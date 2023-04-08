السبت, أبريل 8, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدفضيحة غيث وبرنامج "قلبي اطمأن" في سوريا.. ما علاقة الخوذ البيضاء؟ (شاهد)
الهدهد

فضيحة غيث وبرنامج “قلبي اطمأن” في سوريا.. ما علاقة الخوذ البيضاء؟ (شاهد)

برنامج "قلبي اطمأن" يزور ويستخدم مقاطع من الدفاع المدني السوري خلال إنقاذه للعالقين تحت الأنقاض في الشمال المُحرّر على أنها في مناطق النظام السوري

كتب خالد الأحمد
غيث وبرنامج قلبي اطمأن watanserb.com
غيث وبرنامج قلبي اطمأن
- Advertisement -

وطن- اعتاد الإعلامي الإماراتي المدعو “غيث” في برنامجه “قلبي اطمأن” على تسجيل حلقات من مناطق سيطرة النظام السوري، التي ضربها الزلزال دون الاقتراب من مناطق ريف إدلب التي دفعت الثمن الأغلى جراء الزلزال الذي أصاب مناطق واسعة فيها وقتل وشرد الملايين.

“قلبي اطمأن” ونظام الأسد وهدف الإمارات

وبرنامج “قلبي اطمأن” هو برنامج واقعي تلفزيوني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وهو تجربة اجتماعيه يسافر فيها الشاب الاماراتي “غيث” إلى دول عدة حول العالم لمساعدة المحتاجين.

ولكن البعض رأى أن هذا المشروع أريد منه التغطية على حقيقة الإمارات وإظهارها بمظهر المحب للخير في الشارع العربي، على غرار الحملة التي سميت “الفارس الشهم 2” لإغاثة منكوبي الزلزال ولكن في مناطق سيطرة النظام، ووصلت بهم المهزلة إلى تخصيصي موائد في مناطق سيطرة النظام لا يصوم فيها الناس ولا يصلون، وفق ناشطين.

فضيحة غيث وبرنامج "قلبي اطمأن" في سوريا
فضيحة غيث وبرنامج “قلبي اطمأن” في سوريا

وفي فضيحة جديدة للإمارات فإن برنامج “قلبي اطمأن” الذي لم يطمئن قلوب منكوبي الزلزال خارج سيطرة نظام الأسد لمرة واحدة، استخدم فيديوهات لعناصر “الخوذ البيضاء” في إدلب وهم يقومون بعمليات إنقاذ، وأظهرها على أنها في مناطق النظام وتحسب لنظام بشار.

وفي إحدى حلقات “قلبي اطمأن” من مناطق سيطرة النظام، ظهر أحد المؤيدين للنظام وهو يتحدث عن فقدان زوجته وأطفاله الذين دفنوا تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب مناطق من الساحل السوري.

- Advertisement -

وتمكن الرجل من الوصول إلى المكان الذي وجدت فيه زوجته واستعان بالمسعفين، ولكن لم يتمكنوا من الوصول إليها بسبب أعمدة الباطون المنهارة، وكانت هناك فتحة فقط.

ولوحظ أن البرنامج في هذه القصة يعرض مقاطع إنقاذ لفريق الخوذ البيضاء المعارض للنظام السوري، على أنها عملية إنقاذ داخل مناطق سيطرة النظام.

دور مشبوه للإمارات

وتباينت ردود وتعليقات رواد المواقع التواصل حيال برنامج “قلبي اطمأن” ودوره المشبوه، حيث علق الإعلامي” قتيبة الياسين” :”لا يوجد شيء تفعله الإمارات يحمل الخير لا شيء بالمطلق.”

وأضاف :”كل ما تقوم به يحمل الشر حتى برنامج قلبي اطمأن كل شيء بالمطلق لا يزوّر الحقيقة عمداً إلا شيطان”.

وتابع:”تعرضون مقاطع للخوذ البيضاء على أنها من عند نظام الأسد ما كل هذا الشر كيف لكم أن تكونوا بهذا السوء؟”

وعبر ” فادي” عن اعتقاده بأن برنامج “قلبي اطمأن” مخصص لتلميع أبناء زايد”.

