بعدما كشف الأخير وجهه.

وخلال تواجده في برنامج المقالب «رامز نيفير إند» أكد أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، على عدم حسم لقب الدوري المصري حتى الآن، وأن فريقه قادر على التتويج به نهاية الموسم.

وقال فتوح رداً على سؤال من سيتوج بالدوري هذا الموسم؟: “نحن ـ يقصد الزمالك ـ سنتوج بالدوري”.

وتابع: “الدوري ما زال طويلًا، إن شاء الله سيتوج الزمالك به”، واستدرك:” “أنا هادئ بطبيعتي، ولكن في الكرة يجب أن أكون مشاكسًا”.

ولدى سؤاله من قبل مذيعة في البرنامج عما يأكله ومن يصنع له الطعام أجاب أن “أكله كله من الشارع”، فعلق رامز جلال ساخراً :” من الشارع .. صنايعي شقيان”.

ونشر رامز جلال صورة له مع فتوح بعد المقلب، وبدا الثاني في حالة يرثى وشعره ووجه متسخين ببواقي الطعام التي تم إلقاؤها على وجهه وعلق جلال على الصورة ” احمد فتوح خارج مبطوح”.

رد فعل عنيف من أحمد فتوح بعد مقلب رامز جلال
رد فعل عنيف من أحمد فتوح بعد مقلب رامز جلال

رامز نيفر إند

يذكر أن برنامج «رامز نيفر إند» يتكون من مقلبين، الأول يستدرج ضيوفه عن طريق وهمهم أن يذهبوا لافتتاح أحد المطاعم الكبرى، وحينما يذهب الضيف إلى هناك يتعرض لمضايقات من قبل العاملين في المطعم مثل إلقاء الطعام في وجوههم.

والمقلب الثاني عبارة عن دعوة الضحية إلى مطعم طائر وأثناء تواجده على ارتفاع عال، يحدث المقلب الآخر، ويبدو أنه يجري إيهام الضحية بأن هناك عطلًا في الآلة، وبعدها يدخل الضيف في حالة فزع وخوف شديد مع كثرة اهتزاز المطعم مما يشكل رعباً حقيقياً للضيف.

ووقع العديد من نجوم الفن بمختلف الدول العربية في المقلب، أبرزهم الفنان محمد رمضان والفنانة هنادي مهنا، والإعلامي شريف عامر، المذيعة ياسمين عز، ورنا رئيس ولاعب الكرة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي.

و”أحمد محمد أبو الفتوح محمد” مواليد 22 مارس 1998، الشهير باسم أحمد فتوح، هو لاعب كرة قدم مصري يلعب مع نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز و‌منتخب مصر في مركز الظهير الأيسر.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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