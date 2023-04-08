السبت, أبريل 8, 2023
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فرحة لا توصف لمعتمرة تجوب الحرم المكي فرحًا بعد السماح لها بتقبيل الحجر الأسود (شاهد)

المعتمرة عادت لصفوف المصلين راكضة قد اكتستها فرحة عارمة بطريقة ملفتة جذبت لها الانظار

كتب سالم حنفي
معتمرة تقوم بتقبيل الحجر الأسود watanserb.com
معتمرة تقوم بتقبيل الحجر الأسود
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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مؤثر يوثق فرحة معتمرة تمكنت من تقبيل الحجر الأسود بطريقة فريدة.

ورغم التواجد الامني المكثف الذي منع وصول المعتمرين للحجر الاسود لأمر ما، إلا أن المعتمرة أصرت على تخطي رجال الأمن للوصول للحجر الأسود.

وأظهر الفيديو تعاطف رجال الامن مع المعتمرة، الذين لم يتشددوا معها ورضخوا لرغبتها في الوصول للحجر الاسود.

وبحسب الفيديو، فما إن تمكنت المعتمرة من تقبيل الحجر الأسود، حتى عادت لصفوف المصلين راكضة قد اكتستها فرحة عارمة، وبطريقة ملفتة جذبت لها الانظار.

عملية تطييب الكعبة والحجر الأسود

يأتي هذا بعد أيام قليلة من توثيق مقطع نشره الحساب الرسمي لفضائية “الإخباريةالسعودية على موقع التدوين المصغر “تويتر” جانب من تطييب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر.

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تطييب الكعبة بأفخر أنواع الطيب

ودأبت رئاسة شؤون الحرمين على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصًا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره كما في قوله تعالى “وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ”، وقوله سبحانه، “ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ”.

وتحرص وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام على العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، ليزهو برائحة الطيب الزكية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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