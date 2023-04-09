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إعدام ميداني لمتخابر تعاون مع الاحتلال في استهداف قادة عرين الأسود وهذه اعترافاته (شاهد)

عرين الأسود قالت إنها تستوفي حاليا بعض الإجراءات الأمنية وستوضح للجمهور الفلسطيني والرأي العام كل ما يلزم حول المتخابر

كتب سالم حنفي
زهير الغليط watanserb.com
زهير الغليط
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وطن- قتل العميل زهير الغليط الذي تعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث عُثر على جثمانه وقد تعرض لعدة طلقات نارية في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وحضرت عناصر شرطة الأمن الوقائي الفلسطيني إلى مكان الحادثة، للتحقيق في تفاصيل ما جرى، وسط تجمهّر الشبان في المكان، ما دفع القوى الأمنية لإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع عليهم.

وقالت مصادر فلسطينية، إنّ الغليط كان متخابرا مع قوات الاحتلال، ولهذا السبب تم إطلاق النار عليه.

وشارك هذا العميل مع قوات الاحتلال، في جرائم قتل كل من الشهداء محمد العنزي، وعبود صبح، وأدهم مبروكة “الشيشاني”، ومحمد الدخيل، وأشرف المبسلط في مدينة نابلس.

وانتشر مقطع فيديو، على موقع تويتر، يوثّق اعترافات زهير الغليط المتخابر، قائلا إنه طُلِب منه في المرة الأولى رصد تحركات الشهيد “الشيشاني” ومَن معه، وفعل ذلك وكوفئ عليه من الاحتلال.

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وأضاف أنه استُدعي إلى أراضي الداخل المحتل من قبل سلطات الاحتلال بذريعة العمل، ثم عاد وكُلِّف في المرة الثانية برصد منزل “أبو صالح العزيزي” في مدينة نابلس.

إعدام ميداني لمتخابر تعاون مع الاحتلال في استهداف قادة عرين الأسود وهذه اعترافاته
إعدام ميداني لمتخابر تعاون مع الاحتلال في استهداف قادة عرين الأسود وهذه اعترافاته

وارتدى “الغليط” ملابس القوات الخاصة وشارك جيش الاحتلال في عملية رصد منزل “العزيزي”، حيث تم استهداف الشهداء بعد اشتباك مسلح في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة.

بيان عرين الأسود

في غضون ذلك، قالت مجموعة عرين الأسود، في بيان، إنها تستوفي حاليا بعض الإجراءات الأمنية، ثم توضح للجمهور الفلسطيني والرأي العام كل ما يلزم حول “المتخابر” مع الاحتلال الإسرائيلي، موثقاً توثيقاً دقيقاً.

وأضافت أن أمر كل متخابر مع الاحتلال الإسرائيلي قد كشف، متابعة: “نحن نتابعكم في أماكن تواجدكم ولن يحميكم أحد ولو تَحَصَّنتُم أيّنَما كُنْتُم”.

وذكرت المجموعة: “شهداؤنا الأحبة، ناموا قريري الأعين فخلفكم رجال لم يخونوا العهد ولن يتراجعوا خطوة للوراء”.

كيف حامت الشكوك حول المتخابر؟

والعميل زهير الغليط، يبلغ من العمر 23 عاما، ودارت حوله الشكوك من قبل عرين الأسود، بعد رصد العديد من تصرفاته المثيرة للشك والريبة من ملابسه الباهظة وأجهزة الهاتف الحديثة والمركبات التي اشتراها واستبدلها في فترة قصيرة.

وكان زهير قد تواجد في معظم أماكن استهداف قادة العرين الأسود في نابلس، وظهر في مقطع صغير من برنامج ما خفي أعظم، وقد كان دليلا لمعدي البرنامج وهي شركة خاصة قامت بإجراء المقابلات والتسجيلات للشخصيات التي تمحور حولها البرنامج.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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