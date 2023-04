يرفضون مغادرة دبي.. من هما “الأخوين غوبتا” اللذين رفضت الإمارات تسليمهما

- Advertisement -

وطن- رفضت محكمة في الإمارات العربية المتحدة طلب جنوب أفريقيا تسليم الشقيقين “أتول” و”راجيش غوبتا” الذين يُواجهان اتهامات بالفساد السياسي، لكن الدولة الخليجية قالت يوم الجمعة إن طلب التسليم يمكن إعادة تقديمه.

يُتهم الأخوين غوبتا وشقيقهما الثالث أجاي، وهم من أصل هندي ومن كبار رجال الأعمال في جنوب أفريقيا، بنهب خزائن بلادهم بالتواطؤ مع “جاكوب زوما” رئيس جنوب إفريقيا من 2009 إلى 2018، للفوز بالعقود والصفقات والتأثير على التعيينات الوزارية وسحب أموال الدولة.

غادرالأخوين المولودين في الهند، جنوب إفريقيا بعد خلع زوما عن الحكم في عام 2018.

وأوصى تحقيق قضائي أُنشئ في نفس العام لفحص مزاعم الكسب غير المشروع خلال سنوات زوما في السلطة بتوجيه اتهامات جنائية إلى عائلة جوبتا.

هذا ووقعت الإمارات العربية المتحدة، في العامين الماضيين، مجموعة من معاهدات تسليم المجرمين حيث انخرطت في سياسة جديدة لتييض صورتها بوصفها ملاذا آمنا للفاسدين والمتهربين الضريبيين حول العالم.

وفي سياق تعليقها على قرار رفض التسليم، قالت الإمارات إن طلب التسليم لا يفي بـ “المعايير الصارمة للوثائق القانونية” الواردة في معاهدة تسليم المجرمين التي تم التصديق عليها مع جنوب إفريقيا في أبريل 2021، والتي كانت حكومة رئيس جنوب إفريقيا “سيريل رامافوزا” تأمل أن تؤدي إلى عودة الإخوة جوبتا لمواجهة التهم.

وقال وزير العدل الإماراتي في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إن طلبي التسليم بتهمة الاحتيال والفساد لم يرافقهما نسخة من أمر اعتقال حالي كما هو مطلوب.

وجاء في البيان أن “القضاء الإماراتي أكد أن سلطات جنوب إفريقيا قادرة على إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق جديدة وإضافية”.

يتمحور طلب التسليم حول قضية عقد حكومي مثير للشبهة بقيمة 1,5 مليون يورو لا يشكّل في الواقع سوى جزء ضئيل من التهم المتراكمة ضد الأخوين غوبتا.

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا إن بلاده “ستستأنف على وجه السرعة” القرار، الذي قال إنه “يتعارض مع التأكيدات التي قدمتها السلطات الإماراتية”.

