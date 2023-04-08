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الهدهد

مفاجأة مدوية عن مآدب محمد بن سلمان في إفطار رمضان

غضب متصاعد داخل الأسرة السعودية المالكة من سياسات وممارسات ولي العهد

كتب خالد السعدي
مآدب محمد بن سلمان watanserb.com
محمد بن سلمان
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وطن– كشفت مصادر سعودية، مفاجأة عن مآدب الإفطار التي يُقيمها ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان خلال شهر رمضان الكريم.

وقال حساب “العهد الجديد” في تغريدة على موقع تويتر، رصدتها “وطن”: “مفاجأة رمضان ابن سلمان.. دعوات المآدب التي تقدم تكريما لكبار ضيوف المملكة، والتي من المفترض أن تضم نخبا محلية وتجارا وعلماء، أصبحت محصورة بإتباع محمد بن سلمان، وتوجه الدعوة أحيانا لشخصيات لا ترقى أن تجلس في مجالس بلوت، فضلا عن تمثيلها للمملكة في هكذا محافل”.

وأضاف: “تخيلوا مثلا، أن دعوات المآدب أصبحت توجه لصاحب مقالة لك العتبىيا نتن ياهو، الكاتب أحمد الفراج، وللكاتب الذي لا يقرأ له أحد، خالد السليمان، والكاتب الفظ عبدالعزيز الجار الله.. تخيلوا أن هذه نخب ابن سلمان التي يقدمها ممثلة عن المملكة!”.

غضب داخل الأسرة المالكة من ابن سلمان

يأتي ذلك بعد أيام من الكشف عن من الغضب التي تسود داخل الأسرة المالكة في السعودية، بسبب السياسات التي يتبعها ولي العهد محمد بن سلمان.

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وقال حساب “رجل دولة” الشهير على موقع تويتر، في تغريدة رصدتها “وطن”: “حدثني أحد الأمراء الشباب أن والده وأعمامه ليسوا راضين عن سياسات بن سلمان، وأنهم نادمين على الاستهانة به وعدم التصدي له منذ البداية. قلت له أن التغيير ما يزال ممكناً بشرط أن يكون العمل متقناً ومنظماً”.

حديث عن تشكيل جبهة موحدة ضد ابن سلمان

تجدر الإشارة أيضا، إلى أنه سبق أن تم الكشف عن بشأن خطوات يتمّ تنفيذُها بصمت منذ أشهر لتشكيل جبهة موحدة ضد ولي العهد من أمراء آل سعود.

وقالت المصادر، إنّ كبار الأمراء المهمشين في آل سعود يتوحّدون على أن استمرار الصمت على سياسات محمد بن سلمان سيعني تهميشاً كبيراً لهم، وإضعافاً أكبر للعائلة الحاكمة، وأضافت أنّ مجالس أمراء آل سعود ترى أنه إذا استمرّ الحال على هذا المنوال الذي يسير فيه محمد بن سلمان، فإنّ مصير العائلة المالكة هو الزوال.

وتسبّبت إجراءات محمد بن سلمان في التعامل مع الملفات الخاصة بالعائلة الملكية في السعودية، في مشكلات أثارت تحذيرات من انهيار العائلة المالكة، وانهيار نظام الحكم الملكي في المملكة، لو بقي الحال على ما هو عليه.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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