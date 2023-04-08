مستعدٌ لتخفيض راتبه.. كانسيلو يقترب من الانضمام لبرشلونة

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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب النجم البرتغالي جواو كانسيلو 28 عاماً، من الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت صحفية “سبورت” الإسبانية، بأن البرتغالي كانسيلو مستعدٌ لتخفيض راتبه للانتقال إلى نادي برشلونة في الصيف القادم.

انتقال كانسيلو إلى برشلونة

كما وأضافت الصحيفة الإسبانية، ” البرتغالي كانسيلو يلعب حالياً مع نادي بايرن ميونخ. معاراً من مانشستر سيتي الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري”.

🚨 DeadlineDayLiveSPORT | برشلونة يريد التعاقد مع جواو كانسيلو المعار الى بايرن ميونخ من مانشستر سيتي هذا الصيف. pic.twitter.com/LxLa45eNng — كرم بارسا – Karam Barca (@KrmBarsa) April 7, 2023

وينتهي عقد كانسيلو لاعب الظهير الأيمن مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في شهر يونيو/ حزيران بصيف عام 2027.

من هو البرتغالي كانسيلو؟!

وبدأ النجم البرتغالي كانسيلو مسيرته الكروية من بوابة نادي بنفيكا في عام 2012، لينتقل بعدها إلى صفوف فالنسيا على سبيل الإعارة في عام 2014.

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كما ولعب اللاعب كانسيلو مع فريق إنتر ميلان الإيطالي في صيف عام 2017، وانتقل بعدها إلى صفوف فريق يوفنتوس (السيدة العجوز) في صيف عام 2018، ثم الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2019. لينتقل بعدها إلى بايرن ميونخ الألماني في صيف 2023.

وتوج لاعب مانشستر سيتي كانسيلو بالعديد من الألقاب مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية العجوز خلال مسيرته الاحترافية، لعل أبرزها الدوري البرتغالي والإيطالي والإنجليزي. وكأس السوبر الإيطالي والرابطة الإنجليزية.

كما وتوج كانسيلو مع منتخب البرتغال (الملاحون)، بلقب دوري الأمم الأوروبية في عام 2018-2019.

يذكر بأن فريق برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني 71 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف ريال مدريد برصيد 59 نقطة لهذا الموسم.