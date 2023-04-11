ما حدث لرنا رئيس يؤكد عدم معرفة الضيوف بمقلب رامز جلال (فيديو)

- Advertisement -

وطن- حلت الفنانة المصرية رنا رئيس، كضحية جديدة في حلقة اليوم من برنامج “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويذاع ضمن الموسم الرمضاني على فضائية “إم بي سي مصر”.

حلقة رنا رئيس مع رامز جلال في “رامز نيفر إند”

وكانت شبكة قنوات «MBC» الناقل التلفزيوني الحصري للبرنامج، أعلنت اسم ضيف حلقة، اليوم الثلاثاء، والذي سيقع ضحية للمقلب الذي ينفذه الممثل المصري رامز جلال وهي الفنانة رنا رئيس.

وعلقت صفحة البرنامج على حسابها في “تويتر“: “رامز جلال يعاقب رنا رئيس بطريقة كوميدية في رامز نيفر إند“.

وكعادته في تقديم البرنامج استقبل الفنان “رامز جلال” “رنا رئيس” بمقدمة ساخرة، قائلًا: “أقلية للغاية من أصبحوا نجوم وهم يرتدون “البامبرز”، ونماذج نادرة تم تلميعهم وهم ما زالوا في مرحلة المراهقة”.

ووصف رامز جلال رنا بفنانة المراهقين وبالصغيرة على الفن، وباربي الفن.

- Advertisement -

وقال بنبرة ساخرة: “من أشهر نجوم المراهقين دلوقتي، شهرت التيك توك جننتهم ، أحب أقولها الفن مش شهرة وخلاص عايز خبرة وتشغيل راس”.

وتابع ساخراً من ثيابها:”ايه الجاكيت ده يا بيبي من اور كيدز..دي جذمة بقواعد في دمياط..مش عارفة تمشي الجذمة..الشعر بايظ ومقحلف أساسا”.

رعب رنا رئيس يؤكد عدم معرفة الضيوف بالمقلب

وتسببت خدع رامز جلال في البرنامج بموجة هلع ورعب لرنا، حيث ظهرت في حالة غير طبيعية وكاد قلبها يتوقف من الخوف، ما ينفي الإشاعات المتداولة عن علم الضيوف المسبق بالمقلب.

وما إن بدأت مراحل البرنامج الذي يجمع ين السخرية والرعب واللهو حتى انتابت رنا رئيس، حالة من الصدمة بعد رؤيتها للثعبان في مقلب المطعم الطائر وبدأت تصرخ.

ليفاجئها الفنان رامز جلال بتقريب الثعبان من وجهها، قائلًا: “الثعبان عايز يبوسك يا بنت”، لترد: “مبهزرش مبهزرش وشي لا استنى، مفيش داعي”.

ووجه رامز سؤالًا لرنا رئيس، تحت تهديد الصاعق الكهربائي الذي كان يجمله بيده قائلا: “مين أحسن حد اشتغلتي معاه”، لترد على الفور: “مش عارفة أقول مين، هقول عيلة جلال كلها، الأستاذ ياسر جلال وأستاذ رامز جلال”، ليرد رامز، قائلًا: “الله عليكي تعجبيني”.

ولم يشفع لها هذا المديح من تلقي الصدمة القادمة من خلال خداعها بأن المطعم سيسقط، ما جعلها تضطر للنزول كل تلك المسافة إلى الأرض مربوطة بحبل.

وبعد المقلب الثقيل نشر رامز جلال صورة له مع ضحيته علق عليها: “رنا رئيس بعد ما شافت كوابيس”.

من هي رنا رئيس؟

ورنا رئيس من مواليد 14 ديسمبر 1999، وهي ممثلة مصرية بدأت مشوارها التمثيلي في 2017 بمسلسل وضع أمني.

يذكر أن الفنانة رنا رئيس احتفلت بخطوبتها مؤخرا لشاب من خارج الوسط الفني، وتستعد للزواج قريبا.

ووقع العديد من نجوم الفن بمختلف الدول العربية في المقلب، أبرزهم الفنان محمد رمضان والفنانة هنادي مهنا، والإعلامي شريف عامر، المذيعة ياسمين عز، ولاعب الكرة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي.