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رياضة

بالأرقام..هالاند أفضل من تشيلسي في الدوري الإنجليزي

هالاند يتفوق على تشيلسي على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
هالاند أفضل من تشيلسي watanserb.com
هالاند أفضل من تشيلسي
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 وطن- تفوق النجم النرويجي إرلينغ هالاند 22 عاماً، لاعب نادي مانشستر سيتي، على فريقه المنافس تشيلسي على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفق الإحصائيات والأرقام، فإن نجم مانشستر سيتي هالاند، قد لعب هذا الموسم حتى الآن 27 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 30 هدفاً. كما أن سعر صفقة اللاعب تبلغ نحو 50 مليون جنيه إسترليني.

هالاند أفضل من تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أما نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز)، فقد لعب الفريق 30 مباراة في الموسم الجاري، استطاع من خلالها تسجيل 29 هدفاً. كما أن سعر ما أنفقه النادي في الميركاتو الماضي على صفقات التعاقد مع اللاعبين نحو 4 مليارات جنيه إسترليني.

وبذلك يفوق الفتي الذهبي الأشقر هالاند نجم فريق مانشستر سيتي، على نتائج فريق تشيلسي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) حتى يومنا هذا.

كما وينتهي عقد هالاند مع نادي مانشستر سيتي، حتى ال30 من شهر يونيو/ حزيران عام 2027. بشرط جزائي لفسخ العقد مع اللاعب ب200 مليون يورو.

هالاند هداف الدوري الإنجليزي

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كما ويتربع إرلينغ هالاند على صدارة جدول هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023. برصيد 30 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن أقرب المنافسين له على الصدارة، وهو نجم توتنهام والهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي هاري كين برصيد 23 هدفاً.

وتلقى فريق تشيلسي تحت قيادة المدرب الإنجليزي لامبارد الخسارة. أمام وولفرهامبتون بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

تشليسي
تشليسي

كما وسيواجه البلوز حامل لقب دوري أبطال أوروبا ريال مدريد، في دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب ( سانتياغو برنابيو)، الأربعاء.

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز ال11 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 39 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة أرسنال برصيد 72 نقطة لهذا الموسم.

فريق تشيلسي
فريق تشيلسي
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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