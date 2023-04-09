الأحد, أبريل 9, 2023
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حياتنا

“بيكيني وقُبل حارة” .. صور مثيرة لجورجينا على متن يخت رونالدو (شاهد)

تعود الصور التي نشرتها جورجينا على حسابها الرسميّ في انستغرام، للعام الماضي 2020، وقت شرائها ورونالدو لليخت.

كتب أنس السالم
يخت رونالدو watanserb.com
جورجينا ورونالدو على متن اليخت
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وطن – نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، مجموعة من الصور توثّق فيها شراءهما ليخت فاخر .

يخت رونالدو وجورجينا 

وتعود الصور التي نشرتها جورجينا على حسابها الرسميّ في انستغرام، للعام الماضي 2020، وقت شرائها ورونالدو لليخت، وقالت إنّ الصور التقطت في صيف ذلك العام عندما ذهبا لشراء اليخت.

 

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وتضمنت الصور التي نشرتها جورجينا، واحدةً لها وهي تقف وراء رونالدو أمام اليخت.

يخت رونالدو
رونالدو وجورجينا أمام اليخت

وفي صورة أخرى، يظهر رونالدو وهو يحتضن نجله الأكبر “جونيور” .

ابن رونالدو
رونالدو يحتضن نجله الأكبر “جونيور”

وفي صورة رومانسية، نشاهد جورجينا تقبل رونالدو على متن اليخت.

جورجينا تقبل رونالدو على متن اليخت
جورجينا تقبل رونالدو على متن اليـخت

واستعرضت جورجينا مجموعة من حقائبها ذات الماركات العالمية المعروفة .

حقائب جورجينا
حقائب جورجينا

أسطول سيارات رونالدو 

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ومعروف أنّه إلى جانب هذا اليخت وغيره، لدى كريستيانو رونالدو أسطول سيارات فاخرة، إذا استعرض قبل أيام إحدى تلك السيارات من طراز “بوجاتي شينتوديتشي” بقيمة 8.8 مليون جنيه إسترليني، وهي واحدة من 10 موديلات فقط حول العالم.

زواج جورجينا ورونالدو

وفي تصريحاتٍ لافتة، ألمحت جورجينا رودريغيز لحفل زفافها المنتظر، حيث زعمت أنّها وكريستيانو رونالدو “متزوجان أمام الله”، خلال إحدى حلقات مسلسل “أنا جورجينا“، الذي يتحدث عن مسيرتها، والذي تعرضه منصة نتفليكس.

جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو

وشرحت جورجينا رودريغيز العلاقة بينها وبين صديقها، رونالدو بصدر رحب وأكثر انفتاحاً مقارنةً بتصريحاتها السابقة.

قالت: “أنا حقًا لا أستطيع أن أكون متزوجة أكثر، أنا وكريستيانو رونالدو متزوجان في عيني الله، هذا كل ما يهمني”.

وتابعت جورجينا: “إنه يحمينا ويبقينا معاً. ومع ذلك، في يوم من الأيام، سيتبع ذلك حفل زفاف”. وأضافت: “أنا محظوظة لأنني أستطيع أن أريكم أن الأحلام تتحقق حقًا. وأنا أقدّر الفرص التي منحها الله لي”.

الجنس مع رونالدو

وفي اعتراف مثير، كشفت جورجينا في الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي “I’m Georgina”، عن المكان غير المعتاد الذي مارست فيه الجنس مع رونالدو.

 

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A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

واعترفت جورجينا أنها مارست الجنس في المنتجع الصحي: “لقد فعلنا ذلك هناك”. بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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