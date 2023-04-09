الأحد, أبريل 9, 2023
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رياضة

فالفيردي مهددٌ بعقوبة الإيقاف بعد اعتدائه بالضرب على لاعب فياريال

نجم الريال فالفيردي اعتدى بالضرب على لاعب فياريال بايينا في موقف حافلات ملعب سانتياغو برنابيو

كتب فارس أبو شيحة
اعتداء فالفيردي على لاعب فياريال watanserb.com
اعتداء فالفيردي على لاعب فياريال
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وطن-  يُواجه النجم الأوروغواياني فالفيردي لاعب وسط فريق ريال مدريد، عقوبة الإيقاف عن مباريات منافسة الدوري الإسباني، بعد اعتدائه بالضرب على لاعب فياريال، عقب المواجهة الماضية التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية ثمينة.

وذكرت صحيفة ” COPE” الإسبانية، بأن نجم ريال مدريد مهدد بالإيقاف عن  أربع مباريات فقط، بسبب حادثة الاعتداء على لاعب فياريال “بايينا” في موقف حافلات ملعب ” سانتياغو برنابيو”.

وبينت الصحيفة، بأن غياب لاعب ريال مدريد فالفيردي. لمدة أربع مباريات ، بالإضافة إلى إمكانية أن تكون هناك عقوبة من مكافحة العنف من قبل شرطة مدريد في العاصمة الإسبانية.

فالفيردي وبايينا
فالفيردي وبايينا

إيقاف فالفيردي عن مباريات الدوري الإسباني

من جهته، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن لاعب ريال مدريد فالفيردي اعتدى بالضرب على لاعب فياريال أليكس بايينا في موقف حافلات ملعب ” سانتياغو برنابيو”. عقب مباراة فريق ريال مدريد أمام فياريال، السبت.

كما وأردفت الصحيفة، ” لاعب فياريال بايينا تلفظ بإهانات تمس عائلة فالفيردي في مباراتي الفريقين في مباراتي كأس الملك والدوري الإسباني، وفق ما تحدث به مقربين من لاعب ريال مدريد”.

 اعتداء فالفيردي على لاعب فياريال

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وفي نفس السياق، كشفت صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن الأوروغواياني فالفيردي، انتظر لاعب الفريق المنافس بايينا بجوار حافلة فياريال عقب نهاية المباراة، وعند وصوله قام فالفيردي بلكم اللاعب على وجهه.

وأضافت، ” لاعب فياريال بايينا كان يستخدم هاتفه المحمول، ولم بتوقع ردة فعل فالفيردي..”.

كما ويعود بداية خلاف فالفيردي مع لاعب فياريال بايينا، إلى مباراة كلا الفريقين في بطولة كأس ملك إسبانيا في شهر يناير الماضي، التي انتهت بفوز ريال مدريد. بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، حيث قال لاعب فياريال إلى فالفيردي، ” ابكي الآن لأن ابنك لن يولد”.

فالفيردي
فالفيردي

وكان نجم ريال مدريد فالفيردي وزوجته بونينو، على وشك فقدان طفل كانت تحمله زوجته.

وينتهي عقد فالفيردي  صاحب ال23 عاماً مع نادي ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2027.

لاعب ريال مدريد فالفيردي
لاعب ريال مدريد فالفيردي
المصدروطن + ماركا +موندو ديبورتيفو +COPE
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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