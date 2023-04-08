السبت, أبريل 8, 2023
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رياضة

مستعدٌ لتخفيض راتبه.. كانسيلو يقترب من الانضمام لبرشلونة

كانسيلو مستعدٌ لتخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى نادي برشلونة

كتب فارس أبو شيحة
انتقال كانسيلو إلى برشلونة watanserb.com
انتقال كانسيلو إلى برشلونة
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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب النجم البرتغالي جواو كانسيلو 28 عاماً، من الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت صحفية “سبورت” الإسبانية، بأن البرتغالي كانسيلو مستعدٌ لتخفيض راتبه للانتقال إلى نادي برشلونة في الصيف القادم.

انتقال كانسيلو إلى برشلونة

كما وأضافت الصحيفة الإسبانية، ” البرتغالي كانسيلو يلعب حالياً مع نادي بايرن ميونخ. معاراً من مانشستر سيتي الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري”.

وينتهي عقد كانسيلو لاعب الظهير الأيمن مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في شهر يونيو/ حزيران بصيف عام 2027.

من هو البرتغالي كانسيلو؟!

وبدأ النجم البرتغالي كانسيلو مسيرته الكروية من بوابة نادي بنفيكا في عام 2012، لينتقل  بعدها إلى صفوف فالنسيا على سبيل الإعارة في عام 2014.

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كما ولعب اللاعب كانسيلو مع فريق إنتر ميلان الإيطالي في صيف عام 2017، وانتقل بعدها  إلى صفوف فريق يوفنتوس (السيدة العجوز) في صيف عام 2018، ثم الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2019. لينتقل بعدها إلى بايرن ميونخ الألماني في صيف 2023.

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

وتوج لاعب مانشستر سيتي كانسيلو بالعديد من الألقاب مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية العجوز خلال مسيرته الاحترافية، لعل أبرزها الدوري البرتغالي والإيطالي والإنجليزي. وكأس السوبر الإيطالي والرابطة الإنجليزية.

البرتغالي كانسيلو
البرتغالي كانسيلو

كما وتوج كانسيلو مع منتخب البرتغال (الملاحون)، بلقب دوري الأمم الأوروبية في عام 2018-2019.

يذكر بأن فريق برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني 71 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف ريال مدريد برصيد 59 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + سبورت الكتالونية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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