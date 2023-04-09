الأحد, أبريل 9, 2023
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لا تنسى القيام بهذا.. عند دخولك غرفة الفندق

"إنها خدعة تتعلق بسلامتك وأكثر إذا كنت ستسافر بمفردك..."

كتب معالي بن عمر
لماذا عليك تجنب استعمال الأكواب الزجاجية في غرف الفنادق؟ مضيفة تجيب watanserb.com
تقول المضيفة "لا تشرب أبدًا من الأكواب الموجودة في غرفة الفندق لأنه عادة ما يقع استبدالها عند التنظيف."
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وطن-ممّا يجب أن تتحقق في غرفة فندق؟ لا شكّفي أنه عندما ندخل الغرفة التي حجزناها لأول مرة، لا سيما بعد القيام برحلة طويلة، نرغب أول شيء في الاستلقاء على السرير والراحة عند الوصول. لكن كن حذرًا، قبل القيام بذلك، من المهم التحقق من غرفة الفندق قبل الدخول وغلق الباب.

في كثير من الأحيان نسافر بصحبة أشخاص، وعلى الرغم من أننا دائمًا منتبهون، فإننا نشعر بالهدوء والأمان. ومع ذلك، عند السفر بمفردنا، من المهم دائمًا ضمان سلامتنا، حتى عند وصولنا إلى الفندق، بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

وفي هذا السياق، كشفت مضيفة طيران سابقة لمجلة Reader’s Digest، أن أول ما تقوم به منذ عدة سنوات عند وصولها إلى غرفتها بالفندق؛ هو وضع حقيبتها عند الباب وتركه مفتوحًا.

غرفة الفندق
غرفة الفندق

ثم وفقًا لما ترجمته “وطن“، تتأكد مُضيفة الطيران من أن الغرفة فارغة، وتبحث تحت السرير، أو داخل الحمام  أو خلف الستائر. وبمجرد التأكد من أنها بمفردها وأنه لم يتسلل أحد إلى غرفة نومها، تُغلق الباب وتضع الحقيبة بجوارها بحيث في حالة دخول شخص ما، فإنها ستُصدر ضوضاء، ما يجعلها تنتبه.

الحيل لضمان سلامتك

من ناحية أخرى، هناك حيل أخرى يمكن استخدامها لضمان سلامتك في غرفتك بالفندق. من المهم عدم ذكر رقم الغرفة بصوت عالٍ، وأيضًا، في حالة عدم رغبتك في التجسس، قد يكون تغطية ثقب الباب فكرة جيدة. في الواقع، في العديد من غرف الفنادق يمكن استخدامه في كلا الاتجاهين. افحصها بعناية، ثم قم بتغطيتها لتجنب أي مشاكل والحفاظ على خصوصيتك.

ولضمان صحتك وليس فقط سلامتك، قد يكون من الجيد أيضًا إيلاء اهتمام خاص لثلاثة عناصر لا تنقصها غرف الفندق أبدًا: صانع القهوة، وأكواب في حوض الحمام، وجهاز التحكم عن بعد. هذه ثلاثة أشياء لا يتم تنظيفها أبدًا بعناية خاصة ، لذلك بمجرد دخولك الغرفة، خاصة إذا كنت ستقضي بضعة أيام هناك، سيكون من الجيد تطهيرها أو إذا تجنبت استخدامها، فهذا أفضل بكثير.

تحقق ممّن في غرفة الفندق قبل الدخول إليها
تحقق ممّن في غرفة الفندق قبل الدخول إليها
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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