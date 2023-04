ما هي أصعب لغة في العالم؟

- Advertisement -

وطن-هل تريد أن تتعلم أصعب لغة في العالم؟ في الحقيقة، إذا احتلّت بعض اللغات الأوروبية مثل اليونانية أو الألمانية أو الفرنسية قائمة الـ10 لغات الأكثر تعقيدًا في العالم، فإن المركز الأول كان للّغة الصينية.

قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتجميع قائمة بأكثر اللغات صعوبة في التعلم في العالم. يعتمد هذا التصنيف الخطير جدًا على معايير محددة مثل وجود العروض والتصريف والتماثلات في اللغة بحسب تقريرٍ مجلة “جورنالدجيك” الفرنسية.

إذا ظهرت اللغات الأوروبية عدة مرات كأفضل 10 لغات تقنية في العالم، فإنها لم تفز بالميدالية الذهبية. يجب أن تترك النصوص اللاتينية المركز الأول للسينوغرامات. لذلك فإن الصين هي التي فازت بتحدي أكثر اللغات تعقيدًا في العالم.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فمن بين الأسباب التي تميز تعقيد اللغة الصينية، هي كيفة نطقها. علاوة على ذلك، يمكن أن يغير النطق معنى الكلمة، لذا كن حذرًا جدًا عند التحدث. ومن هنا تأتي صعوبة أن تصبح ثنائي اللغة إذا لم تكن اللغة الأم.

More than 6,700 languages are spoken worldwide but at least 40% are threatened with extinction.

The classroom has a vital role to play in keeping them alive!@UNESCO is calling on countries to implement mother language-based education: https://t.co/8IndXt4Tsx #MotherLanguageDay pic.twitter.com/DvBEYzZZzl

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) February 20, 2023