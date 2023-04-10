الأهلي يُتوج بكأس مصر للمرة ال38 في تاريخه على حساب بيراميدز (فيديو)

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وطن- تُوج فريق الأهلي المصري ببطولة كأس مصر للمرة ال38، بعد فوزه على بيراميدز بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية المثيرة والقوية على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

وافتتح فريق بيراميدز أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال72، داخل مرمى الأهلي المصري، عن طريق اللاعب وليد الكرتي.

مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

وأدرك فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 74، عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا).

وعزز فريق الأهلي هدف الفوز الثاني في المباراة على بيراميدز، في الدقيقة ال105 من الوقت الإضافي، برأسية رائعة من توقيع حمدي فتحي.

لنستمتع معاً بالعديد من اللحظات الساحرة من تتويج فريقنا بكأس مصر على حساب بيراميدز🤩🏆🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/2nn7MwXBlk — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 11, 2023

كما وشهدت المباراة، طرد مدافع فريق الأهلي (المارد الأحمر)، محمد عبد المنعم في الدقيقة ال117، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، ليطرد على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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وتعد المرة ال38 الذي توج فيه المارد الأحمر الأهلاوي ببطولة كأس مصر 2023، خلال مسيرته الكروية.

تشكيلة الأهلي ضد بيراميدز

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر، مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

لحظة تتويج الأهلي بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز 🦅 pic.twitter.com/PrUnYSOBfc — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 10, 2023

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، عمرو السولية.

مركز الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم (كهربا).

الدوري المصري الممتاز

كما وسيلتقي فريق الأهلي بعد فوزه بالبطولة الثانية له بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك هذا الموسم، لمواجهة منافسه فاركو في منافسات الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة بيراميدز 1-2 الأهلي | نهائي كأس مصر ⚽️ برعاية Orange | The Brooks | Al Baraka Bank Egypt | La3eeb Misr- لعيب مصر pic.twitter.com/Jv4kB198jf — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 10, 2023

ويعتلي فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن وصيفه فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة للموسم الجاري.