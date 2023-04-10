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رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الزمالك الصعب على البنك الأهلي

منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري المصري 2023
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وطن- قفز فريق الزمالك حامل اللقب السابق، إلى رابع جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوزه الشاق على منافسه البنك الأهلي بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات حساب الجولة الـ24.

كما سجّل هدف الزمالك (الفارس الأبيض) داخل شباك البنك الأهلي، اللاعب محمود حمدي الونش في الدقيقة الـ30.

مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

وجاء انتصار الزمالك بعد هزيمتين، وتعادل خلال المباريات الماضية في منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

كما شهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي الإثارة والقوة على مستوى التسديدات على المرمى الاستحواذ على الكرة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 11 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس البنك الأهلي إلى 10 تسديدات، واستحوذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 46%.

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كما سيلتقي فريق الزمالك أمام منافسه حرس الحدود، الخميس، في منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب (استاد حرس الحدود).

ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الجولة الـ24، كما يلي:

الأهلي 47 نقطة.

فيوتشر 45 نقطة.

بيراميدز 40 نقطة.

الزمالك 36 نقطة.

الاتحاد السكندري 36 نقطة.

المقاولون العرب 34 نقطة.

الزمالك
الزمالك

سموحة 31 نقطة.

غزل المحلة 30 نقطة.

فاركو 29 نقطة.

إنبي 29 نقطة.

سيراميكا كليوباترا 28 نقطة.

نادي أسوان 28 نقطة.

الداخلية 21 نقطة.

الإسماعيلي 20 نقطة.

طلائع الجيش 17 نقطة.

البنك الأهلي 17 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.

ترتيب هدّافي الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري 2023، على النحو الآتي:

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 9 أهداف.

مابولولو (الاتحاد السكندري) 9 أهداف.

الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 8 أهداف.

محمد حمدي (نادي أسوان) 8 أهداف.

أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليو باترا) 7 أهداف.

المصدروطن + الزمالك + الدوري المصري تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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