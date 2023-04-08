السبت, أبريل 8, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناتعرّف على أرخص مدن العالم.. حيث الإيجار يكلّف أقلّ من 300 يورو
حياتنا

تعرّف على أرخص مدن العالم.. حيث الإيجار يكلّف أقلّ من 300 يورو

"المناطق الاستوائية أو التايلاندية من بين أرخص المدن التي يمكن العيش فيها"

كتب معالي بن عمر
مدن عالمية يمكن العيش فيها بأسعار معقولة watanserb.com
مدن عالمية يمكن العيش فيها بأسعار معقولة
- Advertisement -

وطن-السفر إلى الخارج بحثًا عن وجهة تكون فيها جودة الحياة أفضل وبأسعار معقولة؛ هو نهج آخذ في الازدياد في الوقت الراهن، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما يسمى بالرحالة الرقميون، الذين يمكنهم العمل من أي جزء من العالم تقريبًا.

وفقًا لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، للبحث عن البلدان والمدن الأرخص، أرادت بوابة Business Insider، تصنيف الأماكن الأقل تكلفة للعيش فيها وكشفت عن أرخص المدن في العالم والتي يمكنك أن تجد فيها، على سبيل المثال، إيجارًا مقابل 300 يورو شهريًا.

مدن العالم حيث المعيشة أرخص

باستخدام بيانات من موقع المقارنة Numbeo، الذي كشف الستار عن تكلفة المعيشة في المدن الرئيسية في العالم، جمعت Business Insider في قائمتها 11 مدينة يعدّ العيش فيها ممكنًا لان الأسعار زهيدة ومعقولة. وهي كالآتي:

الرحالة الرقميون
الرحالة الرقميون

مدينة بوخارست، رومانيا

يبلغ عدد سكانها 1.82 مليون نسمة بحسب (بيانات 2021)، ويبلغ استئجار شقة في وسط العاصمة الرومانية حوالي 432 يورو، في حين أن شرائها قد يكلف حوالي 221000 يورو.

وحسبما ترجمته “وطن“، فإنه يبلغ متوسط ​​المصروف الشهري للفرد (دون احتساب السكن) حوالي 590 يورو، في حين أن نفقات الأسرة المكونة من 4 أفراد (دون احتساب السكن) عادة ما تكون حوالي 2000 يورو.

تركز الوظائف الأكثر شيوعًا على قطاعات مثل الضيافة والهندسة والنقل والزراعة.

كيب تاون (جنوب إفريقيا)

- Advertisement -

يبلغ عدد سكانها 4.76 مليون وفق (بيانات 2021). هذه المدينة في جنوب إفريقيا معروفة بجمالها الطبيعي وتنوعها البيولوجي وكذلك بشواطئها. وتكلفة المعيشة هنا 593.47 يورو لاستئجار شقة بغرفة نوم واحدة في وسط المدينة، فضلاً عن أن شرائها يكلف 169151 يورو.

أما بالنسبة للمصروف الشهري للفرد (دون احتساب السكن) يقدّر بحوالي 475 يورو، في حين أن نفقات الأسرة المكونة من 4 أفراد (لا تشمل السكن)، يبلغ حوالي 1647 يورو في الشهر.

الوظائف الأكثر شيوعًا هي الضيافة والسياحة وكذلك التعدين.

قرطاجنة-Cartagena كولومبيا

يبلغ عدد سكان قرطاجنة 887،946 نسمة وفق (بيانات 2020) وهي مدينة معترف بها كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو، كما يوجد بها شواطئ جميلة قريبة. في هذه المدينة يبلغ متوسط ​​الإيجار الشهري لشقة من غرفة نوم واحدة في المركز 437.88 يورو، بينما يكلفك شراء المنزل 179302 يورو.

يبلغ المصروف الشهري للفرد الواحد في الشهر (دون احتساب السكن) حوالي 376 يورو، بينما تبلغ المصاريف الشهرية لعائلة مكونة من 4 أفراد (دون احتساب السكن) حوالي 1،247 يورو.

الوظائف الأكثر شيوعًا هي الضيافة والزراعة والمبيعات والتدريس.

