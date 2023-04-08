تناول دائمًا هذين النوعين من الأطعمة في المنزل لتقليل الدهون في منطقة البطن

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وطن-من بين أفضل الأطعمة الغنيّة بالبروتينات التي يمكنك إضافتها إلى طبقك، هناك نوعان يجب أن تستهلكهما بانتظام إذا كنت ترغب في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن بشكل أسرع؛ وهي الفاصوليا السوداء والسلمون، فوفقًا. فوفقًا لثلاثة خبراء في التغذية يجب أن تضيف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي.

في الحقيقة، لا شكّ أن دهون البطن يصعب التخلص منها، وللحصول على معدة مسطحة، لا يوجد علاج سحري حقًا. فقط الممارسة المنتظمة للرياضة والنظام الغذائي يمكن أن تساعدك على فقدان دهون البطن. فيما يتعلق بالطعام، يُنصح بالمراهنة على الأطعمة الغنية بالبروتينات ليعمل الجسم بشكل سليم، بحسب تقرير مجلة “غرازيا” الفرنسية.

ووفقًا لتقرير مجلّة Current Woman، فإن هذه المغذيات الكبيرة تشارك بشكل خاص في عملية الهضم. فهي تساعد على تعزيز العبور المعوي والمشاركة في التخلص بشكل أفضل من السموم، وهو أمر ضروري لتقليل الدهون في البطن. ومن بين أفضل الأطعمة البروتينية التي يمكنك إضافتها إلى طبقك، هناك نوعان يجب أن تستهلكهما بانتظام إذا كنت ترغب في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن بشكل أسرع، وهي الفاصوليا السوداء والسلمون.

ما هما نوعان من الأطعمة التي يجب تناولها بانتظام لتقليل الدهون في منطقة البطن؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، تعتبر الفاصوليا السوداء بالفعل مثبطًا للشهية مليئًا بالعناصر الغذائية الجيدة. يقول اختصاصي التغذية Trista Best: “إنه تحتوي على العناصر الغذائية، وهي كافية ومفيدة للحصول على البروتين الكافي في نظام غذائي نباتي وتقليل الميزانية. لهذه البقوليات ميزة؛ وهي أنها غنية أيضًا بالألياف وقليلة السعرات الحرارية، ما يسمح لك بالبقاء ممتلئًا والحد من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة. بعد ذلك، سيكون الوضع المثالي هو تناول نصف كوب في اليوم، ودمجها مع الأرز من أجل تحسين تأثيراته و امتصاص الأحماض الأمينية الأساسية التسعة”.

أما بالنسبة للسلمون، فبالإضافة إلى محتواه من البروتين، فهو أيضًا مصدر للدهون الجيدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. للحفاظ على مزاياها، من المهم طهيها جيدًا من خلال الطهي على نار هادئة، ودون دهون.

كما يوصي الخبير “يمكنك تجربة سلطة سمك السلمون مع الخضار منخفضة الكربوهيدرات على الغداء لتعزيز الشعور بالشبع، وزيادة مستويات الطاقة وتحسين الهضم”.