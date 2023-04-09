“بيكيني وقُبل حارة” .. صور مثيرة لجورجينا على متن يخت رونالدو (شاهد)

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وطن – نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، مجموعة من الصور توثّق فيها شراءهما ليخت فاخر .

يخت رونالدو وجورجينا

وتعود الصور التي نشرتها جورجينا على حسابها الرسميّ في انستغرام، للعام الماضي 2020، وقت شرائها ورونالدو لليخت، وقالت إنّ الصور التقطت في صيف ذلك العام عندما ذهبا لشراء اليخت.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وتضمنت الصور التي نشرتها جورجينا، واحدةً لها وهي تقف وراء رونالدو أمام اليخت.

وفي صورة أخرى، يظهر رونالدو وهو يحتضن نجله الأكبر “جونيور” .

وفي صورة رومانسية، نشاهد جورجينا تقبل رونالدو على متن اليخت.

واستعرضت جورجينا مجموعة من حقائبها ذات الماركات العالمية المعروفة .

أسطول سيارات رونالدو

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ومعروف أنّه إلى جانب هذا اليخت وغيره، لدى كريستيانو رونالدو أسطول سيارات فاخرة، إذا استعرض قبل أيام إحدى تلك السيارات من طراز “بوجاتي شينتوديتشي” بقيمة 8.8 مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من 10 موديلات فقط حول العالم.

زواج جورجينا ورونالدو

وفي تصريحاتٍ لافتة، ألمحت جورجينا رودريغيز لحفل زفافها المنتظر، حيث زعمت أنّها وكريستيانو رونالدو “متزوجان أمام الله”، خلال إحدى حلقات مسلسل “أنا جورجينا“، الذي يتحدث عن مسيرتها، والذي تعرضه منصة نتفليكس.

وشرحت جورجينا رودريغيز العلاقة بينها وبين صديقها، رونالدو بصدر رحب وأكثر انفتاحاً مقارنةً بتصريحاتها السابقة.

قالت: “أنا حقًا لا أستطيع أن أكون متزوجة أكثر، أنا وكريستيانو رونالدو متزوجان في عيني الله، هذا كل ما يهمني”.

وتابعت جورجينا: “إنه يحمينا ويبقينا معاً. ومع ذلك، في يوم من الأيام، سيتبع ذلك حفل زفاف”. وأضافت: “أنا محظوظة لأنني أستطيع أن أريكم أن الأحلام تتحقق حقًا. وأنا أقدّر الفرص التي منحها الله لي”.

الجنس مع رونالدو

وفي اعتراف مثير، كشفت جورجينا في الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي “I’m Georgina”، عن المكان غير المعتاد الذي مارست فيه الجنس مع رونالدو.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

واعترفت جورجينا أنها مارست الجنس في المنتجع الصحي: “لقد فعلنا ذلك هناك”. بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.