وأضاف :”حلقة تم تصويرها في سوريا في اللاذقية ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد حول متضرري الزلزال، إلى هنا لا بأس، هذا شأنهم، لكن في المقطع يتم سرقة واستخدام مقاطع من الدفاع المدني السوري خلال إنقاذه للعالقين تحت الأنقاض في الشمال المُحرّر”.

وقال آخر إن الإمارات لم ترسل تمرة واحدة أو حبة دواء إلى الشمال السوري، الخارج عن سيطرة نظام الأسد.

والإمارات-كما قال- تدعم فقط بشار الأسد ومناطق سيطرته.و لا تدعم الإمارات الدّفاع المدني السوري في الشمال، فضلاً عن دعم أي منظمة أو مؤسسة هناك.

ويركز برنامج “قلبي اطمأن” أيضًا في دعمه على مصر والسودان اللتين يحكمهما العسكر، حيث ساندت الإمارات الثورات المضادة في الدول العربية، ووقفت ضد رغبات الشعوب بالتغيير، كما تدعم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليًا.

وغير ذي مرة، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ “الإمارات إذ تقدم نفسها منارة للتسامح بالمنطقة، فإن المعطيات تكشف وجود حقيقة أقبح من ذلك بكثير تنم عن ازدراء لمبادئ حقوق الإنسان”، وذلك في تعريجها المستمر على انتهاكات عدة من قبيل التعذيب والإخفاء القسري والمحاكمات الجائرة.

المصدرتويتر، منظمة هيومن رايتس ووتش، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

فضائح الإمارات.. ديفيد هيرست يكشف عن “المخطط الأخبث” لمحمد بن زايد

الهدهد

تفاصيل وفاة الفنان السوري معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا وما حدث مأساوي

الهدهد

محمد صبحي: الديانة الإبراهيمية “خطة جهنمية منحطة” وتمهيد لهذا الأمر (فيديو)

الهدهد

تقرير: مدير الـcia زار السعودية سرا واحتد على ابن سلمان بسبب إيران وسوريا

الهدهد

يرفضون مغادرة دبي.. من هما “الأخوين غوبتا” اللذين رفضت الإمارات تسليمهما

الهدهد

“أحد السائقين مات جوعا”.. السعودية تمنع مرور مئات الشاحنات القادمة من الإمارات (فيديو)

الهدهد

غنى مرجمك.. تركي يقتل طفلة سورية ويخفي جثتها في بئر بعد الاعتداء عليها (شاهد)

تقارير

“انتصار إيران”…بلومبيرغ: ابن سلمان يسعى لتوافق إقليمي على احتضان الأسد قبل القمة العربية

تقارير

“عملية الأقصر” ضد مسلمي النمسا.. الإمارات و”الشيطنة” العابرة للقارات

الهدهد

ائتلاف المعارضة السورية يهاجم السعودية والجامعة العربية.. لماذا؟

الهدهد

مسؤول التخطيط لهجمات داعش في أوروبا.. من هو خالد الجبوري الذي قتلته أمريكا؟

الهدهد

موقف مشهود لوزير الإعلام السعودي: تقارب مصر مع الأسد نقطة سوداء في تاريخها.. ماذا تغير؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سبب وفاة فيصل بوغازي.. كان يعيش بكلية واحدة ورحيل مفاجئ فجع الجميع

باحث سعودي يفضح المغامسي وسبب دعوته “لمذهب جديد” للأمة يكون هو إمامه

كم يبلغ صافي ثروة الملاكم محمد علي كلاي عند وفاته؟!

ابن سلمان رفع الراية البيضاء.. بدء تبادل الأسرى لإنهاء حرب اليمن والحوثي فرض شروطه

“عيني راحت”.. إصابة رضا عبد العال في “رامز نيفر إند” ووصلة سباب (فيديو)

تحذير عاجل من الأرصاد العمانية للمواطنين.. ناشدتهم تنفيذ هذه النصائح للأهمية

ستورمي دانيلز تفاجئ ميلانيا ترامب برسالة عن علاقتها الجنسية مع زوجها

صورة نادين نجيم تثير جدلاً “بعد ألف عملية تجميل وفيلر وتكبير شفايف”!

فضائح الإمارات.. ديفيد هيرست يكشف عن “المخطط الأخبث” لمحمد بن زايد

مقطع فيديو لأخطر سجن في المغرب يقلب المواقع وهذه حقيقته (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC