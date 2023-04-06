الخميس, أبريل 6, 2023
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حياتنا

هذا ما يحدث لك إذا لم تقم بتغيير فرشاة أسنانك!

إذا لم تقم باستبدال فرشاة الأسنان أو رأس فرشاة الأسنان الإلكترونية كل ثلاثة أشهر، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة على صحة أسنانك

كتب ايمان الباجي
هذا ما يحدث لك إذا لم تقم بتغيير فرشاة أسنانك! watanserb.com
فرش الأسنان
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وطن- فرشاة الأسنان مهمة للغاية للحفاظ على نظافة الفم ولمنع تسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة.

وبشكل أكثر تحديدًا، تنصح مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) باستبدالها كل ثلاثة أشهر.

وفقا لطبيبة الأسنان جينيفر سيلفر، تبدأ شعيرات فرشاة الأسنان في التآكل وتصبح أقل فاعلية في إزالة البلاك والبكتيريا من الأسنان واللثة بمرور الوقت.

إذا لم تقم باستبدال فرشاة الأسنان أو رأس فرشاة الأسنان الإلكترونية كل ثلاثة أشهر أو نحو ذلك، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة على صحة أسنانك.

وإليك بعض الأشياء التي قد تحدث إذا لم تلتزم بهذا التوجيه الذي أوصى به الخبراء.

لن تتخلص من البلاك

من غير المرجح أن تزيل فرشاة الأسنان القديمة البلاك. هذا لأن الشعيرات تبدأ في التوهج والتلف، مما يجعل من الصعب عليها تنظيف هذه الرواسب.

Plaque on Teeth
إذا لم تقم باستبدال فرشاة الأسنان، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة على صحة أسنانك
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البلاك عبارة عن غشاء لزج عديم اللون يتشكل على أسنانك عندما تختلط البكتيريا في فمك بالأطعمة النشوية والسكرية التي تتناولها. عند تركه دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

تراكم الجير

عندما يظل البلاك على أسنانك لبعض الوقت، يمكن أن يختلط بالمعادن الموجودة في لعابك ويتصلب في الجير، وهو أمر يصعب إزالته.

نظرًا لأن الشعيرات المهترئة أقل فاعلية في التخلص من البلاك، يحذر الخبراء من تراكم الجير عندما لا تستبدل فرشاة أسنانك كثيرًا.

يمكن أن يؤثر كل من البلاك والجير على صحة أسنانك، ويعزز رائحة الفم الكريهة، وأمراض اللثة، وتآكل المينا وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حساسية الأسنان.

بكتيريا الفم

في حوالي ثلاثة أشهر، تفقد شعيرات فرشاة الأسنان فعاليتها، وتبدأ البكتيريا بالتراكم عليها.

هذا يعني أنه في كل مرة تقوم فيها بتنظيف أسنانك بالفرشاة، فإنك تعيد إدخال البكتيريا مرة أخرى في فمك، مما قد يتسبب في حدوث تسوس الأسنان أو التهابات اللثة.

تنظيف الأسنان

تلف اللثة والحساسية

إذا بدأت في الشعور بالألم حول لثتك أو رأيت القليل من الدم في الحوض بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، فهذا يعني أنك لم تقم باستبدال فرشاة أسنانك منذ فترة.

لذا، ينصح بتجنب استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات مهترئة وقاسية، وفقا لما أوردته مجلة “bestlife” الأمريكية.

المصدرمجلة "bestlife" الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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