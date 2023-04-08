فرحة لا توصف لمعتمرة تجوب الحرم المكي فرحًا بعد السماح لها بتقبيل الحجر الأسود (شاهد)

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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مؤثر يوثق فرحة معتمرة تمكنت من تقبيل الحجر الأسود بطريقة فريدة.

ورغم التواجد الامني المكثف الذي منع وصول المعتمرين للحجر الاسود لأمر ما، إلا أن المعتمرة أصرت على تخطي رجال الأمن للوصول للحجر الأسود.

وأظهر الفيديو تعاطف رجال الامن مع المعتمرة، الذين لم يتشددوا معها ورضخوا لرغبتها في الوصول للحجر الاسود.

وبحسب الفيديو، فما إن تمكنت المعتمرة من تقبيل الحجر الأسود، حتى عادت لصفوف المصلين راكضة قد اكتستها فرحة عارمة، وبطريقة ملفتة جذبت لها الانظار.

مشهد مؤثر لمعتمرة تغمرها السعادة بعد تقبيلها #الحجر_الاسود pic.twitter.com/yvnd8Ol0Dj — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) April 7, 2023

عملية تطييب الكعبة والحجر الأسود

يأتي هذا بعد أيام قليلة من توثيق مقطع نشره الحساب الرسمي لفضائية “الإخبارية” السعودية على موقع التدوين المصغر “تويتر” جانب من تطييب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر.

فيديو | ليفوحا عودا وطيبا.. تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر#الإخبارية pic.twitter.com/Zu6neVpJky — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2023

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تطييب الكعبة بأفخر أنواع الطيب

ودأبت رئاسة شؤون الحرمين على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصًا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره كما في قوله تعالى “وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ”، وقوله سبحانه، “ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ”.

وتحرص وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام على العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، ليزهو برائحة الطيب الزكية.