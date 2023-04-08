السبت, أبريل 8, 2023
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حياتنا

هذا هو حجم ثروة ميسي ورونالدو .. لكنّهما غائبين عن قائمة “المليارديرات”

تصدّر ميسي قائمة مجلة "فوربس" للرياضيين الأعلى أجراً عام 2022، إذ جمع 130 مليون دولار، يليه جيمس بـ121 مليوناً، ثم رونالدو بـ115 مليوناً

كتب أنس السالم
ثروة ميسي ورونالدو watanserb.com
ثروة ميسي ورونالدو
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وطن– يُنظر إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، على أنهما من أساطير لعبة كرة القدم، لكن رغم تقاضيهما عشرات ملايين الدولارات سنوياً، فإنّهما غابا عن قائمة “المليارديرات” التي أصدرتها مجلة “فوربس” العالمية.

صافي ثروة ميسي ورونالدو

وتصدّر ميسي قائمة مجلة “فوربس” للرياضيين الأعلى أجراً عام 2022، إذ جمع 130 مليون دولار، يليه جيمس بـ 121 مليوناً، ثم رونالدو بـ115 مليوناً، وفق مجلة “فوربس“.

 

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ثروة ليبرون جيمس وتايغر وودز

وذكرت تقارير إعلامية، أنّ صافي ثروة ميسي ورونالدو تبلغ نحو مليار دولار بفارق كبير عن الرياضيين الوحيدين اللذين ما زالا ينشطان في الميدان وتواجدا في القائمة، وهما الثنائي الأميركي ليبرون جيمس أسطورة دوري كرة السلة الأميركية، وتايغر وودز أسطورة الغولف، حيث تتفوق ثروة الثنائي الأميركي ما يملكه الثنائي الأرجنتيني والبرتغالي بمقدار الضعف.

 

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 وتبلغ صافي ثروة “وودز” نحو 1.1 مليار دولار، أما مواطنه جيمس فربح طوال مسيرته المهنية مليار دولار، وفق مجلة “فوربس” الأميركية، مما يعني أن ثروة الثنائي مجتمعة وصلت إلى 2.1 مليار دولار.

 

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وبناءً على هذه الأرقام، يؤكّد “سبورتس كيدا” أنّ هذا المبلغ أكثر من ضعف صافي ثروة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مجتمعين بقيمة نحو مليار دولار.

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وتُوّج وودز بـ15 بطولة كبرى في الغولف، بالإضافة إلى 82 لقباً أخرى في بطولات المحترفين.

أما جيمس أسطورة لوس أنجلوس ليكرز، فقد توّج ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين 4 مرات، ونجح في تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط المسجلة بالبطولة الأشهر عالمياً. وذلك في فبراير/شباط 2023، عندما وصل حينها إلى 38 ألفاً و600 نقطة.

وكان الثنائي “جيميس وودز”، انضمّا إلى قائمة “المليارديرات” الجدد في عالم الرياضة، التي تضمّ 12 مليارديراً، وهما الوحيدان اللذان لا يزالان في الميدان. بحسب ما نشرت “الجزيرة“.

وجاء وودز وجيمس في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب في قائمة “فوربس”، بعد روبرت وودي جونسون (3.4 مليارات دولار)، ولاري تانينباوم (2 مليار)، وديفيد بليتسر ومارك ديفيس (1.9 مليار)، وإيمي أدامز (1.7 مليار)، وإيرفينغ غروسبيك (1.6)، والأشقاء هال وجنيفر وجيسيكا شتاينبرينز 1.3 مليار لكل منهم)، ثم وودوز جيمس، وأخيراً توتو وولف (مليار).

المصدرفوربس - الجزيرة
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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