ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الزمالك الصعب على البنك الأهلي

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وطن- قفز فريق الزمالك حامل اللقب السابق، إلى رابع جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوزه الشاق على منافسه البنك الأهلي بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات حساب الجولة الـ24.

كما سجّل هدف الزمالك (الفارس الأبيض) داخل شباك البنك الأهلي، اللاعب محمود حمدي الونش في الدقيقة الـ30.

مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

وجاء انتصار الزمالك بعد هزيمتين، وتعادل خلال المباريات الماضية في منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

بأسيست فتوح | الزمالك يسجل أول الأهداف برأسية قوية من الونش.. وصوت الجمهور يفاجئ الجميع لحظة الإعادة 🚀 شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/5jOVSWVUta pic.twitter.com/e9YIgpkxcc — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 9, 2023

كما شهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي الإثارة والقوة على مستوى التسديدات على المرمى الاستحواذ على الكرة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 11 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس البنك الأهلي إلى 10 تسديدات، واستحوذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 46%.

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كما سيلتقي فريق الزمالك أمام منافسه حرس الحدود، الخميس، في منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب (استاد حرس الحدود).

ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الجولة الـ24، كما يلي:

الأهلي 47 نقطة.

فيوتشر 45 نقطة.

بيراميدز 40 نقطة.

الزمالك 36 نقطة.

الاتحاد السكندري 36 نقطة.

المقاولون العرب 34 نقطة.

سموحة 31 نقطة.

غزل المحلة 30 نقطة.

فاركو 29 نقطة.

إنبي 29 نقطة.

سيراميكا كليوباترا 28 نقطة.

نادي أسوان 28 نقطة.

الداخلية 21 نقطة.

الإسماعيلي 20 نقطة.

طلائع الجيش 17 نقطة.

البنك الأهلي 17 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.

ترتيب هدّافي الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري 2023، على النحو الآتي:

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 9 أهداف.

مابولولو (الاتحاد السكندري) 9 أهداف.

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 8 أهداف.

محمد حمدي (نادي أسوان) 8 أهداف.

أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليو باترا) 7 أهداف.