بلدان يمكنك فيها العيش لأن الاسعار زهيدة
بلدان يمكنك فيها العيش لأن الاسعار زهيدة

شيانغ ماي (تايلاند)

يبلغ عدد سكانها 1.21 مليون (بيانات 2023)، وهي أكبر مدينة في شمال تايلاند وجنة استوائية حقيقية. كما تعتبر المعيشة في هذه المدينة رخيصة للغاية إذا أخذنا في الاعتبار أن متوسط ​​التكلفة الشهرية لمنزل من غرفة نوم واحدة في وسط المدينة يزيد قليلاً عن 325.18 يورو، بينما سيكلفك شراء المنزل حوالي 143506 يورو.

علاوة على ذلك، يبلغ المصروف الشهري للفرد الواحد في الشهر (دون احتساب السكن) حوالي 471.20 يورو، بينما تبلغ المصاريف الشهرية لعائلة مكونة من 4 أفراد (لا يشمل السكن) حوالي 1671.73 يورو.

الوظائف الأكثر شيوعًا هي السياحة والغذاء والزراعة.

جورج تاون (ماليزيا)

يبلغ عدد سكانها 228،250 حسبما ذكرته (بيانات 2021)، هذه المدينة هي عاصمة بينانج، وهي جزيرة استوائية صغيرة قبالة الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة ماليزيا. بالإضافة إلى ذلك، يعني العيش هنا دفع متوسط ​​إيجار شهري (لشقة من غرفة نوم واحدة في وسط المدينة) يبلغ 302.78 يورو. أما إذا اشتريت المنزل فسوف يكلفك 124،937 يورو.

هذا ويبلغ المصروف الشهري للفرد الواحد في الشهر (دون احتساب السكن) حوالي 448.54 يورو، بينما تبلغ المصاريف الشهرية لعائلة مكونة من 4 أفراد (دون احتساب السكن) حوالي 1573.37 يورو.

الوظائف الأكثر شيوعًا هي السياحة والمبيعات والضيافة والخدمات.

البحث عن جودة حياة أفضل
البحث عن جودة حياة أفضل

مدن أخرى في العالم العيش فيها زهيد

  • جايبور (الهند): تكلفة المنزل 134.38 يورو شهريًا. متوسط ​​المصاريف الشهرية 297.51 يورو.
  • لاغوس (نيجيريا): تبلغ تكلفة المنزل 433.62 يورو شهريًا. متوسط ​​المصاريف الشهرية 556.69 يورو.
  • لاريسا (اليونان): تبلغ تكلفة المنزل 265.26 يورو شهريًا. متوسط ​​المصاريف الشهرية 667.09 يورو.
  • بويبلا (المكسيك): تبلغ تكلفة المنزل 310.50 يورو شهريًا. متوسط ​​المصاريف الشهرية 484.74 يورو.
  • الرباط (المغرب): تكلفة المسكن 400.89 يورو في الشهر. متوسط ​​المصاريف الشهرية 418.18 يورو.
  • سانتا كروز (بوليفيا): تبلغ تكلفة المنزل 371.34 يورو شهريًا. متوسط ​​المصاريف الشهرية 450.22 يورو.
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ابنة عمرو دياب تتضامن مع فلسطين على طريقتها (فيديو)

راهب هندوسي متطرف يحرض على غزو مكة والاستيلاء على الكعبة وسط صمت سعودي (فيديو)

المونيتور: تونس على وشك الإفلاس وقيس سعيد متفرغ لشتم خصومه!

حرب اليمن ومفاوضات الهدنة الدائمة.. السعوديون يهرولون إلى الحوثيين بحثا عن “مخرج” (تقرير)

فرحة لا توصف لمعتمرة تجوب الحرم المكي فرحًا بعد السماح لها بتقبيل الحجر الأسود (شاهد)

ترامب يعتزم توظيف معادية للمسلمين في حملته الانتخابية.. تاريخها مليء بالإساءات

صور مثيرة لطالبات كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد خلال حفل التخرج تثير جدلاً واسعاً (شاهد)

تجديد عقد تاليسكا مع النصر السعودي.. وهذه التفاصيل

شرطية مهووسة بـ”البكيني” والصور البذيئة تثير جنون الرجال وتعليقاتهم الجنسية بهذا الفيديو!

تناول دائمًا هذين النوعين من الأطعمة في المنزل لتقليل الدهون في منطقة البطن

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC