الجمعة, أبريل 7, 2023
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يرفضون مغادرة دبي.. من هما “الأخوين غوبتا” اللذين رفضت الإمارات تسليمهما

قررت محكمة استئناف دبي، الجمعة، عدم إمكانية تسليم الأخوين غوبتا إلى جنوب أفريقيا لعدم كفاية الوثائق القانونية

كتب فهمي الورغمي
الأخوين غوبتا watanserb.com
الأخوين غوبتا
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وطن- رفضت محكمة في الإمارات العربية المتحدة طلب جنوب أفريقيا تسليم الشقيقين “أتول” و”راجيش غوبتا” الذين يُواجهان اتهامات بالفساد السياسي، لكن الدولة الخليجية قالت يوم الجمعة إن طلب التسليم يمكن إعادة تقديمه.

من هما الأخوين غوبتا؟

يُتهم الأخوين غوبتا وشقيقهما الثالث أجاي، وهم من أصل هندي ومن كبار رجال الأعمال في جنوب أفريقيا، بنهب خزائن بلادهم بالتواطؤ مع “جاكوب زوما” رئيس جنوب إفريقيا من 2009 إلى 2018، للفوز بالعقود والصفقات والتأثير على التعيينات الوزارية وسحب أموال الدولة.

غادرالأخوين المولودين في الهند، جنوب إفريقيا بعد خلع زوما عن الحكم في عام 2018.

وأوصى تحقيق قضائي أُنشئ في نفس العام لفحص مزاعم الكسب غير المشروع خلال سنوات زوما في السلطة بتوجيه اتهامات جنائية إلى عائلة جوبتا.

هذا ووقعت الإمارات العربية المتحدة، في العامين الماضيين، مجموعة من معاهدات تسليم المجرمين حيث انخرطت في سياسة جديدة لتييض صورتها بوصفها ملاذا آمنا للفاسدين والمتهربين الضريبيين حول العالم.

الأخوين غوبتا
الأخوين غوبتا

الإمارات تؤكد عدم كفاية الوثائق القانونية للتسليم

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وفي سياق تعليقها على قرار رفض التسليم، قالت الإمارات إن طلب التسليم لا يفي بـ “المعايير الصارمة للوثائق القانونية” الواردة في معاهدة تسليم المجرمين التي تم التصديق عليها مع جنوب إفريقيا في أبريل 2021، والتي كانت حكومة رئيس جنوب إفريقيا “سيريل رامافوزا” تأمل أن تؤدي إلى عودة الإخوة جوبتا لمواجهة التهم.

وقال وزير العدل الإماراتي في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إن طلبي التسليم بتهمة الاحتيال والفساد لم يرافقهما نسخة من أمر اعتقال حالي كما هو مطلوب.

وجاء في البيان أن “القضاء الإماراتي أكد أن سلطات جنوب إفريقيا قادرة على إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق جديدة وإضافية”.

الإمارات تؤكد عدم كفاية الوثائق القانونية للتسليم
الإمارات تؤكد عدم كفاية الوثائق القانونية للتسليم

جنوب إفريقيا ستستأنف بسرعة

يتمحور طلب التسليم حول قضية عقد حكومي مثير للشبهة بقيمة 1,5 مليون يورو لا يشكّل في الواقع سوى جزء ضئيل من التهم المتراكمة ضد الأخوين غوبتا.

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا إن بلاده “ستستأنف على وجه السرعة” القرار، الذي قال إنه “يتعارض مع التأكيدات التي قدمتها السلطات الإماراتية”.

وقال لامولا إن جنوب إفريقيا تلقت اتصالات دبلوماسية من الإمارات في 6 أبريل / نيسان تفيد بأن محكمة إماراتية اتخذت القرار في 13 فبراير.

وقال لامولا، نقلا عن رويترز، إن المحكمة قضت بأن الإمارات العربية المتحدة لديها اختصاص لمحاكمة الأخوان جوبتا بتهمة غسيل الأموال المزعوم ارتكابها في الإمارات وجنوب إفريقيا.

ولم يتضمن بيان الإمارات هذه التفاصيل.

وأضاف الوزير الجنوب أفريقي إنّه تلقّى ملخّصاً عن الحُكم باللغة العربية حصراً، مشيراً إلى أنّه قضى الليل بطوله يعمل لتحليل وفهم هذه الوثيقة.

يرفضون مغادرة دبي.. من هما الأخوين غوبتا اللذين رفضت الإمارات تسليمهما
يرفضون مغادرة دبي.. من هما الأخوين غوبتا اللذين رفضت الإمارات تسليمهما

وتابع الوزير “ما زالت لدينا النية للجوء إلى شركائنا (…) بغية التأكّد من استئناف قرار المحكمة”.

وقال حزب التحالف الديمقراطي، المعارض الرئيسي في جنوب إفريقيا، إن محاولة التسليم الفاشلة كانت “إحراجا وطنيا” ودعا وزارة العدل وهيئة الادعاء الوطنية للمثول أمام لجنة العدالة في البرلمان بشأن تلك التطورات.

أدرجت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، التي تراقب الجرائم المالية العالمية في مارس 2022، دولة الإمارات على قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة، والمعروفة باسم قائمتها “الرمادية”.

المصدرتويتر، وكالة أنباء الإمارات الرسمية وام، رويترز، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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