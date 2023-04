إعدام ميداني لمتخابر تعاون مع الاحتلال في استهداف قادة عرين الأسود وهذه اعترافاته (شاهد)

- Advertisement -

وطن- قتل العميل زهير الغليط الذي تعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث عُثر على جثمانه وقد تعرض لعدة طلقات نارية في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وحضرت عناصر شرطة الأمن الوقائي الفلسطيني إلى مكان الحادثة، للتحقيق في تفاصيل ما جرى، وسط تجمهّر الشبان في المكان، ما دفع القوى الأمنية لإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع عليهم.

وقالت مصادر فلسطينية، إنّ الغليط كان متخابرا مع قوات الاحتلال، ولهذا السبب تم إطلاق النار عليه.

The Palestinian spy executed today by the Lion’s Den commenting on one of his missions, involving the assassination of 3 Palestinians during daylight feb 2022. pic.twitter.com/UMS2lkJYSo

وشارك هذا العميل مع قوات الاحتلال، في جرائم قتل كل من الشهداء محمد العنزي، وعبود صبح، وأدهم مبروكة “الشيشاني”، ومحمد الدخيل، وأشرف المبسلط في مدينة نابلس.

وانتشر مقطع فيديو، على موقع تويتر، يوثّق اعترافات زهير الغليط المتخابر، قائلا إنه طُلِب منه في المرة الأولى رصد تحركات الشهيد “الشيشاني” ومَن معه، وفعل ذلك وكوفئ عليه من الاحتلال.

وأضاف أنه استُدعي إلى أراضي الداخل المحتل من قبل سلطات الاحتلال بذريعة العمل، ثم عاد وكُلِّف في المرة الثانية برصد منزل “أبو صالح العزيزي” في مدينة نابلس.

I am having goosebumps: Mission (2) of the spy

The spy was directly involved in the assassination of the founder of the LD Mohammed Azizi & Abod Sobh. He collected all details of their environment, and participated with a military uniform with the forces the night of the raid! pic.twitter.com/TLvesJJnC5

— Younis | يونس (@ytirawi) April 9, 2023