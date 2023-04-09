الأحد, أبريل 9, 2023
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الهدهد

حقيقة إصابة وليد مهساس بالحسد ونقله للمستشفى بعد فيديو القطة (شاهد)

لاحقت العديد من الشائعات مؤخرا الشيخ الجزائري وليد مهساس عقب انتشار المقطع الخاص به مع القطة أثناء صلاة التراويح كالنار في الهشيم

كتب خالد الأحمد
نقل وليد مهساس إلى المستشفى watanserb.com
الإمام الجزائري وليد مهساس
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وطن – انتشرت خلال الساعات الماضية إشاعات عن نقل الإمام الجزائري وليد مهساس، الذي اشتُهر في العالم بفيديو يُظهر قطّة على كتفه وهو يصليّ إلى أحد المستشفيات الجزائرية وهو في حالة حرجة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية صورة قيل إنّها تُظهر الشيخ الجزائري وليد مهساس، في المستشفى.

وجاء في المنشور: “نقل الشيخ وليد مهساس للمستشفى في حالة حرجة”.

إشاعات لنقل الإمام وليد مهساس إلى المستشفى بحالة حرجة

وأرفق المنشور بصورة يظهر فيها الإمام الجزائري وكأنه على سرير مستشفى. ليتبين أن هذا الادّعاء غير صحيح والصورة التي تُظهره في سرير مستشفى مركّبة بطريقة الفوتوشوب.

إشاعات مغرضة لنقل الإمام مهساس إلى المستشفى

وحصدت الصورة، بهذا السياق، مئات المشاركات وآلاف التفاعلات، بعدما طارت شهرة الشيخ حول العالم في الأيام الماضية بسبب فيديو يُظهر قطّة على كتفه، وهو يعاملها برفق، فيما كان يؤمّ صلاة التراويح في أحد مساجد الجزائر.

وأشارت “خدمة تقصّي صحّة الأخبار العربية في وكالة فرانس برس، إلى أن الصورة الحقيقية منشورة عام 2011 في صحيفة الرياض السعودية.

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ويظهر فيها رجل في مستشفى، في مقال بعنوان “الموت الرخيص.. لا يوجد سرير شاغر في المستشفيات”.

وكُتب تعليق تحت الصورة “مريض يرقد في أحد مستشفيات العاصمة الأردنيّة عمّان”.

اختلاق قصّة لجذب التفاعلات

وعمد مروّجو الخبر المضلّل بحسب المصدر إلى إبدال صورة المريض بصورة الشيخ الجزائري وليد مهساس، لاختلاق قصّة وجذب التفاعلات.

وسبق أن استُخدمت هذه الصورة نفسها في سياق مضلّل آخر فنّده تقرير لخدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس.

وبحسب ما وقع عليه فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، ظهر هذا المنشور الكاذب بهذه الصيغة، مساء السبت في الثامن من أبريل.

لكن الشيخ ظهر على صفحته على فيسبوك بعد ظهور الخبر المضلّل، في صلاة جماعة ليلاً في المسجد نفسه الذي شهد الواقعة المدهشة.

الشيخ مهساس لم يتم تكريمه

وكان وليد مهساس كذّب منذ ايام تقارير إعلامية تداولت صورا له “خلال تكريمه” وذلك في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال وليد مهساس في مقطع الفيديو الذي نشره: “معكم العبد الضعيف الفقير إلى عفو ومغفرة ربه وليد مهساس وهذه الصفحة الوحيدة لنا.. فبعدما أشيع بأني أدليت بتصريحات بعد الحادثة العفوية التي وقعت بمسجدنا مسجد أبي بكر الصديق ببرج بوعريريج… وأنه قد تم تكريمي من طرف وزارة الشؤون الدينية… أصرح وأقول أني لم ولن أصرح لأي وسيلة إعلامية، تبقى الحادثة عفوية كما جاءت عفوية..”

وتابع قائلا: “وأُكَذِّبُ جميع الصور التي يتم تداولها بأنه قد تم تكريمي.. وبارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال…ورفع الله من مقامكم وأقداركم وأعز الله شأنكم”.

المصدروكالة فرانس برس + تويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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