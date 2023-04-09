فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ غرقى في وادي “الصرمي” العماني

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وطن – تداول عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لعملية إنقاذ غرقى في وادي “الصرمي” بولاية الخابورة في سلطنة عمان.

ووادي “الصرمي” بولاية الخابورة، من أودية السلطنة المشهورة وبه عدد من القرى، وتغذيه وديان القرى التابعة له يبدأ من قرية “الخد” وينتهي مصبه في ولاية “‎صحم”.

عملية إنقاذ في وادي الصرمي بولاية الخابورة

وبحسب الفيديو فقد ظهر عدد من الأشخاص على حافة النهر وآخرين وسط المياه، وهم يتجاذبون حبلا طويلاً. فيما بدا أحد الأشخاص وهو متعلق به.

وبعد عدة محاولات يتمكن الشخص من الوصول إلى الحافة والنجاة بنفسه، وأفاد نشطاء أن الناجي من العمالة الوافدة دون تفاصيل أخرى.

عملية إنقاذ في وادي الصرمي بولاية الخابورة اليوم #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/T2FkEE1kLj — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) April 9, 2023

وأدت سيول الأودية القوية في سلطنة عمان إلى جرف معدات إنشاء الطريق الجديد في وادي الصرمي بولاية الخابورة، إثر الجريان القوي بفعل الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدد من محافظات السلطنة.

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وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عمانيون عدداً من الآليات وهي تنجرف جراء قوة السيول في المنطقة.

شاهد🎥#وادي الصرمي بولاية الخابورة يجرف معدات ثقيلة هذا اليوم الأحد #منخفض_جوي pic.twitter.com/pDFKxcUSrX — الموديل العماني (@OmanMeteorolgy) April 9, 2023

تحذير من غزارة الأمطار

وكانت الأرصاد الجوية العمانية حذرت من غزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولا ابتداءاً من صباح، الأحد 9 أبريل، إلى المساء على محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية وجبال الحجر والمناطق المجاورة لها والتي قد تتراووح من 10 الى 30 مللمتر.

وأهابت هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

وكانت أحدث التنبؤات الجوية قد أشارت إلى توقّعات بتأثّر أجواء السلطنة بأخدود من مُنخفض جوي سيتمركز بعيداً عن أجواء السلطنة.

ويتصادف مع تدفق كميات من الرطوبة ذات الخصائص الاستوائية من بحر العرب، بحيث ترتفع فرص الأمطار في عِدّة مُحافظات.