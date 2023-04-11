الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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حياتنا

بعد سلمى الشيمي.. مقاطع دينا “أم لبانة” الفاضحة تقودها للمحاكمة (شاهد)

دينا محمد صاحبة قناة "أم لبانة" بتيك توك تنشر عبرها مقاطع فيديو مثيرة وخليعة لتحقيق نسب مشاهدات عالية والحصول على "الكاش" مقابل الترويج لجسدها

كتب فهمي الورغمي
دينا أم لبانة watanserb.com
دينا أم لبانة
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وطن- تحركت السلطات المصرية مؤخرا، ضد عدد من صانعات المحتوى بتهمة نشر المحتوى المخل بالآداب وكان آخرهم، التيك توكر العشرينية “دينا محمد” المعروفة عبر السوشيال ميديا باسم “أم لبانة”.

إلقاء القبض على صاحبة قناة “أم لبانة”

أعلنت أجهزة الأمن المصرية، نقلا عن صحف محلية، القبض على صاحبة قناة “أم لبانة” بموقع TikTok، والمعروفة شعبيا بلقب “فتاة التيك توك“.

وحسب موقع “القاهرة 24“، فقد تم القبض على الشابة العشرينية “دينا محمد” بأمر من النيابة العامة، أمس الاثنين، وأُمِرَ باحتجازها مدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي تفاصيل العملية، أشار الموقع إلى أن الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بالداخلية، رصدت مقاطع فيديو خارجة عبر تيك توك، عن طريق حسابات للفتاة التي تدعى دينا محمد صاحبة قناة أم لبانة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام الفتاة بنشر مقاطع فيديو عبر تطبيق تيك توك، لتحقيق نسب مشاهدات عالية، وذلك بمقابل الحصول على أموال عن طريق خاصية الكاش.

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كما كشفت مباحث الآداب بتحرياتها أن “التيك توكر” تنشر الفيديوهات لتحقيق نسب مشاهدات عالية والحصول على أموال عن طريق خاصية “الكاش” مقابل الترويج، لذلك بحثت عنها وعثرت عليها في منطقة المنيب بالجيزة، وهناك اعتقلتها، ثم أحالتها إلى القضاء بتهمة إشاعة الفسق والفجور.

دينا محمد أم لبانة
دينا محمد أم لبانة

القبض على سلمى الشيمي بنفس التهمة

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، قبل أيام، القبض على المشهورة وعارضة الأزياء سلمى الشيمي، حيث تنتظر جلسة محاكمتها بعد اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب.

وتم حبس سلمى الشيمي على ذمة القضية، بعدما ألقت شرطة الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض عليها، الأسبوع الماضي.

وتواجه أجهزة وزارة الداخلية منشئي المحتوى الإباحي والخليع على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “تيك توك”، حفاظا على قيم المجتمع وأخلاقياته حيث حققت نجاحات كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة أبرزها القبض على (الموديلز والتيكتوكر سلمى الشيمي وماما أنوش والبلوجر هدير عاطف وآخرين.)

هذا وسبق أن ألقت السلطات الأمنية في مصر، القبض على الموديل سلمى الشيمي، بسبب جلسة تصوير بمنطقة الأهرامات في عام 2018، وقررت النيابة العامة في ذلك الوقت حبسها.

وفي ديسمبر 2020، ألقي القبض عليها مرة أخرى في القضية التي عرفت إعلامياً بـ”فتاة سقارة”، بعد ظهورها في جلسة تصوير غير لائقة أمام هرم سقارة في البدرشين.

القبض على سلمى الشيمي
القبض على سلمى الشيمي
المصدرفيسبوك، موقع القاهرة 24، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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