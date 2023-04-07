الجمعة, أبريل 7, 2023
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النوم لأكثر من 9 ساعات قد يعرضك لخطر الإصابة بجلطة

وجد العلماء أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من تسع ساعات في الليلة لديهم فرصة متزايدة للإصابة بسكتة دماغية

كتب ايمان الباجي
النوم لأكثر من 9 ساعات قد يعرضك لخطر الإصابة بجلطة watanserb.com
النوم لمدة تتخطى التسع ساعات يعتبر مضراً
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وطنتشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة Neurology وتحدثت عنها صحيفة “nypost” إلى أن الحصول على قسط كبير من النوم يمكن أن يكون ضارًا.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بما لا يقل عن سبع ساعات من النوم كل ليلة.

لكن الباحثين وجدوا أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من تسع ساعات في الليلة لديهم فرصة متزايدة للإصابة بسكتة دماغية.

من جهتها، قالت الدكتورة كريستين مكارثي، عالمة النوم التي قادت البحث: “تشير نتائجنا إلى أن مشاكل النوم يجب أن تكون مجالا للتركيز على الوقاية من السكتة.”

وأضافت:”ومع هذه النتائج، يمكن للأطباء إجراء محادثات مبكرة مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم.”

الحصول على قسط كبير من النوم يمكن أن يكون ضارًا
في هذه الدراسة، طُلب من المشاركين إكمال استبيان حول عادات نومهم، بما في ذلك عدد ساعات النوم التي حصلوا عليها، ونوعية نومهم وما إذا كانوا قد أخذوا قيلولة أم لا. كما سئلوا عما إذا كانوا يشخرون أو يعانون من مشاكل في التنفس أثناء النوم.
تم الإبلاغ عن جميع البيانات المتعلقة بالنوم من قبل المشاركين، ولم يُطلب منهم ارتداء جهاز في الليل لأي فترة لتسجيل أنماط النوم أو تقديم تسجيلات للشخير.
وأظهرت النتائج أنه في مجموعة السكتات الدماغية، كان 151 شخصا ينامون أكثر من تسع ساعات.
وأظهرت البيانات أيضا أنه في مجموعة السكتات الدماغية، كان 162 شخصا ينامون أقل من خمس ساعات، بينما في المجموعة غير المصابة بالسكتة الدماغية، انخفض هذا إلى 43.
وتم بالفعل ربط النوم لفترة طويلة بمشكلات صحية متعددة بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة.
ليس من الواضح على الفور لماذا يؤدي الإفراط في النوم إلى زيادة فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية، لكن الباحثين اقترحوا أن ذلك قد يكون بسبب مشاكل صحية أخرى مثل فقر الدم أو الاكتئاب أو نمط الحياة الذي يتسم بقلة الحركة.

أمراض تسببها قلة النوم

من ناحية أخرى، فإن قلة النوم مرتبطة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، واحد من كل ثلاثة بالغين في الولايات المتحدة لا يحصل على قسط كافٍ من النوم.
كانت هذه الدراسة قائمة على الملاحظة، مما يعني أنه لا يمكن أن تثبت بشكل مباشر ما إذا كان النوم الزائد أو القليل جدًا يزيد احتمالية الإصابة بسكتة دماغية. ومع ذلك، وجد العلماء أن أي أعراض لاضطراب النوم كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
 
المصدرصحيفة "nypost"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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