الإثنين, أبريل 10, 2023
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رياضة

الأهلي يُتوج بكأس مصر للمرة ال38 في تاريخه على حساب بيراميدز (فيديو)

فوز الأهلي المصري على بيراميدز بهدفين ثمينين في نهائي كأس مصر 2023

كتب فارس أبو شيحة
تتويج الأهلي بكأس مصر 2023 watanserb.com
تتويج الأهلي بكأس مصر 2023
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وطن- تُوج فريق الأهلي المصري ببطولة كأس مصر للمرة ال38، بعد فوزه على بيراميدز بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية المثيرة والقوية على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

وافتتح فريق بيراميدز أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال72، داخل مرمى الأهلي المصري، عن طريق اللاعب وليد الكرتي.

مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

وأدرك فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 74، عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا).

تتويج الأهلي المصري بكأس مصر
تتويج الأهلي المصري بكأس مصر

وعزز فريق الأهلي هدف الفوز الثاني في المباراة على بيراميدز، في الدقيقة ال105 من الوقت الإضافي، برأسية رائعة من توقيع حمدي فتحي.

كما وشهدت المباراة، طرد مدافع فريق الأهلي (المارد الأحمر)، محمد عبد المنعم في الدقيقة ال117، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، ليطرد على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

الأهلي المصري
الأهلي المصري
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وتعد المرة ال38 الذي توج فيه المارد الأحمر الأهلاوي ببطولة كأس مصر 2023، خلال مسيرته الكروية.

تشكيلة الأهلي ضد بيراميدز

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر، مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، عمرو السولية.

مركز الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم (كهربا).

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

الدوري المصري الممتاز

كما وسيلتقي فريق الأهلي بعد فوزه بالبطولة الثانية له بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك هذا الموسم، لمواجهة  منافسه فاركو في منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن وصيفه فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + الأهلي المصري تويتر + بيراميدز تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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