الإثنين, أبريل 10, 2023
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ما هي أصعب لغة في العالم؟

"تؤكد اليونسكو مرة كل أسبوعين أن اللغة الأصلية ستختفي إلى الأبد إلى جانب ثقافتها وتاريخها."

كتب معالي بن عمر
أصعب لغات العالم watanserb.com
أصعب لغات العالم
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وطن-هل تريد أن تتعلم أصعب لغة في العالم؟ في الحقيقة، إذا احتلّت بعض اللغات الأوروبية مثل اليونانية أو الألمانية أو الفرنسية قائمة الـ10 لغات الأكثر تعقيدًا في العالم، فإن المركز الأول كان للّغة الصينية.

قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتجميع قائمة بأكثر اللغات صعوبة في التعلم في العالم. يعتمد هذا التصنيف الخطير جدًا على معايير محددة مثل وجود العروض والتصريف والتماثلات في اللغة بحسب تقريرٍ مجلة “جورنالدجيك” الفرنسية.

النطق يمكن أن يغير المعنى

إذا ظهرت اللغات الأوروبية عدة مرات كأفضل 10 لغات تقنية في العالم، فإنها لم تفز بالميدالية الذهبية. يجب أن تترك النصوص اللاتينية المركز الأول للسينوغرامات. لذلك فإن الصين هي التي فازت بتحدي أكثر اللغات تعقيدًا في العالم.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فمن بين الأسباب التي تميز تعقيد اللغة الصينية، هي كيفة نطقها. علاوة على ذلك، يمكن أن يغير النطق معنى الكلمة، لذا كن حذرًا جدًا عند التحدث. ومن هنا تأتي صعوبة أن تصبح ثنائي اللغة إذا لم تكن اللغة الأم.

ثمّ بعد ذلك، نجد اللغة اليونانية والعربية. لماذا اليونانية أكثر تعقيدًا من الآخرين؟ لأنها تنتمي إلى ما يسمى باللغات “التصريفية”، والتي تتميز بخصوصية وجود العديد من الكلمات المتغيرة وتأتي بأشكال مختلفة اعتمادًا على استخدامها.

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ويُذكر أن اللغات اللاتينية، والألمانية، والأيسلندية هي أيضًا لغات صعبة.

أصعب 10 لغات حسب اليونسكو:

  • لغة الماندرين الصينية
  • اللغة اليونانية
  • اللغة العربية
  • اللغة الايسلندية
  • اللغة اليابانية
  • اللغة الفنلندية
  • اللغة الألمانية
  • اللغة النرويجية
  • اللغة دانماركية
  • اللغة الفرنسية

اعتمادًا على أصلك، ستختلف الصعوبة

إذا كنت فرنسيًا، فستجد أنه من الأسهل التحدث باللغة الألمانية بدلاً من التحدث باللغة اليابانية أو الماندرين. وبالمثل، هناك بعض اللغات الجرمانية التي تبدو متشابهة على غرار: الألمانية والدنماركية والنرويجية، الي يوجد بها بعض أوجه التشابه الكبيرة. كما أخذ هذا التصنيف الذي وضعته اليونسكو في الاعتبار المستوى العام للصعوبة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير المنظمة إلى أن هناك أكثر من 6700 لغة يتم التحدث بها حول العالم. لسوء الحظ، 40٪ منهم على وشك الانقراض. تؤكد اليونسكو مرة كل أسبوعين أن اللغة الأصلية تختفي إلى الأبد إلى جانب ثقافتها وتاريخها.

لغة الماندرين الصينية
لغة الماندرين الصينية
المصدرجورنالدجيك-ترجمةوتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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