الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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لم تترك منكرا إلا فعلته.. فوز العتيبي تتحدث عن علاقة خاصة بينها وبين ملائكة الله وكيف يواسونها!

جاء فيديو فوز الغريب عن "الملاك" بعد أيام من ظهور زوجها بمقطع فيديو، وهو يعلّم أجانب الصلاة في أوضاع مخلة

كتب رفيف عبدالله
لم تترك منكرا إلا فعلته.. فوز العتيبي تتحدث عن علاقة خاصة بينها وبين ملائكة الله وكيف يواسونها! watanserb.com
فوز العتيبي
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وطن– أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي موجة سخرية بين الناشطين، بعد حديثها عن “ملاك” يأتيها من الله.

أهل الآخرة

وتحدثت فوز العتيبي بفيديو عبر “سناب شات“، عن ملاك يأتيها يخبرها بأنها من أهل الآخرة.

وتقول فوز: “دائماً كل ما تأذيت، يجيني ملاك يقولي يا فوز اصبري على سوء ما يقولون، واصبري على سوء ظنونهم وألفاظهم وقذارتهم، فأنك من أهل الآخرة”.

وتابعت: “يعني الحمد لله.. ربي عارف إني ما أتحمل هالأذى.. وكل مرة يرسلي رسائل يطمني”.

حالة نفسية

وفجر حديث فوز العتيبي سخرية واسعة بين الناشطين، الذين قالوا إن من يأتيها هو إبليس ليدعمها، وتعتقده ملاكاً.

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وجاء في التعليقات: ” يجيها ابليس يعززلها وهي تحسبه ملك”.

وكتب آخر: ” فيوزاتها ضربت أدعوا لها بالشفاء العاجل”.

وتخيلت متابعة أن فوز مريضة نفسياً، وكتبت: ” بعد ما جاتها حالة نفسية وانفصام وثنائي القطب بسبب تعامل أهلها”.

وسخر آخر بالقول: “يا شين الضغوط.. أنا صدقت شوفي الباقيين”.

وكتبت ناشطة: ” سبحان الله عندها وهم الاستحقاق العالي انها تنسب نفسها لشي.. و أفعالها عكس اللي تقوله .. بالإضافة لأن يجيها ملاك يكلمها فهذا إما هلوسة او زوجها يسلكلها”.

هرج ومرج في الصلاة!

جاء فيديو فوز الغريب عن “الملاك” بعد أيام من ظهور زوجها أحمد الموسى بمقطع فيديو، وهو يعلّم أجانب الصلاة.

وظهر أحمد الموسى بالفيديو الذي أغضب السعوديين، متوسطاً شاباً وفتاة وهو يتلو آيات من سورة “الفلق” مرتدياً حذاءه في قدميه.

في حين شهدت عملية أداء الصلاة هرجاً ومرجاً وضحكاً وسخريةً متواصلة من المؤدين والحضور.

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت الفتاة وهي تحاول الصلاة في لبس مخلّ وفاضح جداً، حيث ظهرت عارية حتى فخذيها، دون مراعاة لحرمة الصلاة واحترام آدابها على أقل تقدير.

واستنكر المغردون ما فعله أحمد الموسى من استهزاء بالصلاة بهذه الطريقة هو وزوجته فوز العتيبي التي لا تتوانى أيضاً في إثارة الجدل بفيديوهاتها المتجاوِزة دوماً.

شذوذ ومثلية!

وظهرت فوز في أحد الفيديوهات وهي تشارك بحفل صاخب وتقوم بالرقص بإيحاءات جنسيه شاذة.

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت فوز العتيبي وهي تلامس مناطق حساسة في جسدها مع فخذ فتاة أخرى كانت ترقص معها.

وفي مشهد آخر، ظهرت فوز العتيبي برفقة صديقتها وهن يقمن باحتضان بعضهما ويقمن بتقبيل بعضهن قبلات حميمية، وهي قبلة تشتهر بها مثليات الجنس.

وفي موقع آخر من الفيديو، ظهرت فوز العتيبي وهي ترقص مع صديقتها لتقوم بملامسة صدرها، في حين قامت الأخرى بوضع يدها على مؤخرة “العتيبي”. بما يمثل تعبيرات وإيحاءات جنسية فاضحة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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