تعرّف على أرخص مدن العالم.. حيث الإيجار يكلّف أقلّ من 300 يورو

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وطن-السفر إلى الخارج بحثًا عن وجهة تكون فيها جودة الحياة أفضل وبأسعار معقولة؛ هو نهج آخذ في الازدياد في الوقت الراهن، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما يسمى بالرحالة الرقميون، الذين يمكنهم العمل من أي جزء من العالم تقريبًا.

وفقًا لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، للبحث عن البلدان والمدن الأرخص، أرادت بوابة Business Insider، تصنيف الأماكن الأقل تكلفة للعيش فيها وكشفت عن أرخص المدن في العالم والتي يمكنك أن تجد فيها، على سبيل المثال، إيجارًا مقابل 300 يورو شهريًا.

مدن العالم حيث المعيشة أرخص

باستخدام بيانات من موقع المقارنة Numbeo، الذي كشف الستار عن تكلفة المعيشة في المدن الرئيسية في العالم، جمعت Business Insider في قائمتها 11 مدينة يعدّ العيش فيها ممكنًا لان الأسعار زهيدة ومعقولة. وهي كالآتي:

مدينة بوخارست، رومانيا

يبلغ عدد سكانها 1.82 مليون نسمة بحسب (بيانات 2021)، ويبلغ استئجار شقة في وسط العاصمة الرومانية حوالي 432 يورو، في حين أن شرائها قد يكلف حوالي 221000 يورو.

وحسبما ترجمته “وطن“، فإنه يبلغ متوسط ​​المصروف الشهري للفرد (دون احتساب السكن) حوالي 590 يورو، في حين أن نفقات الأسرة المكونة من 4 أفراد (دون احتساب السكن) عادة ما تكون حوالي 2000 يورو.

تركز الوظائف الأكثر شيوعًا على قطاعات مثل الضيافة والهندسة والنقل والزراعة.

كيب تاون (جنوب إفريقيا)

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يبلغ عدد سكانها 4.76 مليون وفق (بيانات 2021). هذه المدينة في جنوب إفريقيا معروفة بجمالها الطبيعي وتنوعها البيولوجي وكذلك بشواطئها. وتكلفة المعيشة هنا 593.47 يورو لاستئجار شقة بغرفة نوم واحدة في وسط المدينة، فضلاً عن أن شرائها يكلف 169151 يورو.

أما بالنسبة للمصروف الشهري للفرد (دون احتساب السكن) يقدّر بحوالي 475 يورو، في حين أن نفقات الأسرة المكونة من 4 أفراد (لا تشمل السكن)، يبلغ حوالي 1647 يورو في الشهر.

الوظائف الأكثر شيوعًا هي الضيافة والسياحة وكذلك التعدين.

قرطاجنة-Cartagena كولومبيا

يبلغ عدد سكان قرطاجنة 887،946 نسمة وفق (بيانات 2020) وهي مدينة معترف بها كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو، كما يوجد بها شواطئ جميلة قريبة. في هذه المدينة يبلغ متوسط ​​الإيجار الشهري لشقة من غرفة نوم واحدة في المركز 437.88 يورو، بينما يكلفك شراء المنزل 179302 يورو.

يبلغ المصروف الشهري للفرد الواحد في الشهر (دون احتساب السكن) حوالي 376 يورو، بينما تبلغ المصاريف الشهرية لعائلة مكونة من 4 أفراد (دون احتساب السكن) حوالي 1،247 يورو.

الوظائف الأكثر شيوعًا هي الضيافة والزراعة والمبيعات والتدريس.

شيانغ ماي (تايلاند)

يبلغ عدد سكانها 1.21 مليون (بيانات 2023)، وهي أكبر مدينة في شمال تايلاند وجنة استوائية حقيقية. كما تعتبر المعيشة في هذه المدينة رخيصة للغاية إذا أخذنا في الاعتبار أن متوسط ​​التكلفة الشهرية لمنزل من غرفة نوم واحدة في وسط المدينة يزيد قليلاً عن 325.18 يورو، بينما سيكلفك شراء المنزل حوالي 143506 يورو.

علاوة على ذلك، يبلغ المصروف الشهري للفرد الواحد في الشهر (دون احتساب السكن) حوالي 471.20 يورو، بينما تبلغ المصاريف الشهرية لعائلة مكونة من 4 أفراد (لا يشمل السكن) حوالي 1671.73 يورو.

الوظائف الأكثر شيوعًا هي السياحة والغذاء والزراعة.

جورج تاون (ماليزيا)

يبلغ عدد سكانها 228،250 حسبما ذكرته (بيانات 2021)، هذه المدينة هي عاصمة بينانج، وهي جزيرة استوائية صغيرة قبالة الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة ماليزيا. بالإضافة إلى ذلك، يعني العيش هنا دفع متوسط ​​إيجار شهري (لشقة من غرفة نوم واحدة في وسط المدينة) يبلغ 302.78 يورو. أما إذا اشتريت المنزل فسوف يكلفك 124،937 يورو.

هذا ويبلغ المصروف الشهري للفرد الواحد في الشهر (دون احتساب السكن) حوالي 448.54 يورو، بينما تبلغ المصاريف الشهرية لعائلة مكونة من 4 أفراد (دون احتساب السكن) حوالي 1573.37 يورو.

الوظائف الأكثر شيوعًا هي السياحة والمبيعات والضيافة والخدمات.

مدن أخرى في العالم العيش فيها زهيد