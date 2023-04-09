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دراسة أميركية حديثة: هذا هو الوقت المحدد من اليوم لشرب القهوة لتبقى نشطًا طوال اليوم

"شرب القهوة بإفراط، يمكن أن يجعلنا نعاني من عواقب الاستخدام المُفرط..."

كتب معالي بن عمر
وقت شرب القهوة watanserb.com
وقت شرب القهوة
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وطن-تعتبر القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم. ففي إسبانيا وحدها، يبلغ متوسط ​​عدد الأكواب التي يتم شربها طوال أسبوع العمل (من الاثنين إلى الجمعة) 3.6 أكواب، وفقًا لبيانات “القهوة والشاي: عادات استهلاك القهوة في إسبانيا”.

وعلى الرغم من أننا نحتاج إلى شرب القهوة بمجرد الاستيقاظ من النوم وقهوة أخرى في منتصف الصباح وبعد الظهر، فإن هناك ساعة أو لحظة محددة من اليوم لشرب القهوة والتي ستجعلك نشيطًا طوال اليوم.

اللحظة التي يجب فيها شرب القهوة

بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن شرب القهوة بين الساعة 9.30 و 11.30 صباحًا، يعدّ الوقت المثالي لشربها وفقًا للدراسات التي أجراها باحث في جامعة Bethseda للعلوم الصحية في الولايات المتحدة.

وفي الواقع، نميل جميعًا إلى شرب كوب بمجرد استيقاظنا، للحصول على القليل من الطاقة الإضافية لبدء اليوم، ولكن اعتمادًا على الوقت الذي نبدأ فيه اليوم بشرب القهوة، سنكون نشيطين.

القهوة تخفض ضغط الدم..كم كوب يجب أن تشرب في اليوم؟ watanserb.com
القهوة

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن فوائد الكافيين تكون أقوى بكثير من 3 إلى 4 ساعات بعد الاستيقاظ بعد النهوض من السرير مباشرة. وفي منتصف الصباح، أي بين الساعة 9:30 و 11:30، يحتاج جسمنا إلى الطاقة، لاستئناف اليوم بأفضل طريقة ممكنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب القهوة بين تلك الساعات سيساعدك على تحمل اليوم بشكل أفضل وكذلك عدم إساءة استهلاك القهوة.

من ناحية أخرى، تذكر أيضًا أنه ينبغي ألا تشرب القهوة قبل الأكل إذا كنت لا ترغب في المخاطرة وكنت تعاني من مشاكل صحيّة مثل:

  • التهاب المعدة.
  • الارتجاع المعدي؛
  • اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية.
  • زيادة الشعور بالقلق.
  • صعوبة التركيز.
  • لا تشرب القهوة أبدًا بعد الساعة 6 مساءً.
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ومن ناحية أخرى، أظهرت الدراسات الحديثة، أنه يجب ألا تشرب القهوة أبدًا بعد الساعة 18:00 مساءً. وفي الواقع  وفقًا للمعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة (NIH)، بمجرد أن نشرب القهوة يمكننا أن نستمر في الشعور بآثار الكافيين لمدة تتراوح بين 4 و 6 ساعات (اعتمادًا على الكمية التي يتم تناولها)، لذلك إذا شربنا فنجانًا في وقت متأخر من الليل في فترة ما بعد الظهر، يمكن أن يؤثر علينا عندما نذهب إلى النوم.

تناول كوب من القهوة بعد الإفطار watanserb.com
كثير من مدمني شرب القهوة عادةً ما يشربونها فوراً بعد الإنتهاء من تناول الإفطار

كم فنجانًا من القهوة يجب أن تشربه في اليوم؟

بالنسبة للكمية التي ينصح بشربها، ينصح الخبراء بعدم تجاوز 400 ملليغرام من الكافيين في اليوم، وهو ما يعادل حوالي 4 أكواب في اليوم. من ناحية أخرى، دعونا لا ننسى أن مشروبات الطاقة وبعض المشروبات الغازية تحتوي أيضًا على مادة الكافيين أو ما شابهها، لذلك لا يمكننا شرب القهوة وهذا النوع من المشروبات، لأن أجسامنا يمكن أن تعاني من عواقب الاستخدام المُفرط.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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