ما هي أصعب لغة في العالم؟

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وطن-هل تريد أن تتعلم أصعب لغة في العالم؟ في الحقيقة، إذا احتلّت بعض اللغات الأوروبية مثل اليونانية أو الألمانية أو الفرنسية قائمة الـ10 لغات الأكثر تعقيدًا في العالم، فإن المركز الأول كان للّغة الصينية.

قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتجميع قائمة بأكثر اللغات صعوبة في التعلم في العالم. يعتمد هذا التصنيف الخطير جدًا على معايير محددة مثل وجود العروض والتصريف والتماثلات في اللغة بحسب تقريرٍ مجلة “جورنالدجيك” الفرنسية.

النطق يمكن أن يغير المعنى

إذا ظهرت اللغات الأوروبية عدة مرات كأفضل 10 لغات تقنية في العالم، فإنها لم تفز بالميدالية الذهبية. يجب أن تترك النصوص اللاتينية المركز الأول للسينوغرامات. لذلك فإن الصين هي التي فازت بتحدي أكثر اللغات تعقيدًا في العالم.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فمن بين الأسباب التي تميز تعقيد اللغة الصينية، هي كيفة نطقها. علاوة على ذلك، يمكن أن يغير النطق معنى الكلمة، لذا كن حذرًا جدًا عند التحدث. ومن هنا تأتي صعوبة أن تصبح ثنائي اللغة إذا لم تكن اللغة الأم.

More than 6,700 languages are spoken worldwide but at least 40% are threatened with extinction. The classroom has a vital role to play in keeping them alive!@UNESCO is calling on countries to implement mother language-based education: https://t.co/8IndXt4Tsx #MotherLanguageDay pic.twitter.com/DvBEYzZZzl — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) February 20, 2023

ثمّ بعد ذلك، نجد اللغة اليونانية والعربية. لماذا اليونانية أكثر تعقيدًا من الآخرين؟ لأنها تنتمي إلى ما يسمى باللغات “التصريفية”، والتي تتميز بخصوصية وجود العديد من الكلمات المتغيرة وتأتي بأشكال مختلفة اعتمادًا على استخدامها.

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ويُذكر أن اللغات اللاتينية، والألمانية، والأيسلندية هي أيضًا لغات صعبة.

أصعب 10 لغات حسب اليونسكو:

لغة الماندرين الصينية

اللغة اليونانية

اللغة العربية

اللغة الايسلندية

اللغة اليابانية

اللغة الفنلندية

اللغة الألمانية

اللغة النرويجية

اللغة دانماركية

اللغة الفرنسية

اعتمادًا على أصلك، ستختلف الصعوبة

إذا كنت فرنسيًا، فستجد أنه من الأسهل التحدث باللغة الألمانية بدلاً من التحدث باللغة اليابانية أو الماندرين. وبالمثل، هناك بعض اللغات الجرمانية التي تبدو متشابهة على غرار: الألمانية والدنماركية والنرويجية، الي يوجد بها بعض أوجه التشابه الكبيرة. كما أخذ هذا التصنيف الذي وضعته اليونسكو في الاعتبار المستوى العام للصعوبة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير المنظمة إلى أن هناك أكثر من 6700 لغة يتم التحدث بها حول العالم. لسوء الحظ، 40٪ منهم على وشك الانقراض. تؤكد اليونسكو مرة كل أسبوعين أن اللغة الأصلية تختفي إلى الأبد إلى جانب ثقافتها وتاريخها.