اعتداء عنيف وغير مسبوق على رامز جلال.. أحمد فتوح أشبعه ضربا (فيديو)

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وطن- حل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، ضيفًا على برنامج رامز جلال ليكون ضحية جديدة في برنامج المقالب “رامز نيفر إند” والذي يعرض ضمن برامج رمضان 2023، عبر قناة mbc مصر.

حلقة أحمد فتوح مع رامز جلال

وكعادته في السخرية من ضحاياه قال رامز جلال خلال تقديمه لأحمد فتوح: “مش هقدم الضيف هلبس توب المحقق وهعرف إذا كان صادق ولا بريء، أحمد فتوح أحسن باك شمال في الجيل”.

وأضاف: “معانا ومعاكم اللي اتقال كلام عليه مش مسموح واللي قلبه مجروح أحمد فتوح”، متابعًا: “هنشعللها نار وهنتقل مع فتوح العيار”.

كما سخر نجم “رامز نيفر إند” خلال الفقرة الأولى من فتوح أثناء ركوبه الخيل قائلا: «الحصان شكله أهلاوي بيهرب من أحمد فتوح».

وأضاف رامز: «أحمد فتوح وهو بينشن شبه شعار نادي الزمالك».

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وترك “رامز” اختيار المقلب للأوزة، قائلًا: “حلقات لاعيبة الكورة بتبقى في منتهى الخطورة أخاف رجلة تتمزق أو يتطبح في القورة اسحبي يا عزة وخليكي شطورة، ألف مبروك مقلب الغسالة يا فتوح بس غباء وضرب مش مسموح”.

انفعال أحمد فتوح واعتداء عنيف جدا على رامز جلال

وظهر رامز جلال بشخصية الشيف والذي قام بضرب أحمد فتوح بالتورتة في وجهه، ما تسبب عصبية شديدة لدى لاعب الزمالك وهياج، حيث انهال على رامز ـ كان يتخفى في شخصية الشيف ـ بالضرب العنيف والاعتداء وفشل الحراس في حمايته.

وأثناء الفقرة الثانية، حاول الحراس الشخصيون للبرنامج نقل أحمد فتوح إلى غرفة المقلب «الغسالة» إلا أنه قام بضربهم أثناء دفعه إلى الغرفة كما ألقى رامز جلال أرضاً.

وشهدت الحلقة انفعالاً شديداً للاعب الزملك على رامز جلال بعدما كشف الأخير وجهه.

وخلال تواجده في برنامج المقالب «رامز نيفير إند» أكد أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، على عدم حسم لقب الدوري المصري حتى الآن، وأن فريقه قادر على التتويج به نهاية الموسم.

وقال فتوح رداً على سؤال من سيتوج بالدوري هذا الموسم؟: “نحن ـ يقصد الزمالك ـ سنتوج بالدوري”.

وتابع: “الدوري ما زال طويلًا، إن شاء الله سيتوج الزمالك به”، واستدرك:” “أنا هادئ بطبيعتي، ولكن في الكرة يجب أن أكون مشاكسًا”.

ولدى سؤاله من قبل مذيعة في البرنامج عما يأكله ومن يصنع له الطعام أجاب أن “أكله كله من الشارع”، فعلق رامز جلال ساخراً :” من الشارع .. صنايعي شقيان”.

ونشر رامز جلال صورة له مع فتوح بعد المقلب، وبدا الثاني في حالة يرثى وشعره ووجه متسخين ببواقي الطعام التي تم إلقاؤها على وجهه وعلق جلال على الصورة ” احمد فتوح خارج مبطوح”.

رامز نيفر إند

يذكر أن برنامج «رامز نيفر إند» يتكون من مقلبين، الأول يستدرج ضيوفه عن طريق وهمهم أن يذهبوا لافتتاح أحد المطاعم الكبرى، وحينما يذهب الضيف إلى هناك يتعرض لمضايقات من قبل العاملين في المطعم مثل إلقاء الطعام في وجوههم.

والمقلب الثاني عبارة عن دعوة الضحية إلى مطعم طائر وأثناء تواجده على ارتفاع عال، يحدث المقلب الآخر، ويبدو أنه يجري إيهام الضحية بأن هناك عطلًا في الآلة، وبعدها يدخل الضيف في حالة فزع وخوف شديد مع كثرة اهتزاز المطعم مما يشكل رعباً حقيقياً للضيف.

ووقع العديد من نجوم الفن بمختلف الدول العربية في المقلب، أبرزهم الفنان محمد رمضان والفنانة هنادي مهنا، والإعلامي شريف عامر، المذيعة ياسمين عز، ورنا رئيس ولاعب الكرة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي.

و”أحمد محمد أبو الفتوح محمد” مواليد 22 مارس 1998، الشهير باسم أحمد فتوح، هو لاعب كرة قدم مصري يلعب مع نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز و‌منتخب مصر في مركز الظهير الأيسر.