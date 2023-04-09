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فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ غرقى في وادي “الصرمي” العماني

أدت سيول الأودية القوية في سلطنة عمان إلى جرف معدات إنشاء الطريق الجديد في وادي الصرمي بولاية الخابورة إثر الجريان القوي بفعل الأمطار الغزيرة

كتب خالد الأحمد
انقاذ غرقى في وادي الصرمي watanserb.com
عملية إنقاذ غرقى في وادي "الصرمي" بولاية الخابورة في سلطنة عمان
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وطن – تداول عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لعملية إنقاذ غرقى في وادي “الصرمي” بولاية الخابورة في سلطنة عمان.

ووادي “الصرمي” بولاية الخابورة، من أودية السلطنة المشهورة وبه عدد من القرى، وتغذيه وديان القرى التابعة له يبدأ من قرية “الخد” وينتهي مصبه في ولاية “‎صحم”.

عملية إنقاذ في وادي الصرمي بولاية الخابورة

وبحسب الفيديو فقد ظهر عدد من الأشخاص على حافة النهر وآخرين وسط المياه، وهم يتجاذبون حبلا طويلاً. فيما بدا أحد الأشخاص وهو متعلق به.

وبعد عدة محاولات يتمكن الشخص من الوصول إلى الحافة والنجاة بنفسه، وأفاد نشطاء أن الناجي من العمالة الوافدة دون تفاصيل أخرى.

وأدت سيول الأودية القوية في سلطنة عمان إلى جرف معدات إنشاء الطريق الجديد في وادي الصرمي بولاية الخابورة، إثر الجريان القوي بفعل الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدد من محافظات السلطنة.

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وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عمانيون عدداً من الآليات وهي تنجرف جراء قوة السيول في المنطقة.

تحذير من غزارة الأمطار

وكانت الأرصاد الجوية العمانية حذرت من غزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولا ابتداءاً من صباح، الأحد 9 أبريل، إلى المساء على محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية وجبال الحجر والمناطق المجاورة لها والتي قد تتراووح من 10 الى 30 مللمتر.

وأهابت هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

وكانت أحدث التنبؤات الجوية قد أشارت إلى توقّعات بتأثّر أجواء السلطنة بأخدود من مُنخفض جوي سيتمركز بعيداً عن أجواء السلطنة.

ويتصادف مع تدفق كميات من الرطوبة ذات الخصائص الاستوائية من بحر العرب، بحيث ترتفع فرص الأمطار في عِدّة مُحافظات.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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