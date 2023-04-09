إعدام ميداني لمتخابر تعاون مع الاحتلال في استهداف قادة عرين الأسود وهذه اعترافاته (شاهد)

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وطن- قتل العميل زهير الغليط الذي تعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث عُثر على جثمانه وقد تعرض لعدة طلقات نارية في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وحضرت عناصر شرطة الأمن الوقائي الفلسطيني إلى مكان الحادثة، للتحقيق في تفاصيل ما جرى، وسط تجمهّر الشبان في المكان، ما دفع القوى الأمنية لإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع عليهم.

وقالت مصادر فلسطينية، إنّ الغليط كان متخابرا مع قوات الاحتلال، ولهذا السبب تم إطلاق النار عليه.

“The officer rewarded me with a pack of cigarettes” The Palestinian spy executed today by the Lion’s Den commenting on one of his missions, involving the assassination of 3 Palestinians during daylight feb 2022. pic.twitter.com/UMS2lkJYSo — Younis | يونس (@ytirawi) April 8, 2023

وشارك هذا العميل مع قوات الاحتلال، في جرائم قتل كل من الشهداء محمد العنزي، وعبود صبح، وأدهم مبروكة “الشيشاني”، ومحمد الدخيل، وأشرف المبسلط في مدينة نابلس.

وانتشر مقطع فيديو، على موقع تويتر، يوثّق اعترافات زهير الغليط المتخابر، قائلا إنه طُلِب منه في المرة الأولى رصد تحركات الشهيد “الشيشاني” ومَن معه، وفعل ذلك وكوفئ عليه من الاحتلال.

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وأضاف أنه استُدعي إلى أراضي الداخل المحتل من قبل سلطات الاحتلال بذريعة العمل، ثم عاد وكُلِّف في المرة الثانية برصد منزل “أبو صالح العزيزي” في مدينة نابلس.

I am having goosebumps: Mission (2) of the spy The spy was directly involved in the assassination of the founder of the LD Mohammed Azizi & Abod Sobh. He collected all details of their environment, and participated with a military uniform with the forces the night of the raid! pic.twitter.com/TLvesJJnC5 — Younis | يونس (@ytirawi) April 9, 2023

وارتدى “الغليط” ملابس القوات الخاصة وشارك جيش الاحتلال في عملية رصد منزل “العزيزي”، حيث تم استهداف الشهداء بعد اشتباك مسلح في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة.

Now: Confessions of the collaborator with Israeli army, that was executed by Lion’s Den operatives earlier today. pic.twitter.com/52j3UYDHZt — Younis | يونس (@ytirawi) April 8, 2023

بيان عرين الأسود

في غضون ذلك، قالت مجموعة عرين الأسود، في بيان، إنها تستوفي حاليا بعض الإجراءات الأمنية، ثم توضح للجمهور الفلسطيني والرأي العام كل ما يلزم حول “المتخابر” مع الاحتلال الإسرائيلي، موثقاً توثيقاً دقيقاً.

وأضافت أن أمر كل متخابر مع الاحتلال الإسرائيلي قد كشف، متابعة: “نحن نتابعكم في أماكن تواجدكم ولن يحميكم أحد ولو تَحَصَّنتُم أيّنَما كُنْتُم”.

وذكرت المجموعة: “شهداؤنا الأحبة، ناموا قريري الأعين فخلفكم رجال لم يخونوا العهد ولن يتراجعوا خطوة للوراء”.

كيف حامت الشكوك حول المتخابر؟

والعميل زهير الغليط، يبلغ من العمر 23 عاما، ودارت حوله الشكوك من قبل عرين الأسود، بعد رصد العديد من تصرفاته المثيرة للشك والريبة من ملابسه الباهظة وأجهزة الهاتف الحديثة والمركبات التي اشتراها واستبدلها في فترة قصيرة.

وكان زهير قد تواجد في معظم أماكن استهداف قادة العرين الأسود في نابلس، وظهر في مقطع صغير من برنامج ما خفي أعظم، وقد كان دليلا لمعدي البرنامج وهي شركة خاصة قامت بإجراء المقابلات والتسجيلات للشخصيات التي تمحور حولها البرنامج.